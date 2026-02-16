Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
Лига чемпионов
16 февраля 2026, 01:32
Испанец – о «Реале» Мадрид

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о мадридском «Реале» и его феномене в Лиге чемпионов.

«Они доказали за последние два десятилетия, что являются лучшими в Лиге чемпионов. Чтобы победить «Реал» в этом турнире, недостаточно быть лучшими – нужно быть значительно лучше.

Почему так сложно выиграть Лигу чемпионов? Потому что всегда есть «Реал», – сказал Гвардиола.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» рассматривает назначение на пост главного тренера команды испанца Хаби Алонсо, который был уволен из мадридского «Реала».

Пеп Гвардиола Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
