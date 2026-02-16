Тренер Барселоны: урок после 0:4 может повториться в матче с Жироной

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мыслями перед встречей 24-го тура Ла Лиги против «Жироны», запланированной на 16 февраля.

«Жирона» – это отлично структурированный и дерзкий коллектив, который умеет грамотно переходить в атаку через комбинационный футбол. Нам критически важно прибавить в интенсивности и действовать на поле более динамично, чем в прошлых турах.

На текущем тренировочном занятии подопечные продемонстрировали отличный настрой. Я ощутил их уверенность, мы реализовали много моментов. Недавний проигрыш «Атлетико» со счетом 0:4 стал болезненным уроком, но на этом жизнь не заканчивается.

Нам нужно сделать выводы из неудач, сохранить предельную концентрацию и не терять веры в себя. Уровень наших игроков позволяет обыгрывать любого оппонента.

Однако отсутствие должной фокусировки может привести к повторению сценария первых 45 минут на «Метрополитано», – подчеркнул Флик.