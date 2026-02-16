ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
Испанец – о «Реале» Мадрид
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о мадридском «Реале» и его феномене в Лиге чемпионов.
«Они доказали за последние два десятилетия, что являются лучшими в Лиге чемпионов. Чтобы победить «Реал» в этом турнире, недостаточно быть лучшими – нужно быть значительно лучше.
Почему так сложно выиграть Лигу чемпионов? Потому что всегда есть «Реал», – сказал Гвардиола.
Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» рассматривает назначение на пост главного тренера команды испанца Хаби Алонсо, который был уволен из мадридского «Реала».
