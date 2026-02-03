Товарищеские матчи, 2 февраля. Ничья Вереса, разгром от Эпицентра

2 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели две команды УПЛ.

Ровенский Верес сыграл вничью с действующим чемпионом Грузии – клубом Иберия 1999. Все мячи соперники забили до перерыва. Голы: Куция, 21, Стень, 43 – Дзагания, 33, Гудушаури, 44. На 23-й минуте Семен Вовченко не реализовал пенальти (сейв вратаря).

Эпицентр Каменец-Подольский одолел команду Фратрия из Болгарии (3:0). Дважды в воротах отличился Кирилл Ковалец (3 и 23 мин), еще один гол на счету Андрея Беженара (84 мин).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 2 февраля 2026

Аделаида Кобрас (Австралия) – Аделаида Кометс (Австралия) – 2:2

Брондбю (Дания) – Хиллерброд (Дания) – 1:2

Карловац (Хорватия) – Рудар (Черногория) – 4:0

Кымпулунг (Румыния) – Прва Искра (Сербия) – 3:0

Динамо Тбилиси (Грузия) – Самгурали (Грузия) – 1:1

Таурас Таураге (Литва) – Нептунас (Литва) – 1:0

Алашкерт (Армения) – Вардар (Северная Македония) – 2:0

Верес (Украина) – Иберия 1999 (Грузия) – 2:2

Эпицентр (Украина) – Фратрия (Болгария) – 3:0

Видовре ИФ (Дания) – АБ Копенгаген (Дания) – 2:1

Дугополье (Хорватия) – Хрваце (Хорватия) – 1:0

Младост ДГ (Черногория) – Башкими (Северная Македония) – 1:1

Молде (Норвегия) – Трефф (Норвегия) – 1:1 (пен. 11:12)

Питтсбург (США) – Ричмонд Кикерс (США) – 2:0

