Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы три клуба, которые заинтересованы в назначении Алонсо
Англия
14 января 2026, 12:29 | Обновлено 14 января 2026, 12:30
1559
0

Названы три клуба, которые заинтересованы в назначении Алонсо

Кандидатуру испанца рассматривают три гранда

14 января 2026, 12:29 | Обновлено 14 января 2026, 12:30
1559
0
Названы три клуба, которые заинтересованы в назначении Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Три европейских гранда рассматривают кандидатуру испанского специалиста Хаби Алонсо на пост главного тренера. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 43-летний коуч, который несколькими днями ранее покинул пост тренера мадридского «Реала» привлекает внимание «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и мюнхенской «Баварии».

Именно вариант с грандом из Манчестера является наиболее вероятным для Хаби Алонсо – руководство клуба ищет коуча, который у руля команды заменит Гвардиолу.

Ранее был назван тренер, которого Флорентино Перес намерен видеть в «Реале».

По теме:
Семеньо повторил достижение Адебайора, Гвардиола снова победил Эдди Хау
Салах и Мане – в десятке лучших пар по созданным голам в АПЛ
В Реале все нереально сложно. Но вряд ли кто-то виноват
Хаби Алонсо назначение тренера Реал Мадрид Манчестер Сити Бавария Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Футбол | 13 января 2026, 23:54 1
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков

Кроме этого Юрген хочет два топовых подписания

Сын Козловского пристыдил отца после дерзких заявлений о Лупашко
Футбол | 14 января 2026, 12:03 0
Сын Козловского пристыдил отца после дерзких заявлений о Лупашко
Сын Козловского пристыдил отца после дерзких заявлений о Лупашко

Святослав Козловский ответил отцу

В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Футбол | 14.01.2026, 07:05
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Баранка после тай-брейка: Калинина пробилась в финал отбора Aus Open 2026
Теннис | 14.01.2026, 04:55
Баранка после тай-брейка: Калинина пробилась в финал отбора Aus Open 2026
Баранка после тай-брейка: Калинина пробилась в финал отбора Aus Open 2026
Стала известна зарплата Гуцуляка в Полесье
Футбол | 13.01.2026, 18:19
Стала известна зарплата Гуцуляка в Полесье
Стала известна зарплата Гуцуляка в Полесье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 22
Футбол
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 8
Бокс
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
13.01.2026, 07:27 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
13.01.2026, 05:22 2
Бокс
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем