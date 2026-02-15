Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дебют Яремчука. Лион с комфортным счетом обыграл Ниццу
Чемпионат Франции
Лион
15.02.2026 21:45 – FT 2 : 0
Ницца
Франция
Дебют Яремчука. Лион с комфортным счетом обыграл Ниццу

Матч завершился со счетом 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 февраля 2026 года, состоялся матч 22-го тура Лиги 1 между Лионом и Ниццей.

Игра прошла на стадионе Парк Олимпик Лионнез в Лионе и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

На 81-й минуте встречи в составе Лиона дебютировал украинский форвард Роман Яремчук.

Лига 1 2025/26. 22-й тур, 15 февраля

Лион – Ницца – 2:0
Голы: Толиссо, 45+1, Нартей, 64

Гавр – Тулуза – 2:1
Голы: Сумаре, 43, 53 – Сидибе, 45+3

Лорьян – Анже – 2:0
Голы: Пажи, 9, Макенго, 58

Мец – Осер – 1:3
Голы: Мбала, 90+4 – Сане, 4 (автогол), Мбула, 76 (автогол), Дануа, 89

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Remark
Як би замість Яремчука був Мудрик, то стаття б мала іншу назву «Ліон з Мудриком здобув перемогу»!
