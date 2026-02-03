Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Товарищеские матчи, 2 февраля. Ничья Вереса, разгром от Эпицентра
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 12:23 | Обновлено 03 февраля 2026, 12:29
Товарищеские матчи, 2 февраля. Ничья Вереса, разгром от Эпицентра

Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата

Товарищеские матчи, 2 февраля. Ничья Вереса, разгром от Эпицентра
ФК Верес

2 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели две команды УПЛ.

Ровенский Верес сыграл вничью с действующим чемпионом Грузии – клубом Иберия 1999. Все мячи соперники забили до перерыва. Голы: Куция, 21, Стень, 43 – Дзагания, 33, Гудушаури, 44. На 23-й минуте Семен Вовченко не реализовал пенальти (сейв вратаря).

Эпицентр Каменец-Подольский одолел команду Фратрия из Болгарии (3:0). Дважды в воротах отличился Кирилл Ковалец (3 и 23 мин), еще один гол на счету Андрея Беженара (84 мин).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 2 февраля 2026

  • Аделаида Кобрас (Австралия) – Аделаида Кометс (Австралия) – 2:2
  • Брондбю (Дания) – Хиллерброд (Дания) – 1:2
  • Карловац (Хорватия) – Рудар (Черногория) – 4:0
  • Кымпулунг (Румыния) – Прва Искра (Сербия) – 3:0
  • Динамо Тбилиси (Грузия) – Самгурали (Грузия) – 1:1
  • Таурас Таураге (Литва) – Нептунас (Литва) – 1:0
  • Алашкерт (Армения) – Вардар (Северная Македония) – 2:0
  • Верес (Украина) – Иберия 1999 (Грузия) – 2:2
  • Эпицентр (Украина) – Фратрия (Болгария) – 3:0
  • Видовре ИФ (Дания) – АБ Копенгаген (Дания) – 2:1
  • Дугополье (Хорватия) – Хрваце (Хорватия) – 1:0
  • Младост ДГ (Черногория) – Башкими (Северная Македония) – 1:1
  • Молде (Норвегия) – Трефф (Норвегия) – 1:1 (пен. 11:12)
  • Питтсбург (США) – Ричмонд Кикерс (США) – 2:0

Видео матчей

товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Верес Ровно Иберия 1999 (Сабуртало) Эпицентр Каменец-Подольский Фратрия Варна
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
