Наполи – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 25-го тура Серии А 2025/26
15 февраля проходиьт матч 25-го тура Серии А 2025/26 между командами Наполи и Рома.
Коллективы играют на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Серия А 2025/26. 25-й тур, 15 февраля
Наполи – Рома – 1:1 (матч продолжается)
Голы: Спинаццола, 40 – Мален, 7
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Мален, 7 мин.
ГОЛ! 1:1 Спинаццола, 40 мин.
