  Спорт
  Футбол
  Новости футбола
  Сток Сити – Фулхэм – 1:2. Таловеров и гол Кевина. Видео голов, обзор матча
Кубок Англии
Сток Сити
15.02.2026 16:00 – FT 1 : 2
Фулхэм
Кубок Англии
16 февраля 2026, 01:56 | Обновлено 16 февраля 2026, 02:24
Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Кубка Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля «Сток Сити» и «Фулгэм» определили победителя в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Местом проведения поединка стала арена «Bet365 Стедиум» в Сток-он-Тренте.

Все 90 минут «Сток Сити» на футбольном поле провел украинский защитник – Максим Таловеров.

Билет в следующий раунд получил «Фулгэм», который был сильнее соперника (2:1).

Автором первого гола гостей стал бывший футболист «Шахтера» – Кевин.

Кубок Англии 2025/26. 1/16 финала, 15 февраля

«Сток Сити» – «Фулхэм» – 1:2

Голы: Баэ, 19 – Кевин, 55, Род, 84

Видео голов и обзор матча:

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Харрисон Рид (Фулхэм).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Фулхэм).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Joon-Ho Bae (Сток Сити), асcист Эрик Бока.
Фулхэм Сток Сити Кубок Англии по футболу Максим Таловеров Кевин (Лопес де Маседо) видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
