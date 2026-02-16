Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Украинский защитник забил 4 мяч в сезоне, его команда победила
Румыния
16 февраля 2026, 01:45 | Обновлено 16 февраля 2026, 01:48
145
0

ВИДЕО. Украинский защитник забил 4 мяч в сезоне, его команда победила

Дмитрий Поспелов открыл счет в матче «УТА Арад».

16 февраля 2026, 01:45 | Обновлено 16 февраля 2026, 01:48
145
0
ВИДЕО. Украинский защитник забил 4 мяч в сезоне, его команда победила
ФК УТА Арад. Дмитрий Поспелов

15 февраля состоялся матч 27-го тура чемпионата Румынии, в котором встретились «УТА Арад» и «Ботошани».

С первых минут поединок начал украинский защитник Дмитрий Поспелов, который летом 2025 года присоединился к «УТА Арад».

Именно Поспелов открыл счет в матче, мощно замкнув прострел в районе 11 метров. Для защитника этот мяч стал четвертым в сезоне.

На 58-й минуте на помощь «Ботошани» вышел еще один украинец – Николай Ковталюк.

Гости во втором тайме сумели отыграться, но «УТА Арад» все же забрал свое – 2:1.

По завершении поединка «УТА Арад» занимает восьмую позицию в турнирной таблице (41 балл), «Ботошане» на шестом месте (42 пункта).

Чемпионат Румынии. 27-й тур, 15 февраля

«УТА Арад» – «Ботошани» – 2:1

Голы: Поспелов, 22, Костаке, 90 (пен.) – Кимпану, 77

Видео голов и обзор матча:

По теме:
Арсенал – Уиган – 4:0. Разгромили за один тайм. Видео голов и обзор матча
Сток Сити – Фулхэм – 1:2. Таловеров и гол Кевина. Видео голов, обзор матча
ВИДЕО. Победы Порта и Спортинга, разгромная сенсация от аутсайдера
УТА Арад Ботошани чемпионат Румынии по футболу видео голов и обзор Дмитрий Поспелов Николай Ковталюк
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Футбол | 15 февраля 2026, 09:12 19
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели

Киевский клуб ожидает перестройка

КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
Бокс | 15 февраля 2026, 07:44 0
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»

Владимир – о позорном решении МОК

Лидер защиты. Известна ​​оценка Таловерова за проигранный матч Кубка Англии
Футбол | 16.02.2026, 01:12
Лидер защиты. Известна ​​оценка Таловерова за проигранный матч Кубка Англии
Лидер защиты. Известна ​​оценка Таловерова за проигранный матч Кубка Англии
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Футбол | 15.02.2026, 10:40
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
ВИДЕО. Кевин забил очередной гол за Фулхэм в Кубке Англии
Футбол | 15.02.2026, 17:35
ВИДЕО. Кевин забил очередной гол за Фулхэм в Кубке Англии
ВИДЕО. Кевин забил очередной гол за Фулхэм в Кубке Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
14.02.2026, 16:41 23
Олимпийские игры
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
14.02.2026, 20:39
Хоккей
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
14.02.2026, 05:02 6
Футбол
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
14.02.2026, 22:36 6
Футбол
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
15.02.2026, 08:43 33
Олимпийские игры
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
14.02.2026, 06:32 15
Футбол
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
14.02.2026, 06:45 8
Футбол
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем