Дебют Яремчука. Лион с комфортным счетом обыграл Ниццу

В воскресенье, 15 февраля 2026 года, состоялся матч 22-го тура Лиги 1 между Лионом и Ниццей.

Игра прошла на стадионе Парк Олимпик Лионнез в Лионе и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

На 81-й минуте встречи в составе Лиона дебютировал украинский форвард Роман Яремчук.

Лига 1 2025/26. 22-й тур, 15 февраля

Лион – Ницца – 2:0

Голы: Толиссо, 45+1, Нартей, 64

Гавр – Тулуза – 2:1

Голы: Сумаре, 43, 53 – Сидибе, 45+3

Лорьян – Анже – 2:0

Голы: Пажи, 9, Макенго, 58

Мец – Осер – 1:3

Голы: Мбала, 90+4 – Сане, 4 (автогол), Мбула, 76 (автогол), Дануа, 89