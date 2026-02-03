Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гасперини объяснил сенсационное поражение Ромы от Удинезе
Италия
03 февраля 2026, 12:30 | Обновлено 03 февраля 2026, 12:32
587
2

Гасперини объяснил сенсационное поражение Ромы от Удинезе

Римская команда уступила со счетом 0:1

03 февраля 2026, 12:30 | Обновлено 03 февраля 2026, 12:32
587
2 Comments
Гасперини объяснил сенсационное поражение Ромы от Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Итальянский тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение его подопечных от «Удинезе» со счетом 0:1:

Возможно, не хватило качества?

– Без сомнений, было нелегко. Нам не хватило точности в последней трети поля и, возможно, немного удачи, особенно в случае с пропущенным голом. Но эта команда всегда уходит с поля с высоко поднятой головой и находит в себе силы для дальнейшего совершенствования.

Сегодня было два опасных момента. В чем причины этого шага назад?

– Это была напряженная игра, сложная для обеих сторон. У них тоже было пару ударов с дистанции. Когда в штрафной оказывается четыре-пять игроков, это становится шансом. Я думаю, что в целом мы сделали гораздо больше.

Насколько вы удовлетворены трансферным окном?

–​​​​​​​ Я согласен с анализом матча – это сложные игры, исход которых решается в определенные моменты. Трансферное окно сейчас закрыто, и у нас впереди четыре месяца. Я не ожидал, что будет так сложно привлечь нескольких игроков на определенные позиции, которых мы искали с лета. Тем не менее, к нам пришел Мален, пришел Сарагоса, и у нас есть очень молодые ребята, которые, безусловно, будут выкладываться на все сто.

–​​​​​​​ Есть ли игрок, которого вы хотели бы подписать? Последний штрих?

–​​​​​​​ Нет, нет. Послушайте, упоминались десятки имен. Я очень доволен, потому что за очень короткий промежуток времени появилась возможность подписать Малена, а затем, в последние два дня, еще и Сарагосу. Я понимаю, что январское трансферное окно никогда не бывает легким, но так оно есть и так все и прошло. Эти два игрока определенно помогут нам. Затем пришли такие игроки, как Вентурино и Ваз, но они представляют будущее –​​​​​​​ мы не можем ожидать, что в данный момент они будут конкурентоспособны для достижения таких высоких целей. Самое важное –​​​​​​​ избежать травм. Это будет иметь решающее значение, а также вернуть в строй Дибалу, Коне и нескольких других игроков, которые все еще находятся вне игры. Затем мы продолжим идти по пути, по которому шли до сих пор, потому что это группа, которая определенно работает усердно.

–​​​​​​​ Команды играют слишком много, как говорит Конте?

–​​​​​​​ Футбол неизбежно приводит к травмам. Растяжения мышц всегда существовали, как и растяжения колен и лодыжек. Сегодня они, возможно, встречаются чаще, потому что мы играем в два раза больше матчей, но если посмотреть на проценты, то, вероятно, травмы всегда были такими же: подвывихи, ушибы, проблемы с коленями и лодыжками. Наука так и не смогла сократить время восстановления вдвое –​​​​​​​ при мышечной травме по-прежнему требуется как минимум три недели, как и много лет назад. Сегодня у нас есть гораздо более точные диагнозы, а иногда и немного невезения, из-за чего игроки выбывают из строя из-за, казалось бы, незначительных проблем, и это отдельная тема. Очевидно, что проводится много матчей. Этого хотят телевидение и публика, поэтому система продолжает работать так же. Фактически, это риски. Однако нет ничего, что с уверенностью доказывало бы, что другой подход предотвратил бы травмы. Это статистическое наблюдение, но не абсолютная уверенность.

По теме:
Удинезе – Рома – 1:0. Конец серии. Видео гола и обзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала вингера Баварии
Болонья – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома Рим Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Удинезе - Рома Джан Пьеро Гасперини пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: ФК Рома
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Бокс | 03 февраля 2026, 07:52 2
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»

Виталий – о диктаторе путине

ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
Футбол | 03 февраля 2026, 05:30 7
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»

Бывший нападающий сборной Франции прокомментировал трансфер Жереми Жаке

Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Футбол | 02.02.2026, 18:15
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Один из лучших. Ванат продолжает преследовать Мбаппе в чемпионате Испании
Футбол | 03.02.2026, 10:29
Один из лучших. Ванат продолжает преследовать Мбаппе в чемпионате Испании
Один из лучших. Ванат продолжает преследовать Мбаппе в чемпионате Испании
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Футбол | 03.02.2026, 08:35
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Battersea
Порту Казе проиграло и никто не обсуждает🐐🐐🐐
Ответить
0
palomka
Довбику повезло -собак не повисять
Ответить
0
Популярные новости
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 9
Бокс
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 31
Футбол
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 14
Бокс
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 3
Бокс
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
02.02.2026, 06:42 1
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем