Юрий ВЕРНИДУБ: «Я вызову его в кабинет и скажу все в глаза»

Главный тренер азербайджанского клуба «Нефтчи» украинский тренер Юрий Вернидуб принял решение изменить подход к анализу матчей команды, пытаясь повысить психологическое состояние футболистов в борьбе за выход в еврокубки.

«Мы не должны зацикливаться только на плохом. Нужно быть позитивными, иначе команда быстро потеряет уверенность.

О позитиве буду говорить публично, а если увижу ошибку – приглашу футболиста в кабинет и скажу все в глаза. Не хочу, чтобы кто-то чувствовал себя неловко перед партнерами», – добавил Вернидуб.