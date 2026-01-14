Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал может досрочно вернуть Эндрика из аренды в Лионе
Испания
14 января 2026, 06:01 | Обновлено 14 января 2026, 06:02
Реал может досрочно вернуть Эндрика из аренды в Лионе

Бразильский форвард может вернуться в Мадрид

Реал может досрочно вернуть Эндрика из аренды в Лионе
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» сохраняет возможность досрочного возвращения бразильского нападающего Эндрика из аренды в «Лионе».

По сведениям источника, в арендном соглашении Эндрика с французским коллективом прописана опция, позволяющая прекратить сотрудничество раньше срока. Данный пункт остается активным до 20 января.

Однако подчеркивается, что, несмотря на увольнение Хаби Алонсо, руководство «сливочных» полностью удовлетворено первыми результатами бразильца в составе «Лиона».

В «Реале» не планируют отзывать игрока, если в линии нападения мадридцев не возникнет чрезвычайных ситуаций. Утверждается, что и сам футболист доволен своим положением в новой команде.

Стоит напомнить, что Эндрик был арендован до завершения текущего сезона. В своем первом поединке за «Лион» в рамках 1/16 финала Кубка Франции против «Лилля» (2:1) форвард забил победный мяч.

В первой части сезона в составе мадридского клуба бразилец принял участие в трех матчах во всех официальных турнирах, суммарно отыграв 99 минут.

Эндрик Реал Мадрид Лион
Михаил Олексиенко Источник
