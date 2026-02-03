Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – Фратрия – 3:0. Дубль Ковальца. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Эпицентр
02.02.2026 14:30 – FT 3 : 0
Фратрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 11:51 | Обновлено 03 февраля 2026, 11:57
135
0

Эпицентр – Фратрия – 3:0. Дубль Ковальца. Видео голов и обзор матча

«Эпицентр» одержал уверенную победу над болгарским клубом

03 февраля 2026, 11:51 | Обновлено 03 февраля 2026, 11:57
135
0
Эпицентр – Фратрия – 3:0. Дубль Ковальца. Видео голов и обзор матча
ФК Эпицентр. Кирилл Ковалец

На учебно-тренировочных сборах в Турции «Эпицентр» провел товарищеский матч с болгарским клубом «Фратрия». Подопечные Сергея Нагорняка одержали победу со счетом 3:0.

«Эпицентр» открыл счет уже на 3-й минуте. Первый гол за новый клуб забил Кирилл Ковалец, который присоединился к «Эпицентру» в конце января.

Ковалец решил не останавливаться на достигнутом, и на 23-й минуте оформил дубль. А на 84-й минуте Андрей Беженар установил окончательный счет.

Товарищеский матч. Турция. 2 февраля

«Эпицентр» (Украина) – «Фратрия» (Болгария) – 3:0

Голы: Ковалец, 3, 23, Беженар, 84

Видео голов и обзор матча

Комментарии после матча

По теме:
Вячеслав СУРКИС: «Динамо отдаст все силы в матче против Атлетико»
ВИДЕО. Динамо U-19 готовится к матчу ЮЛУ против Атлетико Мадрид U-19
Полесье – Европа (Гибралтар). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Кирилл Ковалец контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Фратрия Варна Андрей Беженар видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Бокс | 03 февраля 2026, 07:52 2
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»

Виталий – о диктаторе путине

Скрипник подтвердил. Талантливый игрок Динамо может присоединиться к Заре
Футбол | 03 февраля 2026, 10:17 0
Скрипник подтвердил. Талантливый игрок Динамо может присоединиться к Заре
Скрипник подтвердил. Талантливый игрок Динамо может присоединиться к Заре

Луганский клуб планирует арендовать на полгода 19-летнего форварда Федора Задорожного

ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
Футбол | 03.02.2026, 05:30
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Футбол | 02.02.2026, 14:01
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Футбол | 03.02.2026, 08:35
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
03.02.2026, 07:22 19
Футбол
В УАФ обратились к сборной Украины после фиаско с Францией на Евро-2026
В УАФ обратились к сборной Украины после фиаско с Францией на Евро-2026
01.02.2026, 10:47 2
Футзал
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 3
Бокс
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 9
Бокс
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
01.02.2026, 09:32 12
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
02.02.2026, 07:42 1
Бокс
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 16
Футбол
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем