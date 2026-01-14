Названы три клуба, которые заинтересованы в назначении Алонсо

Три европейских гранда рассматривают кандидатуру испанского специалиста Хаби Алонсо на пост главного тренера. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 43-летний коуч, который несколькими днями ранее покинул пост тренера мадридского «Реала» привлекает внимание «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и мюнхенской «Баварии».

Именно вариант с грандом из Манчестера является наиболее вероятным для Хаби Алонсо – руководство клуба ищет коуча, который у руля команды заменит Гвардиолу.

Ранее был назван тренер, которого Флорентино Перес намерен видеть в «Реале».