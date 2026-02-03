Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер – Санкт-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Кубок Германии
Байер
03.02.2026 21:45 - : -
Санкт-Паули
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
03 февраля 2026, 11:04 | Обновлено 03 февраля 2026, 11:26
56
0

Байер – Санкт-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии

Поединок состоится 3 февраля в 21:45 по Киеву

03 февраля 2026, 11:04 | Обновлено 03 февраля 2026, 11:26
56
0
Байер – Санкт-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 февраля на Бай-Арена пройдет матч 1/4 финала Кубка Германии, в котором Байер встретится с Санкт-Паули. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Байер

Команда очевидно все больше отдаляется от того пика, которым был беспроигрышный позапрошлый сезон, увенчанный золотым дублем. То поколение футболистов во главе с Хаби Алонсо сумело в 2024/2025 стать вторым в Бундеслиге. Но сейчас, с лета, строится во многом новый проект, причем он потерял пару месяцев из-за решения позвать тен Хага. Сменивший его в начале осени Юлманд вывел подопечных в плей-офф Лиги чемпионов. Но в Бундеслиге пока что стоит говорить о месте в топ-4 как о реалистичной задаче на этот сезон.

При этом кубок остается турниром, где до титула ближе всего. Тут клуб прошел уже троих соперников. В том числе в начале декабря в Дортмунде была обыграна Боруссия - гол Маза, что был забит еще на 34-й минуте, так и остался единственным.

Санкт-Паули

Клуб не считался первым в плане успехов даже в родном Гамбурге. Но опередил своего именитого земляка в плане возвращение в Бундеслигу 1 - тут получилось этого добиться еще в 2024-м году. На этот раз на элитном уровне новичок не так чтобы впечатлил - набрал 32 очка, менее чем по одному за тур. Но тогда и этого хватило, чтобы занять комфортное четырнадцатое место. Но сейчас идет просто классический второй сезон: только три победы и полтора десятка очков. 1:2 с Аугсбургом на выходных стали уже двенадцатым поражением с начала розыгрыша.

Казалось бы, в таких условиях нужно бы побыстрее избавиться от дополнительной обузы в виде матчей кубка. Но нет, подопечные Блессина прошли уже трех противников, причем в том числе довольно сильных - Хоффенхайм (по пенальти после 2:2) и Менхенгладбах (выездные 2:1).

Статистика личных встреч

В пяти последних официальных поединках гамбуржцы только однажды, весной прошлого года, взяли ничью, уступив в остальных матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут особенной интриги. Согласимся: более сильный клуб играет дома - и должен побеждать (коэффициент - 1,6 за лініжю БК betking).

Прогноз Sport.ua
Байер
3 февраля 2026 -
21:45
Санкт-Паули
Победа Байера 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Арсенал – Челси. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка английской лиги
Каза Пия – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Мальорка – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Байер Санкт-Паули прогнозы прогнозы на футбол Кубок Германии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Футбол | 03 февраля 2026, 10:49 0
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо

Матвей Пономаренко будет играть в стартовом составе, Бленуце получит еще один шанс

Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Футбол | 03 февраля 2026, 08:35 3
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение

Саудиты дают за испанца 300 миллионов евро

ВАЛЕЕВ: «Надеюсь, Зинченко с Аяксом добьется успехов»
Футбол | 03.02.2026, 07:19
ВАЛЕЕВ: «Надеюсь, Зинченко с Аяксом добьется успехов»
ВАЛЕЕВ: «Надеюсь, Зинченко с Аяксом добьется успехов»
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 03.02.2026, 07:22
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Бокс | 02.02.2026, 15:42
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 2
Бокс
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 9
Бокс
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 16
Футбол
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
01.02.2026, 08:17
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
02.02.2026, 07:42 1
Бокс
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем