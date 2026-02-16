Яремчук удачно дебютирует за Лион: статистика и оценка от Sofascore

Украинский форвард Роман Яремчук провел свой первый поединок за французский «Лион». Дебют состоялся в рамках 22-го тура Лиги 1, где его команда принимала «Ниццу» и одержала победу со счетом 2:0.

Нападающий появился в игре на 81-й минуте, когда «Олимпик» уже обеспечил себе преимущество в два мяча. За предоставленный игровой отрезок Роман успел совершить 8 касаний, отдать 5 точных пасов из 6 и успешно выполнить два прохода. Также в активе украинца 2 из 2 выигранных верховых дуэлей.

Аналитический портал Sofascore оценил действия Яремчука за 9 минут пребывания на поле в 6,5 балла.