Наполи – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

15 февраля проходиьт матч 25-го тура Серии А 2025/26 между командами Наполи и Рома.

Коллективы играют на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 25-й тур, 15 февраля

Наполи – Рома – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Спинаццола, 40 – Мален, 7

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Мален, 7 мин.

ГОЛ! 1:1 Спинаццола, 40 мин.