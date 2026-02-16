Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Я вызову его в кабинет и скажу все в глаза»
Другие новости
16 февраля 2026, 03:32 |
174
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Я вызову его в кабинет и скажу все в глаза»

Известный тренер изменил подход в «Нефтчи»

16 февраля 2026, 03:32 |
174
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я вызову его в кабинет и скажу все в глаза»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер азербайджанского клуба «Нефтчи» украинский тренер Юрий Вернидуб принял решение изменить подход к анализу матчей команды, пытаясь повысить психологическое состояние футболистов в борьбе за выход в еврокубки.

«Мы не должны зацикливаться только на плохом. Нужно быть позитивными, иначе команда быстро потеряет уверенность.

О позитиве буду говорить публично, а если увижу ошибку – приглашу футболиста в кабинет и скажу все в глаза. Не хочу, чтобы кто-то чувствовал себя неловко перед партнерами», – добавил Вернидуб.

По теме:
Юрий Вернидуб в сильном шоке из-за того, что происходит в клубе
Юрий ВЕРНИДУБ: «Обычно 14 февраля я на сборах...»
Украинец, который не играл восемь месяцев, получил шанс от Вернидуба
Юрий Вернидуб Нефтчи Баку
Дмитрий Олийченко Источник: sportinfo.az
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Футбол | 15 февраля 2026, 10:40 25
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы

У Александра Зинченко подозрение на разрыв крестообразных связок

ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21
Футбол | 15 февраля 2026, 17:56 11
ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21
ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21

Сергей Петров выступал за несколько украинских команд

Хоккей на Олимпиаде: стали известны полуфинальные пары
Хоккей | 15.02.2026, 05:05
Хоккей на Олимпиаде: стали известны полуфинальные пары
Хоккей на Олимпиаде: стали известны полуфинальные пары
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Футбол | 15.02.2026, 21:02
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
ФОТО. Лунин с женой нестандартно поздравили друг друга с Днем влюбленных
Футбол | 16.02.2026, 01:32
ФОТО. Лунин с женой нестандартно поздравили друг друга с Днем влюбленных
ФОТО. Лунин с женой нестандартно поздравили друг друга с Днем влюбленных
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
14.02.2026, 06:32 15
Футбол
Бенфика украинца одержала сухую победу на выезде в чемпионате Португалии
Бенфика украинца одержала сухую победу на выезде в чемпионате Португалии
14.02.2026, 20:07
Волейбол
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
14.02.2026, 06:45 8
Футбол
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
15.02.2026, 08:43 33
Олимпийские игры
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
14.02.2026, 16:41 23
Олимпийские игры
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
14.02.2026, 05:02 6
Футбол
Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
14.02.2026, 04:22 1
Футбол
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем