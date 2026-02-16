Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 февраля 2026, 03:00
Конте после 2:2 с Ромой: мы должны были побеждать, если бы это был бокс

Наставник Наполи поделился мыслями после ничейного результата в матче 25-го тура Серии А

16 февраля 2026, 03:00 |
Конте после 2:2 с Ромой: мы должны были побеждать, если бы это был бокс
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Наполи» Антонио Конте поделился мыслями после ничейного результата в противостоянии с «Ромой» (2:2) в рамках 25-го тура Серии А.

«Дважды сравнять счет и сдержать такой клуб, как «Рома», – это само по себе весомый успех. Проводись этот поединок по правилам бокса, не сомневаюсь, мы бы одержали победу по очкам.

Зрители увидели захватывающее зрелище с запредельной интенсивностью. На поле было тяжело – оба коллектива применяли крайне агрессивный прессинг.

Стиль игры напоминал английский футбол. Нам следует сохранять этот настрой, осознавая, что в оставшихся 13 турах закладывается фундамент нашего будущего. Именно от этого отрезка зависит наш следующий сезон и конкретный еврокубковый турнир, куда мы попадем.

Путь будет тернистым: наши оппоненты отлично организованы, имеют качественные составы и внушительные ресурсы. Тем не менее мы стремимся прыгнуть выше головы и продолжать свое движение вперед», – подчеркнул Конте.

Антонио Конте Наполи Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Football-Italia
