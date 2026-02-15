Дебют Яремчука. Лион с комфортным счетом обыграл Ниццу
Матч завершился со счетом 2:0
В воскресенье, 15 февраля 2026 года, состоялся матч 22-го тура Лиги 1 между Лионом и Ниццей.
Игра прошла на стадионе Парк Олимпик Лионнез в Лионе и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 81-й минуте встречи в составе Лиона дебютировал украинский форвард Роман Яремчук.
Лига 1 2025/26. 22-й тур, 15 февраля
Лион – Ницца – 2:0
Голы: Толиссо, 45+1, Нартей, 64
Гавр – Тулуза – 2:1
Голы: Сумаре, 43, 53 – Сидибе, 45+3
Лорьян – Анже – 2:0
Голы: Пажи, 9, Макенго, 58
Мец – Осер – 1:3
Голы: Мбала, 90+4 – Сане, 4 (автогол), Мбула, 76 (автогол), Дануа, 89
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Женский хоккейный турнир выходит на финишную прямую
Футболист мог начать вторую часть сезона в «Фенербахче»