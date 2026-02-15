Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
Украина. Премьер лига
15 февраля 2026, 23:22
Николеску – о возможном переходе Бленуце

ФК Динамо. Владислав Бленуце

Президент бухарестского «Динамо» Андрей Николеску заявил, что переход нападающего киевского «Динамо» Владислава Бленуце до конца сезона практически нереальен.

«В киевское Динамо поступило письмо от ФИФА, в котором сухо и четко изложена ситуация с регламентом. В этом сезоне Бленуце уже играл за две команды, а это значит, что он не может выступать за третий клуб до завершения чемпионата.

ФИФА дала очень четкий ответ, поэтому изменить что-то будет чрезвычайно сложно», – сказал Николеску.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

По теме:
Сергей КОВАЛЕЦ: «Ночью было громко. К сожалению, у нас есть такой сосед»
Товарищеские матчи, 14 февраля. Динамо выиграло два заключительные встречи
Арда ТУРАН: «Это фантастически. Даже не смотря на войну...»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Бленуце Динамо Бухарест
Дмитрий Олийченко Источник: Gazeta Sporturilor
