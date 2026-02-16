Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Барселоны: урок после 0:4 может повториться в матче с Жироной
Испания
16 февраля 2026, 05:02 | Обновлено 16 февраля 2026, 05:03
184
0

Тренер Барселоны: урок после 0:4 может повториться в матче с Жироной

Флик поделился мыслями перед встречей 24-го тура Ла Лиги

16 февраля 2026, 05:02 | Обновлено 16 февраля 2026, 05:03
184
0
Тренер Барселоны: урок после 0:4 может повториться в матче с Жироной
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мыслями перед встречей 24-го тура Ла Лиги против «Жироны», запланированной на 16 февраля.

«Жирона» – это отлично структурированный и дерзкий коллектив, который умеет грамотно переходить в атаку через комбинационный футбол. Нам критически важно прибавить в интенсивности и действовать на поле более динамично, чем в прошлых турах.

На текущем тренировочном занятии подопечные продемонстрировали отличный настрой. Я ощутил их уверенность, мы реализовали много моментов. Недавний проигрыш «Атлетико» со счетом 0:4 стал болезненным уроком, но на этом жизнь не заканчивается.

Нам нужно сделать выводы из неудач, сохранить предельную концентрацию и не терять веры в себя. Уровень наших игроков позволяет обыгрывать любого оппонента.

Однако отсутствие должной фокусировки может привести к повторению сценария первых 45 минут на «Метрополитано», – подчеркнул Флик.

По теме:
Он как Месси! Защитник сборной Испании потрясен талантом игрока Барселоны
Катастрофа Атлетико: Симеоне честно оценил провал против Райо Вальекано
Жирона – Барселона. Текстовая трансляция матча
Ханс-Дитер Флик Жирона Барселона Атлетико Мадрид
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Бокс | 15 февраля 2026, 11:18 1
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума

Дон Чарльз выделил Итауму

Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Футбол | 15 февраля 2026, 23:42 3
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко

Киевляне отклонили предложение

Юрий ВЕРНИДУБ: «Я вызову его в кабинет и скажу все в глаза»
Футбол | 16.02.2026, 03:32
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я вызову его в кабинет и скажу все в глаза»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я вызову его в кабинет и скажу все в глаза»
Хоккей на Олимпиаде: стали известны полуфинальные пары
Хоккей | 15.02.2026, 05:05
Хоккей на Олимпиаде: стали известны полуфинальные пары
Хоккей на Олимпиаде: стали известны полуфинальные пары
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Футбол | 15.02.2026, 10:40
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
15.02.2026, 10:55 2
Бокс
Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
14.02.2026, 04:22 1
Футбол
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
15.02.2026, 08:43 33
Олимпийские игры
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
Один из самых звездных боксеров хочет боя с Усиком. Александр принял вызов
Один из самых звездных боксеров хочет боя с Усиком. Александр принял вызов
14.02.2026, 07:32 3
Бокс
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
14.02.2026, 06:45 8
Футбол
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
14.02.2026, 05:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем