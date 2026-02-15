Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Наполи – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
15 февраля 2026, 22:46 | Обновлено 15 февраля 2026, 22:47
Наполи – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 25-го тура Серии А 2025/26

Наполи – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля проходиьт матч 25-го тура Серии А 2025/26 между командами Наполи и Рома.

Коллективы играют на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 25-й тур, 15 февраля

Наполи – Рома – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Спинаццола, 40 – Мален, 7

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Мален, 7 мин.

ГОЛ! 1:1 Спинаццола, 40 мин.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 0
