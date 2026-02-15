ВИДЕО. Украинец оформил дубль в матче чемпионата Камбоджи на семь голов

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 февраля 2026, 22:13
2

Максим Прядун отличился двумя голами в поединке Ангкор Тайгер – Пномпень Краун (4:3)

ФК Пномпень Краун

28-летний украинский форвард Максим Прядун забил два гола в матче 21-го тура чемпионата Камбоджи.

Прядун оформил дубль за ФК Пномпень Краун в игре против Ангкор Тайгер, которая состоялась 14 февраля. Максим отличился на 11-й и 68-й минутах.

Два забитых мяча Прядуна не помогли Пномпеню – команда потерпела поражение со счетом 3:4.

Прядун в фефрале уже трижды выходил на поле в составе Пномпеня. 7 февраля Максим поразил ворота ФК НагаВорлд на 90+9-й минуте и принес Пномпеню победу (2:1).

Всего у Прядуна уже девять голов и пять ассистов в текущем сезоне первенства Камбоджи. В таблице бомбардиров украинец располагается на седьмом месте. У лидера – Кваме Пепраха из Свайриенга – в активе 18 мячей и четыре голевые.

В таблице национального чемпината Пномпень Краун, главным тренером которого является украинский специалист Олег Старинский, идет на второй позиции с 43 очками. На первой строчке идет Свайриенг с 46 баллами.

Чемпионат Камбоджи 2025/26. 21-й тур, 14 февраля

Ангкор Тайгер – Пномпень Краун – 4:3

Голы: Курита, 26, 49, Мацутани, 33, Миджлан, 45+7 – Дайер, 9, Прядун, 11, 68

Чемпионат Камбоджи 2025/26. 20-й тур, 7 февраля

Пномпень Краун – НагаВорлд – 2:1

Голы: Дайер, 70, Прядун, 90+9 – Лукас Венуто, 44

Удаление: Хоут, 88

Таблица чемпионата Камбоджи 2025/26

Бомбардиры чемпионата Камбоджи 2025/26

