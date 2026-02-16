Кубок Англии16 февраля 2026, 01:56 | Обновлено 16 февраля 2026, 02:24
Сток Сити – Фулхэм – 1:2. Таловеров и гол Кевина. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Кубка Англии
15 февраля «Сток Сити» и «Фулгэм» определили победителя в матче 1/16 финала Кубка Англии.
Местом проведения поединка стала арена «Bet365 Стедиум» в Сток-он-Тренте.
Все 90 минут «Сток Сити» на футбольном поле провел украинский защитник – Максим Таловеров.
Билет в следующий раунд получил «Фулгэм», который был сильнее соперника (2:1).
Автором первого гола гостей стал бывший футболист «Шахтера» – Кевин.
Кубок Англии 2025/26. 1/16 финала, 15 февраля
«Сток Сити» – «Фулхэм» – 1:2
Голы: Баэ, 19 – Кевин, 55, Род, 84
Видео голов и обзор матча:
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Харрисон Рид (Фулхэм).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Фулхэм).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Joon-Ho Bae (Сток Сити), асcист Эрик Бока.
