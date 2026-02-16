Винисиус раскрыл секреты своего питания и признался в слабостях

Вингер «Реала» Винисиус поделился подробностями своего рациона и признался в пристрастии к десертам.

«За моим меню следит персональный диетолог, который определяет ежедневный рацион. Я стараюсь следовать его рекомендациям, но моя главная слабость – это сладкое… Обожаю шоколад и различные десерты (смеется).

Обычно после ужина я пару часов провожу за PlayStation, а затем аппетит просыпается снова (смеется). Эти лакомства… В такие моменты мне приходится заменять их фруктами, что дается нелегко (смеется). Однако такова цена жизни, которую мы для себя выбрали», – отметил бразилец в эфире El Chiringuito TV.