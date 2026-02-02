Товарищеские матчи, 1 февраля. Оболонь сыграла вничью с австрийским клубом

1 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провела лишь одна команда УПЛ.

Киевская Оболонь сыграла вничью с австрийской командой Лиферинг (1:1). В первом тайме команда УПЛ пропустила гол, но очень быстро сумела отыграться – до перерыва Тарас Лях сравнял счет.

Клуб Интер Майами с Лионелем Месси выиграл спарринг против Атлетико Насьональ из Колумбии (2:1), один из голов забил уругваец Луис Суарес.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 1 февраля 2026

Атлетико Насьональ (Колумбия) – Интер Майами (США) – 1:2

Барселона (Эквадор) – Гуаякиль Сити (Эквадор) – 0:1

Ойта (Япония) – Саппоро (Япония) – 1:0

ЦСКА 1948 София (Болгария) – Канвон (Южная Корея) – 3:0

Карлсруе (Германия) – Штайнбах Хайгер (Германия) – 4:2

Олимпик Кингсвей (Австралия) – Сорренто (Австралия) – 3:1

Хробры Глогув (Польша) – Варта Познань (Польша) – 3:3

Джюгас Тельшяй (Литва) – Харью Лаагри (Эстония) – 1:1

Тэджон (Южная Корея) – Вестерос (Швеция) – 1:0

Васалунд (Швеция) – Соллентуна (Швеция) – 1:2

Добрушка (Чехия) – Нове-Место (Чехия) – 4:1

Эребру (Швеция) – Сандвикенс (Швеция) – 0:0

Лиферинг (Австрия) – Оболонь (Украина) – 1:1

Твокер (Швеция) – Фрелунда (Швеция) – 4:0

Ботев Враца (Болгария) – Арарат-Армения (Армения) – 0:0

Брауншвейг U23 (Германия) – Альтглинике (Германия) – 3:0

Стерлинг Македония (Австралия) – Балькатта (Австралия) – 2:0

Арсими (Северная Македония) – Кожув Гевгелия (Северная Македония) – 3:0

Эрфурт (Германия) – Швайнфурт (Германия) – 5:3

Йена (Германия) – Хальберштадт (Германия) – 1:1

Линнеро (Швеция) – Русенгорд (Швеция) – 0:4

Ордабасы (Казахстан) – Шкендия (Северная Македония) – 1:1

Орхус (Дания) – Копенгаген (Дания) – 4:0

Сарпсборг 08 (Норвегия) – Эстерс (Швеция) – 3:0

Сленза Вроцлав (Польша) – Хробры Глогув (Польша) – 3:2

Флора U21 (Эстония) – Йыхви Финикс (Эстония) – 3:1

Брухзаль (Германия) – Холленбах (Германия) – 0:1

Женис (Казахстан) – Бихор (Румыния) – 1:2

Брондбю (Дания) – Оденсе (Дания) – 1:1

ГАИС (Швеция) – Клаксвик (Фарерские острова) – 1:0

Кассель (Германия) – Марбург (Германия) – 3:1

Баллинген (Германия) – Пфорцхайм (Германия) – 3:1

Таллинн (Эстония) – Табасалу (Эстония) – 5:1

Бранн 2 (Норвегия) – Люсеклостер (Норвегия) – 0:3

Нымме Юнайтед (Эстония) – Елгава (Латвия) – 1:4

Виймси (Эстония) – Калев Таллинн (Эстония) – 3:1

Маарду (Эстония) – Легион (Эстония) – 2:0

Умео (Швеция) – Лулео (Швеция) – 1:4

Нью-Йорк Сити (США) – Остин (США) – 2:0

Инди Элевен (США) – Чикаго Файр (США) – 0:0

Видео матчей