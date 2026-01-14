Назван тренер, которого Перес намерен назначить в Реал. Это чемпион мира
Одним из фаворитов Флорентино Переса является Лионель Скалони
Аргентинский специалист Лионель Скалони может занять пост главного тренера мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, президент испанского гранда Флорентино Перес рассматривает 47-летнего специалиста как одного из главных претендентов н роль тренера «сливочных».
Сейчас главным тренером мадридской команды является испанский специалист Альваро Арбелоа, который у руля команды заменил Хаби Алонсо.
В 2022 году Лионель Скалони завоевал чемпионат мира со сборной Аргентины.
Ранее сообщалось о том, что ««Реал» может досрочно вернуть Эндрика из аренды в «Лионе».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина разобралась с Анук Куверманс во втором круге квалификации мейджора в Мельбурне
Матч начнется 14 января в 22:00 по Киеву