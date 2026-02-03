Эпицентр – Фратрия – 3:0. Дубль Ковальца. Видео голов и обзор матча
«Эпицентр» одержал уверенную победу над болгарским клубом
На учебно-тренировочных сборах в Турции «Эпицентр» провел товарищеский матч с болгарским клубом «Фратрия». Подопечные Сергея Нагорняка одержали победу со счетом 3:0.
«Эпицентр» открыл счет уже на 3-й минуте. Первый гол за новый клуб забил Кирилл Ковалец, который присоединился к «Эпицентру» в конце января.
Ковалец решил не останавливаться на достигнутом, и на 23-й минуте оформил дубль. А на 84-й минуте Андрей Беженар установил окончательный счет.
Товарищеский матч. Турция. 2 февраля
«Эпицентр» (Украина) – «Фратрия» (Болгария) – 3:0
Голы: Ковалец, 3, 23, Беженар, 84
Видео голов и обзор матча
Комментарии после матча
