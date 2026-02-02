Товарищеские матчи, 1 февраля. Оболонь сыграла вничью с австрийским клубом
Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата
1 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провела лишь одна команда УПЛ.
Киевская Оболонь сыграла вничью с австрийской командой Лиферинг (1:1). В первом тайме команда УПЛ пропустила гол, но очень быстро сумела отыграться – до перерыва Тарас Лях сравнял счет.
Клуб Интер Майами с Лионелем Месси выиграл спарринг против Атлетико Насьональ из Колумбии (2:1), один из голов забил уругваец Луис Суарес.
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 1 февраля 2026
- Атлетико Насьональ (Колумбия) – Интер Майами (США) – 1:2
- Барселона (Эквадор) – Гуаякиль Сити (Эквадор) – 0:1
- Ойта (Япония) – Саппоро (Япония) – 1:0
- ЦСКА 1948 София (Болгария) – Канвон (Южная Корея) – 3:0
- Карлсруе (Германия) – Штайнбах Хайгер (Германия) – 4:2
- Олимпик Кингсвей (Австралия) – Сорренто (Австралия) – 3:1
- Хробры Глогув (Польша) – Варта Познань (Польша) – 3:3
- Джюгас Тельшяй (Литва) – Харью Лаагри (Эстония) – 1:1
- Тэджон (Южная Корея) – Вестерос (Швеция) – 1:0
- Васалунд (Швеция) – Соллентуна (Швеция) – 1:2
- Добрушка (Чехия) – Нове-Место (Чехия) – 4:1
- Эребру (Швеция) – Сандвикенс (Швеция) – 0:0
- Лиферинг (Австрия) – Оболонь (Украина) – 1:1
- Твокер (Швеция) – Фрелунда (Швеция) – 4:0
- Ботев Враца (Болгария) – Арарат-Армения (Армения) – 0:0
- Брауншвейг U23 (Германия) – Альтглинике (Германия) – 3:0
- Стерлинг Македония (Австралия) – Балькатта (Австралия) – 2:0
- Арсими (Северная Македония) – Кожув Гевгелия (Северная Македония) – 3:0
- Эрфурт (Германия) – Швайнфурт (Германия) – 5:3
- Йена (Германия) – Хальберштадт (Германия) – 1:1
- Линнеро (Швеция) – Русенгорд (Швеция) – 0:4
- Ордабасы (Казахстан) – Шкендия (Северная Македония) – 1:1
- Орхус (Дания) – Копенгаген (Дания) – 4:0
- Сарпсборг 08 (Норвегия) – Эстерс (Швеция) – 3:0
- Сленза Вроцлав (Польша) – Хробры Глогув (Польша) – 3:2
- Флора U21 (Эстония) – Йыхви Финикс (Эстония) – 3:1
- Брухзаль (Германия) – Холленбах (Германия) – 0:1
- Женис (Казахстан) – Бихор (Румыния) – 1:2
- Брондбю (Дания) – Оденсе (Дания) – 1:1
- ГАИС (Швеция) – Клаксвик (Фарерские острова) – 1:0
- Кассель (Германия) – Марбург (Германия) – 3:1
- Баллинген (Германия) – Пфорцхайм (Германия) – 3:1
- Таллинн (Эстония) – Табасалу (Эстония) – 5:1
- Бранн 2 (Норвегия) – Люсеклостер (Норвегия) – 0:3
- Нымме Юнайтед (Эстония) – Елгава (Латвия) – 1:4
- Виймси (Эстония) – Калев Таллинн (Эстония) – 3:1
- Маарду (Эстония) – Легион (Эстония) – 2:0
- Умео (Швеция) – Лулео (Швеция) – 1:4
- Нью-Йорк Сити (США) – Остин (США) – 2:0
- Инди Элевен (США) – Чикаго Файр (США) – 0:0
Видео матчей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карлос в четырех сетах переиграл Новака и впервые взял трофей в Мельбурне
Карим Бензема приближается к переходу в «Аль-Хиляль»