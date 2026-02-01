Товарищеские матчи, 31 января. Два спарринга ЛНЗ, игры Колоса и Кривбасса
Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата
31 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провели 4 команды УПЛ.
Черкасский ЛНЗ, лидер УПЛ, провел два поединка за день. Сначала ЛНЗ обыграл боснийский Сараево (2:1). Голи: Геннадий Пасич, 49, Денис Кузык, 53.
А затем черкасский клуб другим составом взял верх над боснийской командой Железничар (1:0). Гол забил Джевисон Беннетт, 51.
Криворожский Кривбасс разгромил Тяньцзинь Цзиньмень Тайгер из Китая (3:0). Голы: Карлос Парако, 12, Матвей Боднар, 50, Владимир Мулик, 89.
Кудровка уступила польскому клубу Полония Варшава (1:2). Голы забили: Артем Легостаев, 32 – Никита Васин, 3, 59.
В спарринге между Колосом из Ковалевки из болгарским клубом Локомотив Пловдив зафиксирована ничья (0:0).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 31 января 2026
- Касива (Япония) – Тиба (Япония) – 2:1
- ЛНЗ Черкассы (Украина) – Сараево (Босния и Герцеговина) – 2:1
- Слога (Босния и Герцеговина) – Хебар (Болгария) – 0:2
- Вольбуж (Польша) – Градец-Кралове U19 (Чехия) – 1:2
- Арарат Ереван (Армения) – Ширак Гюмри (Армения) – 1:0
- Аритма Прага (Чехия) – Запы (Чехия) – 1:3
- Вжесня (Польша) – Срода (Польша) – 0:0
- Градец-Кралове B (Чехия) – Трутнов (Чехия) – 5:1
- Кошице (Словакия) – Славия Кошице (Словакия) – 8:0
- Метеор Прага (Чехия) – Адмира Прага (Чехия) – 1:2
- Моторлет Прага (Чехия) – Бенатки (Чехия) – 7:1
- Славия Прага U20 (Чехия) – Гройтер Фюрт II (Германия) – 1:4
- Словацко B (Чехия) – Ружомберок B (Словакия) – 2:3
- Темпо Прага (Чехия) – Колин (Чехия) – 5:0
- Угерски-Брод (Чехия) – Тренчин B (Словакия) – 4:2
- Хрудим (Чехия) – Сигма Оломоуц B (Чехия) – 3:1
- Виктория Пльзень U19 (Чехия) – Петрин Пльзень (Чехия) – 3:2
- Кладно (Чехия) – Баник Мост-Соуш (Чехия) – 3:0
- Левадия U21 (Эстония) – Нымме Калью U21 (Эстония) – 4:1
- Политехника Яссы (Румыния) – Бакэу (Румыния) – 2:3
- Прешов (Словакия) – Л. Микулаш (Словакия) – 2:2
- Широки-Бриег (Босния и Герцеговина) – Крушево (Босния и Герцеговина) – 4:1
- БКМА (Армения) – Ван (Армения) – 2:2
- Веннсюссель ФФ (Дания) – Оддер (Дания) – 2:0
- Волунтари (Румыния) – Конкордия (Румыния) – 0:2
- Галанта (Словакия) – Шопорня (Словакия) – 8:0
- Границе (Чехия) – Фридлант (Чехия) – 3:4
- Лозанна II (Швейцария) – Мерен (Швейцария) – 2:3
- Нафта (Словения) – Чарда Мартянци (Словения) – 5:0
- Подбескидзе (Польша) – Пуща (Польша) – 2:3
- Пухов (Словакия) – Годонин (Чехия) – 3:2
- Рудар (Черногория) – Прва Искра (Сербия) – 2:2
- Славия Прага B (Чехия) – С. Братислава B (Словакия) – 2:2
- Спартак Трнава (Словакия) – Интер Б. (Словакия) – 4:1
- Судува (Литва) – BE1 НФА (Литва) – 1:0
- Флоридсдорф (Австрия) – Донауфельд Вена (Австрия) – 0:1
- Фридек-Мистек (Чехия) – Всетин (Чехия) – 4:1
- Хартберг (Австрия) – Лафниц (Австрия) – 7:0
- Хиндия Тырговиште (Румыния) – Мускелул Кымполунг (Румыния) – 4:0
- Ческа-Липа (Чехия) – Богемианс 1905 B (Чехия) – 2:2
- Штурми (Грузия) – Гагра (Грузия) – 2:1
- Ярун (Хорватия) – Редник Крижевци (Хорватия) – 3:1
- Ильвес 2 (Финляндия) – Турку 2 (Финляндия) – 3:2
- Мосс (Норвегия) – Стрёммен (Норвегия) – 2:0
- Петржалка (Словакия) – Иглава (Чехия) – 2:2
- Лахден Рейпас (Финляндия) – ПЕПО (Финляндия) – 0:0
- Старт Брно (Чехия) – Куржим (Чехия) – 3:2
- Эльблонг (Польша) – Гедания Гданьск (Польша) – 2:0
- Мюнхен 1860 II (Германия) – Бухбах (Германия) – 4:0
- Парадизо (Швейцария) – Таверн (Швейцария) – 3:2
- Сандеция Новы-Сонч (Польша) – Подгале Новы-Тарг (Польша) – 1:1
- Спартак (Болгария) – Миньор Перник (Болгария) – 2:1
- Бавария Альценау (Германия) – Киккерс Оффенбах (Германия) – 0:1
- Айленбург (Германия) – Цвикау (Германия) – 2:0
- Буюкань (Молдова) – Олимп Комрат (Молдова) – 10:2
- Вальдорф (Германия) – Ноттинген (Германия) – 4:1
- Висла (Польша) – Сталь Мелец (Польша) – 5:0
- ГКС Ястшембе (Польша) – Висляны Скавина (Польша) – 0:3
- Гутник Краков (Польша) – Сталева Воля (Польша) – 2:2
- Эгерсундс (Норвегия) – Видар (Норвегия) – 4:1
- Элана Торунь (Польша) – Плоцк II (Польша) – 2:2
- Кривбасс (Украина) – Тяньцзинь Цзиньмень Тайгер (Китай) – 3:0
- Ефле (Швеция) – Хелгес (Швеция) – 3:0
- Исхей Болдклуб (Дания) – Суннбю (Дания) – 1:5
- Кеге (Дания) – Люнгбю (Дания) – 2:4
- Лоне (Германия) – Пройссен Мюнстер 2 (Германия) – 4:3
- Спарта Селемет (Молдова) – Real Sireti (Молдова) – 0:1
- Сутьеска (Черногория) – Бокель (Черногория) – 1:0
- Шльонск Вроцлав II (Польша) – Зелена Гура (Польша) – 0:0
- Янтра Габрово (Болгария) – Лок. Горна (Болгария) – 0:0
- Влтавін (Чехия) – Велке Гамри (Чехия) – 1:9
- Черно Море (Болгария) – Етар (Болгария) – 3:0
- Аустрия Лустенау (Австрия) – ВСГ Сваровски (Австрия) – 0:6
- Аустрия Вена (Австрия) – Грацер АК (Австрия) – 2:0
- Бероє (Болгария) – Спартак Плевен (Болгария) – 2:0
- Бланско (Чехия) – Велка Битеш (Чехия) – 5:1
- Гельсинборг (Швеция) – Энгельхольмс (Швеция) – 3:0
- ГКС Погонь (Польша) – Ол. Грудзёндз (Польша) – 2:2
- Енчепинг (Швеция) – Торд (Швеция) – 3:0
- Жилина (Словакия) – Опава (Чехия) – 1:0
- Иллертиссен (Германия) – Рафенсбург (Германия) – 3:1
- КФУМ Осло (Норвегия) – Шейд (Норвегия) – 1:1
- Ландскруна (Швеция) – Хиллерброд (Дания) – 3:1
- ЛКС Лодзь (Польша) – Калиш (Польша) – 4:1
- Лундс (Швеция) – Хесслехольм ИФ (Швеция) – 3:2
- Нествед (Дания) – Ванлесе (Дания) – 2:2
- Нымме Юнайтед (Эстония) – Таммека (Эстония) – 0:6
- Норшелланн (Дания) – Б-93 (Дания) – 1:4
- Осогово (Северная Македония) – Беласица (Северная Македония) – 0:3
- С. Жешув (Польша) – Радомяк Радом (Польша) – 1:2
- Славия София (Болгария) – Марек (Болгария) – 2:2
- Треллеборг (Швеция) – Хеллеруп (Дания) – 2:1
- Тролльхеттан (Швеция) – Ландветтер (Швеция) – 0:0
- Фалькенберг (Швеция) – БК Астрио (Швеция) – 3:0
- Паневежис (Литва) – Тукумс 2000 (Латвия) – 2:1
- Флора (Эстония) – ДФЦ Даугавпилс (Латвия) – 4:0
- Хальмстад (Швеция) – Видовре ИФ (Дания) – 3:2
- ЦСКА София (Болгария) – Дунав Русе (Болгария) – 3:1
- Шевде (Швеция) – Хускварна (Швеция) – 4:1
- Заглембє II (Польша) – Краковия II (Польша) – 2:2
- Карлберг (Швеция) – Ассириска ФФ (Швеция) – 3:1
- Беласица (Болгария) – Брера Струмица (Северная Македония) – 0:0
- Ботев Пловдив (Болгария) – Севлиево (Болгария) – 4:0
- Клагенфурт (Австрия) – Аннабихлер (Австрия) – 4:0
- Ленчна (Польша) – Островец-Свентокшиский (Польша) – 2:0
- Македония ГП (С. Македония) – Шкендия Арачиново (С. Македония) – 1:1
- Спартак Трнава (Словакия) – Зволен (Словакия) – 4:1
- Стьердальс-Блинк (Норвегия) – Ранхейм (Норвегия) – 0:0
- Кристианстад (Швеция) – Ханаскогс (Швеция) – 2:1
- Айнтрахт Т. (Германия) – Нидеркорн (Люксембург) – 2:1
- Айхштет (Германия) – Дахау (Германия) – 3:1
- Аскер (Норвегия) – Мьондален (Норвегия) – 1:2
- Аугсбург II (Германия) – Швабен Аугсбург (Германия) – 1:1
- Аустрия Зальцбург (Австрия) – Унион Гуртен (Австрия) – 1:0
- Байройт (Германия) – Ноймаркт (Германия) – 5:1
- Белтинци (Словения) – Гляйсдорф (Австрия) – 1:1
- Биль (Швейцария) – Паерн (Швейцария) – 2:0
- Ванкувер Вайткепс (Канада) – Инчхон (Южная Корея) – 1:0
- Гостоунь (Чехия) – Кунштат (Чехия) – 3:0
- Гран-Саконне (Швейцария) – Ланси (Швейцария) – 2:1
- Гроруд (Норвегия) – Стабек (Норвегия) – 1:2
- Гурник Забже II (Польша) – Кромержиж B (Чехия) – 6:0
- Енчепинг (Швеция) – Стоксунд (Швеция) – 1:2
- Карлстад (Швеция) – Юнгшиле (Швеция) – 1:0
- Лиллестрем (Норвегия) – Фредрикстад (Норвегия) – 2:2
- ЛНЗ Черкассы (Украина) – Железничар (Босния и Герцеговина) – 1:0
- Лугано II (Швейцария) – Приштина Берн (Швейцария) – 1:2
- Майнц II (Германия) – Кобленц (Германия) – 0:0
- Мангейм (Германия) – Гайльбронн (Германия) – 5:2
- Миддельфарт (Дания) – Эсбьерг (Дания) – 2:1
- Нойзидль (Австрия) – Швехат (Австрия) – 3:4
- Нотодден (Норвегия) – Леренског (Норвегия) – 2:1
- Нюрнберг II (Германия) – Виктория Пльзень B (Чехия) – 2:1
- Пайде (Эстония) – Метта (Латвия) – 2:1
- Победа Валандово (С. Македония) – Брегальница Штип (С. Македония) – 1:5
- Полония Варшава (Польша) – Кудровка (Украина) – 2:1
- Рец (Австрия) – Лак Интер (Австрия) – 1:1
- Рух (Польша) – Одра Ополе (Польша) – 2:2
- Сиэтл Саундерс (США) – Броммапойкарна (Швеция) – 3:0
- Слован-ХАК (Австрия) – Фаворитнер (Австрия) – 3:6
- Спортунион Мауер (Австрия) – Винер Виктория (Австрия) – 1:0
- Стар Стараховице (Польша) – ГКС Белхатув (Польша) – 2:4
- Уйпешт II (Венгрия) – ДВТК II (Венгрия) – 1:0
- Торонто (Канада) – Чонбук (Южная Корея) – 2:0
- Фрайбург II (Германия) – Хомбург (Германия) – 3:2
- Шелбёрн (Ирландия) – Лонгфорд (Ирландия) – 4:1
- Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – Ускок Клис (Хорватия) – 1:1
- Шиофок (Венгрия) – Пакш II (Венгрия) – 7:2
- Шльонск Вроцлав (Польша) – Заглембье (Польша) – 2:2
- Штутг. Киккерс (Германия) – Унтерхахинг (Германия) – 3:2
- Ядран ЛП (Хорватия) – Кроация Змиявци (Хорватия) – 1:2
- Дубрава (Хорватия) – Опатия (Хорватия) – 1:2
- А. Клагенфурт (Австрия) – Триглав (Словения) – 0:4
- Гавличкув Брод (Чехия) – Свитавы (Чехия) – 0:3
- Глубина (Чехия) – Вратимов (Чехия) – 5:0
- Злате Моравце-Врабле (Словакия) – Комарно (Словакия) – 2:3
- Новаци (Северная Македония) – Големо Коняри (Северная Македония) – 3:0
- Уддеволд (Швеция) – Карлстад (Швеция) – 1:0
- Арендал (Норвегия) – В. Хаугесунн (Норвегия) – 3:1
- Башкими (Северная Македония) – Хрваце (Хорватия) – 1:3
- Дун. Стреда (Словакия) – Тренчин (Словакия) – 0:0
- Эстерсунд (Швеция) – Левангер (Норвегия) – 1:2
- Лирия (Косово) – Работнички (Северная Македония) – 1:0
- Локомотив Пловдив (Болгария) – Колос (Украина) – 0:0
- Обенро (Дания) – Ольденбург (Германия) – 0:0
- Уничов (Чехия) – Биловец (Чехия) – 4:2
- ШОТТ Майнц (Германия) – Ашаффенбург (Германия) – 3:1
- CSC 03 Kassel (Германия) – Кассель (Германия) – 0:4
- Ариана (Швеция) – Треллеборг (Швеция) – 2:0
- Рауфосс (Норвегия) – Элверум (Норвегия) – 4:0
- Вапрус Пярну (Эстония) – Курессаре (Эстония) – 9:2
- Эльфсборг (Швеция) – Теджон (Южная Корея) – 1:0
- Котвица Курник (Польша) – Срода (Польша) – 1:3
- Поланка-над-Одроу (Чехия) – Валашске Мезиржичи (Чехия) – 1:2
- Слайго Роверс (Ирландия) – Финн Харпс (Ирландия) – 1:0
- Стокгольм Интернационале (Швеция) – Эскильстуна (Швеция) – 3:1
- Фридберг (Германия) – Бибрих (Германия) – 3:4
- Прушкув (Польша) – Хойничанка (Польша) – 2:3
- Левадия (Эстония) – Нарва (Эстония) – 0:0
- Рана (Норвегия) – Столкам (Норвегия) – 3:1
- Спарта Прага B (Чехия) – ЛАСК (Am) (Австрия) – 2:1
- Спортинг Канзас-Сити (США) – Шарлотт (США) – 0:1
- Жальгирис (Литва) – Шауляй ФА (Литва) – 4:2
- Нью-Ингленд Революшн (США) – Хьюстон Динамо (США) – 2:3
- Сараево (Босния и Герцеговина) – Вардар (Северная Македония) – 0:0
- Гробиня (Латвия) – Банга (Литва) – 5:3
- КаПа (Финляндия) – ВЙС (Финляндия) – 0:1
- Гегельманн (Литва) – Сувалки (Польша) – 2:1
- Ингольштадт II (Германия) – Ансбах 09 (Германия) – 1:0
- Нымме Юнайтед U21 (Эстония) – Калев Таллин U21 (Эстония) – 3:1
- Нью Йорк Ред Буллс (США) – Хартфорд Атлетик (США) – 5:0 (д.в.)
- Лос-Анджелес Гелакси (США) – Ди Си Юнайтед (США) – 4:1
Видео матчей
