Эпицентр – Фратрия – 3:0. Дубль Ковальца. Видео голов и обзор матча

На учебно-тренировочных сборах в Турции «Эпицентр» провел товарищеский матч с болгарским клубом «Фратрия». Подопечные Сергея Нагорняка одержали победу со счетом 3:0.

«Эпицентр» открыл счет уже на 3-й минуте. Первый гол за новый клуб забил Кирилл Ковалец, который присоединился к «Эпицентру» в конце января.

Ковалец решил не останавливаться на достигнутом, и на 23-й минуте оформил дубль. А на 84-й минуте Андрей Беженар установил окончательный счет.

Товарищеский матч. Турция. 2 февраля

«Эпицентр» (Украина) – «Фратрия» (Болгария) – 3:0

Голы: Ковалец, 3, 23, Беженар, 84

