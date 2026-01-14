Назван тренер, которого Перес намерен назначить в Реал. Это чемпион мира

Аргентинский специалист Лионель Скалони может занять пост главного тренера мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, президент испанского гранда Флорентино Перес рассматривает 47-летнего специалиста как одного из главных претендентов н роль тренера «сливочных».

Сейчас главным тренером мадридской команды является испанский специалист Альваро Арбелоа, который у руля команды заменил Хаби Алонсо.

В 2022 году Лионель Скалони завоевал чемпионат мира со сборной Аргентины.

Ранее сообщалось о том, что ««Реал» может досрочно вернуть Эндрика из аренды в «Лионе».