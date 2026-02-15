ВИДЕО. Украинец оформил дубль в матче чемпионата Камбоджи на семь голов
Максим Прядун отличился двумя голами в поединке Ангкор Тайгер – Пномпень Краун (4:3)
28-летний украинский форвард Максим Прядун забил два гола в матче 21-го тура чемпионата Камбоджи.
Прядун оформил дубль за ФК Пномпень Краун в игре против Ангкор Тайгер, которая состоялась 14 февраля. Максим отличился на 11-й и 68-й минутах.
Два забитых мяча Прядуна не помогли Пномпеню – команда потерпела поражение со счетом 3:4.
Прядун в фефрале уже трижды выходил на поле в составе Пномпеня. 7 февраля Максим поразил ворота ФК НагаВорлд на 90+9-й минуте и принес Пномпеню победу (2:1).
Всего у Прядуна уже девять голов и пять ассистов в текущем сезоне первенства Камбоджи. В таблице бомбардиров украинец располагается на седьмом месте. У лидера – Кваме Пепраха из Свайриенга – в активе 18 мячей и четыре голевые.
В таблице национального чемпината Пномпень Краун, главным тренером которого является украинский специалист Олег Старинский, идет на второй позиции с 43 очками. На первой строчке идет Свайриенг с 46 баллами.
Чемпионат Камбоджи 2025/26. 21-й тур, 14 февраля
Ангкор Тайгер – Пномпень Краун – 4:3
Голы: Курита, 26, 49, Мацутани, 33, Миджлан, 45+7 – Дайер, 9, Прядун, 11, 68
Чемпионат Камбоджи 2025/26. 20-й тур, 7 февраля
Пномпень Краун – НагаВорлд – 2:1
Голы: Дайер, 70, Прядун, 90+9 – Лукас Венуто, 44
Удаление: Хоут, 88
Таблица чемпионата Камбоджи 2025/26
Бомбардиры чемпионата Камбоджи 2025/26
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцу угрожал министр Дегтярев
У Александра Зинченко подозрение на разрыв крестообразных связок
Чого йому в Україні не сиділось?