3 февраля на Бай-Арена пройдет матч 1/4 финала Кубка Германии, в котором Байер встретится с Санкт-Паули. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Байер

Команда очевидно все больше отдаляется от того пика, которым был беспроигрышный позапрошлый сезон, увенчанный золотым дублем. То поколение футболистов во главе с Хаби Алонсо сумело в 2024/2025 стать вторым в Бундеслиге. Но сейчас, с лета, строится во многом новый проект, причем он потерял пару месяцев из-за решения позвать тен Хага. Сменивший его в начале осени Юлманд вывел подопечных в плей-офф Лиги чемпионов. Но в Бундеслиге пока что стоит говорить о месте в топ-4 как о реалистичной задаче на этот сезон.

При этом кубок остается турниром, где до титула ближе всего. Тут клуб прошел уже троих соперников. В том числе в начале декабря в Дортмунде была обыграна Боруссия - гол Маза, что был забит еще на 34-й минуте, так и остался единственным.

Санкт-Паули

Клуб не считался первым в плане успехов даже в родном Гамбурге. Но опередил своего именитого земляка в плане возвращение в Бундеслигу 1 - тут получилось этого добиться еще в 2024-м году. На этот раз на элитном уровне новичок не так чтобы впечатлил - набрал 32 очка, менее чем по одному за тур. Но тогда и этого хватило, чтобы занять комфортное четырнадцатое место. Но сейчас идет просто классический второй сезон: только три победы и полтора десятка очков. 1:2 с Аугсбургом на выходных стали уже двенадцатым поражением с начала розыгрыша.

Казалось бы, в таких условиях нужно бы побыстрее избавиться от дополнительной обузы в виде матчей кубка. Но нет, подопечные Блессина прошли уже трех противников, причем в том числе довольно сильных - Хоффенхайм (по пенальти после 2:2) и Менхенгладбах (выездные 2:1).

Статистика личных встреч

В пяти последних официальных поединках гамбуржцы только однажды, весной прошлого года, взяли ничью, уступив в остальных матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут особенной интриги. Согласимся: более сильный клуб играет дома - и должен побеждать (коэффициент - 1,6 за лініжю БК betking).