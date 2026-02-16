ВИДЕО. Украинский защитник забил 4 мяч в сезоне, его команда победила

15 февраля состоялся матч 27-го тура чемпионата Румынии, в котором встретились «УТА Арад» и «Ботошани».

С первых минут поединок начал украинский защитник Дмитрий Поспелов, который летом 2025 года присоединился к «УТА Арад».

Именно Поспелов открыл счет в матче, мощно замкнув прострел в районе 11 метров. Для защитника этот мяч стал четвертым в сезоне.

На 58-й минуте на помощь «Ботошани» вышел еще один украинец – Николай Ковталюк.

Гости во втором тайме сумели отыграться, но «УТА Арад» все же забрал свое – 2:1.

По завершении поединка «УТА Арад» занимает восьмую позицию в турнирной таблице (41 балл), «Ботошане» на шестом месте (42 пункта).

Чемпионат Румынии. 27-й тур, 15 февраля

«УТА Арад» – «Ботошани» – 2:1

Голы: Поспелов, 22, Костаке, 90 (пен.) – Кимпану, 77

Видео голов и обзор матча: