ВИДЕО. Хавбек Украины U-21 забил первый гол в сезоне за команду Боруссии Д

20-летний хавбек Даниил Кревсун, который вызывается в сборную Украину U-21, отличился голом в матче за вторую команду Боруссии Дортмунд.

15 февраля Кревсун помог дублю Боруссии Д разгромить дубль Бохума со счетом 4:1 в 22-м туре Западной региональной лиги (четвертый по силе дивизион страны).

Даниил забил 68-й минуте. Для Кревсуна этот гол стал первым в сезоне 2025/26. В этой кампамнии украинец провел 18 матчей за дубль Боруссии Д и три за команду U-21.

В таблице Западной региональной лиги дубль Борусии Дортмунд идеь на четвертом местое с 37 очками. У лидера – Фортуны Кельн – 49 баллов. Повышение в третий дивизион получит лишь победитель лиги – всего будет сыграно 34 тура.

Западная региональная лиги Германии. 22-й тур, 15 февраля

Боруссия Дортмунд 2 – Бохум-2 – 4:1

Голы: Райц, 3, Кабар, 39, Ажиль, 54, Кревсун, 68 – Костер, 45+2

Удаление: Гульсенбурш, 26 (Бохум-2)