  4. Дайо УПАМЕКАНО: «У нас отличная команда и отличный тренер»
Германия
15 февраля 2026, 23:10 | Обновлено 15 февраля 2026, 23:11
Дайо УПАМЕКАНО: «У нас отличная команда и отличный тренер»

Защитник «Баварии» прокомментировал подписание нового контракта

ФК Бавария. Дайо Упамекано

Французский центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано прокомментировал подписание нового контракта с мюнхенским клубом:

«Я очень рад, что остаюсь в «Баварии» и продолжаю играть в этой команде. У нас отличная команда и отличный тренер. У нас общие большие цели. В жизни всегда важна ментальность. Я отдаю все силы своим товарищам по команде, на каждой тренировке, хочу сохранить свои ворота сухими в каждом матче и выиграть как можно больше титулов с «Баварией».

В сезоне 2025/26 Дайо Упамекано провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

