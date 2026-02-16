ФОТО. Лунин с женой нестандартно поздравили друг друга с Днем влюбленных

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин вместе с женой Анастасией оригинально отметили День святого Валентина у себя дома в Мадриде.

Супруги подготовили друг для друга специальные футболки: Лунин надел футболку с надписью «Anastacia» и коллажем из фото жены, а Анастасия – футболку с надписью «Lunin» и снимками мужа.

Дом украсили красные шары в форме сердец, большое сердце из роз и плюшевый мишка с надписью «te quiero» («я тебя люблю»).

Анастасия также посвятила мужу трогательный пост, поблагодарив его за каждую минуту рядом. Фото быстро набрали тысячи лайков и теплых комментариев от поклонников пары.