Товарищеские матчи, 2 февраля. Ничья Вереса, разгром от Эпицентра
Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата
2 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провели две команды УПЛ.
Ровенский Верес сыграл вничью с действующим чемпионом Грузии – клубом Иберия 1999. Все мячи соперники забили до перерыва. Голы: Куция, 21, Стень, 43 – Дзагания, 33, Гудушаури, 44. На 23-й минуте Семен Вовченко не реализовал пенальти (сейв вратаря).
Эпицентр Каменец-Подольский одолел команду Фратрия из Болгарии (3:0). Дважды в воротах отличился Кирилл Ковалец (3 и 23 мин), еще один гол на счету Андрея Беженара (84 мин).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 2 февраля 2026
- Аделаида Кобрас (Австралия) – Аделаида Кометс (Австралия) – 2:2
- Брондбю (Дания) – Хиллерброд (Дания) – 1:2
- Карловац (Хорватия) – Рудар (Черногория) – 4:0
- Кымпулунг (Румыния) – Прва Искра (Сербия) – 3:0
- Динамо Тбилиси (Грузия) – Самгурали (Грузия) – 1:1
- Таурас Таураге (Литва) – Нептунас (Литва) – 1:0
- Алашкерт (Армения) – Вардар (Северная Македония) – 2:0
- Верес (Украина) – Иберия 1999 (Грузия) – 2:2
- Эпицентр (Украина) – Фратрия (Болгария) – 3:0
- Видовре ИФ (Дания) – АБ Копенгаген (Дания) – 2:1
- Дугополье (Хорватия) – Хрваце (Хорватия) – 1:0
- Младост ДГ (Черногория) – Башкими (Северная Македония) – 1:1
- Молде (Норвегия) – Трефф (Норвегия) – 1:1 (пен. 11:12)
- Питтсбург (США) – Ричмонд Кикерс (США) – 2:0
