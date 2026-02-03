Гасперини объяснил сенсационное поражение Ромы от Удинезе

Итальянский тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение его подопечных от «Удинезе» со счетом 0:1:

– Возможно, не хватило качества?

– Без сомнений, было нелегко. Нам не хватило точности в последней трети поля и, возможно, немного удачи, особенно в случае с пропущенным голом. Но эта команда всегда уходит с поля с высоко поднятой головой и находит в себе силы для дальнейшего совершенствования.

– Сегодня было два опасных момента. В чем причины этого шага назад?

– Это была напряженная игра, сложная для обеих сторон. У них тоже было пару ударов с дистанции. Когда в штрафной оказывается четыре-пять игроков, это становится шансом. Я думаю, что в целом мы сделали гораздо больше.

– Насколько вы удовлетворены трансферным окном?

–​​​​​​​ Я согласен с анализом матча – это сложные игры, исход которых решается в определенные моменты. Трансферное окно сейчас закрыто, и у нас впереди четыре месяца. Я не ожидал, что будет так сложно привлечь нескольких игроков на определенные позиции, которых мы искали с лета. Тем не менее, к нам пришел Мален, пришел Сарагоса, и у нас есть очень молодые ребята, которые, безусловно, будут выкладываться на все сто.

–​​​​​​​ Есть ли игрок, которого вы хотели бы подписать? Последний штрих?

–​​​​​​​ Нет, нет. Послушайте, упоминались десятки имен. Я очень доволен, потому что за очень короткий промежуток времени появилась возможность подписать Малена, а затем, в последние два дня, еще и Сарагосу. Я понимаю, что январское трансферное окно никогда не бывает легким, но так оно есть и так все и прошло. Эти два игрока определенно помогут нам. Затем пришли такие игроки, как Вентурино и Ваз, но они представляют будущее –​​​​​​​ мы не можем ожидать, что в данный момент они будут конкурентоспособны для достижения таких высоких целей. Самое важное –​​​​​​​ избежать травм. Это будет иметь решающее значение, а также вернуть в строй Дибалу, Коне и нескольких других игроков, которые все еще находятся вне игры. Затем мы продолжим идти по пути, по которому шли до сих пор, потому что это группа, которая определенно работает усердно.

–​​​​​​​ Команды играют слишком много, как говорит Конте?

–​​​​​​​ Футбол неизбежно приводит к травмам. Растяжения мышц всегда существовали, как и растяжения колен и лодыжек. Сегодня они, возможно, встречаются чаще, потому что мы играем в два раза больше матчей, но если посмотреть на проценты, то, вероятно, травмы всегда были такими же: подвывихи, ушибы, проблемы с коленями и лодыжками. Наука так и не смогла сократить время восстановления вдвое –​​​​​​​ при мышечной травме по-прежнему требуется как минимум три недели, как и много лет назад. Сегодня у нас есть гораздо более точные диагнозы, а иногда и немного невезения, из-за чего игроки выбывают из строя из-за, казалось бы, незначительных проблем, и это отдельная тема. Очевидно, что проводится много матчей. Этого хотят телевидение и публика, поэтому система продолжает работать так же. Фактически, это риски. Однако нет ничего, что с уверенностью доказывало бы, что другой подход предотвратил бы травмы. Это статистическое наблюдение, но не абсолютная уверенность.