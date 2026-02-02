Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Товарищеские матчи, 1 февраля. Оболонь сыграла вничью с австрийским клубом
02 февраля 2026, 11:51
Товарищеские матчи, 1 февраля. Оболонь сыграла вничью с австрийским клубом

Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата

Товарищеские матчи, 1 февраля. Оболонь сыграла вничью с австрийским клубом
ФК Оболонь

1 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провела лишь одна команда УПЛ.

Киевская Оболонь сыграла вничью с австрийской командой Лиферинг (1:1). В первом тайме команда УПЛ пропустила гол, но очень быстро сумела отыграться – до перерыва Тарас Лях сравнял счет.

Клуб Интер Майами с Лионелем Месси выиграл спарринг против Атлетико Насьональ из Колумбии (2:1), один из голов забил уругваец Луис Суарес.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 1 февраля 2026

  • Атлетико Насьональ (Колумбия) – Интер Майами (США) – 1:2
  • Барселона (Эквадор) – Гуаякиль Сити (Эквадор) – 0:1
  • Ойта (Япония) – Саппоро (Япония) – 1:0
  • ЦСКА 1948 София (Болгария) – Канвон (Южная Корея) – 3:0
  • Карлсруе (Германия) – Штайнбах Хайгер (Германия) – 4:2
  • Олимпик Кингсвей (Австралия) – Сорренто (Австралия) – 3:1
  • Хробры Глогув (Польша) – Варта Познань (Польша) – 3:3
  • Джюгас Тельшяй (Литва) – Харью Лаагри (Эстония) – 1:1
  • Тэджон (Южная Корея) – Вестерос (Швеция) – 1:0
  • Васалунд (Швеция) – Соллентуна (Швеция) – 1:2
  • Добрушка (Чехия) – Нове-Место (Чехия) – 4:1
  • Эребру (Швеция) – Сандвикенс (Швеция) – 0:0
  • Лиферинг (Австрия) – Оболонь (Украина) – 1:1
  • Твокер (Швеция) – Фрелунда (Швеция) – 4:0
  • Ботев Враца (Болгария) – Арарат-Армения (Армения) – 0:0
  • Брауншвейг U23 (Германия) – Альтглинике (Германия) – 3:0
  • Стерлинг Македония (Австралия) – Балькатта (Австралия) – 2:0
  • Арсими (Северная Македония) – Кожув Гевгелия (Северная Македония) – 3:0
  • Эрфурт (Германия) – Швайнфурт (Германия) – 5:3
  • Йена (Германия) – Хальберштадт (Германия) – 1:1
  • Линнеро (Швеция) – Русенгорд (Швеция) – 0:4
  • Ордабасы (Казахстан) – Шкендия (Северная Македония) – 1:1
  • Орхус (Дания) – Копенгаген (Дания) – 4:0
  • Сарпсборг 08 (Норвегия) – Эстерс (Швеция) – 3:0
  • Сленза Вроцлав (Польша) – Хробры Глогув (Польша) – 3:2
  • Флора U21 (Эстония) – Йыхви Финикс (Эстония) – 3:1
  • Брухзаль (Германия) – Холленбах (Германия) – 0:1
  • Женис (Казахстан) – Бихор (Румыния) – 1:2
  • Брондбю (Дания) – Оденсе (Дания) – 1:1
  • ГАИС (Швеция) – Клаксвик (Фарерские острова) – 1:0
  • Кассель (Германия) – Марбург (Германия) – 3:1
  • Баллинген (Германия) – Пфорцхайм (Германия) – 3:1
  • Таллинн (Эстония) – Табасалу (Эстония) – 5:1
  • Бранн 2 (Норвегия) – Люсеклостер (Норвегия) – 0:3
  • Нымме Юнайтед (Эстония) – Елгава (Латвия) – 1:4
  • Виймси (Эстония) – Калев Таллинн (Эстония) – 3:1
  • Маарду (Эстония) – Легион (Эстония) – 2:0
  • Умео (Швеция) – Лулео (Швеция) – 1:4
  • Нью-Йорк Сити (США) – Остин (США) – 2:0
  • Инди Элевен (США) – Чикаго Файр (США) – 0:0

Видео матчей

По теме:
Форвард Оболони: «Мне оставалось только подставить голову»
Стали известны соперники Шахтера в первых зимних спаррингах в Турции
В лазарете Оболони на сборах в Турции оказались четыре футболиста
