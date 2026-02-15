В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб

Президент бухарестского «Динамо» Андрей Николеску заявил, что переход нападающего киевского «Динамо» Владислава Бленуце до конца сезона практически нереальен.

«В киевское Динамо поступило письмо от ФИФА, в котором сухо и четко изложена ситуация с регламентом. В этом сезоне Бленуце уже играл за две команды, а это значит, что он не может выступать за третий клуб до завершения чемпионата.

ФИФА дала очень четкий ответ, поэтому изменить что-то будет чрезвычайно сложно», – сказал Николеску.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.