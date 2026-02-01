Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Товарищеские матчи, 31 января. Два спарринга ЛНЗ, игры Колоса и Кривбасса
01 февраля 2026, 12:51 | Обновлено 01 февраля 2026, 13:11
Товарищеские матчи, 31 января. Два спарринга ЛНЗ, игры Колоса и Кривбасса

Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата

Товарищеские матчи, 31 января. Два спарринга ЛНЗ, игры Колоса и Кривбасса
ФК Колос Ковалевка

31 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели 4 команды УПЛ.

Черкасский ЛНЗ, лидер УПЛ, провел два поединка за день. Сначала ЛНЗ обыграл боснийский Сараево (2:1). Голи: Геннадий Пасич, 49, Денис Кузык, 53.

А затем черкасский клуб другим составом взял верх над боснийской командой Железничар (1:0). Гол забил Джевисон Беннетт, 51.

Криворожский Кривбасс разгромил Тяньцзинь Цзиньмень Тайгер из Китая (3:0). Голы: Карлос Парако, 12, Матвей Боднар, 50, Владимир Мулик, 89.

Кудровка уступила польскому клубу Полония Варшава (1:2). Голы забили: Артем Легостаев, 32 – Никита Васин, 3, 59.

В спарринге между Колосом из Ковалевки из болгарским клубом Локомотив Пловдив зафиксирована ничья (0:0).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 31 января 2026

  • Касива (Япония) – Тиба (Япония) – 2:1
  • ЛНЗ Черкассы (Украина) – Сараево (Босния и Герцеговина) – 2:1
  • Слога (Босния и Герцеговина) – Хебар (Болгария) – 0:2
  • Вольбуж (Польша) – Градец-Кралове U19 (Чехия) – 1:2
  • Арарат Ереван (Армения) – Ширак Гюмри (Армения) – 1:0
  • Аритма Прага (Чехия) – Запы (Чехия) – 1:3
  • Вжесня (Польша) – Срода (Польша) – 0:0
  • Градец-Кралове B (Чехия) – Трутнов (Чехия) – 5:1
  • Кошице (Словакия) – Славия Кошице (Словакия) – 8:0
  • Метеор Прага (Чехия) – Адмира Прага (Чехия) – 1:2
  • Моторлет Прага (Чехия) – Бенатки (Чехия) – 7:1
  • Славия Прага U20 (Чехия) – Гройтер Фюрт II (Германия) – 1:4
  • Словацко B (Чехия) – Ружомберок B (Словакия) – 2:3
  • Темпо Прага (Чехия) – Колин (Чехия) – 5:0
  • Угерски-Брод (Чехия) – Тренчин B (Словакия) – 4:2
  • Хрудим (Чехия) – Сигма Оломоуц B (Чехия) – 3:1
  • Виктория Пльзень U19 (Чехия) – Петрин Пльзень (Чехия) – 3:2
  • Кладно (Чехия) – Баник Мост-Соуш (Чехия) – 3:0
  • Левадия U21 (Эстония) – Нымме Калью U21 (Эстония) – 4:1
  • Политехника Яссы (Румыния) – Бакэу (Румыния) – 2:3
  • Прешов (Словакия) – Л. Микулаш (Словакия) – 2:2
  • Широки-Бриег (Босния и Герцеговина) – Крушево (Босния и Герцеговина) – 4:1
  • БКМА (Армения) – Ван (Армения) – 2:2
  • Веннсюссель ФФ (Дания) – Оддер (Дания) – 2:0
  • Волунтари (Румыния) – Конкордия (Румыния) – 0:2
  • Галанта (Словакия) – Шопорня (Словакия) – 8:0
  • Границе (Чехия) – Фридлант (Чехия) – 3:4
  • Лозанна II (Швейцария) – Мерен (Швейцария) – 2:3
  • Нафта (Словения) – Чарда Мартянци (Словения) – 5:0
  • Подбескидзе (Польша) – Пуща (Польша) – 2:3
  • Пухов (Словакия) – Годонин (Чехия) – 3:2
  • Рудар (Черногория) – Прва Искра (Сербия) – 2:2
  • Славия Прага B (Чехия) – С. Братислава B (Словакия) – 2:2
  • Спартак Трнава (Словакия) – Интер Б. (Словакия) – 4:1
  • Судува (Литва) – BE1 НФА (Литва) – 1:0
  • Флоридсдорф (Австрия) – Донауфельд Вена (Австрия) – 0:1
  • Фридек-Мистек (Чехия) – Всетин (Чехия) – 4:1
  • Хартберг (Австрия) – Лафниц (Австрия) – 7:0
  • Хиндия Тырговиште (Румыния) – Мускелул Кымполунг (Румыния) – 4:0
  • Ческа-Липа (Чехия) – Богемианс 1905 B (Чехия) – 2:2
  • Штурми (Грузия) – Гагра (Грузия) – 2:1
  • Ярун (Хорватия) – Редник Крижевци (Хорватия) – 3:1
  • Ильвес 2 (Финляндия) – Турку 2 (Финляндия) – 3:2
  • Мосс (Норвегия) – Стрёммен (Норвегия) – 2:0
  • Петржалка (Словакия) – Иглава (Чехия) – 2:2
  • Лахден Рейпас (Финляндия) – ПЕПО (Финляндия) – 0:0
  • Старт Брно (Чехия) – Куржим (Чехия) – 3:2
  • Эльблонг (Польша) – Гедания Гданьск (Польша) – 2:0
  • Мюнхен 1860 II (Германия) – Бухбах (Германия) – 4:0
  • Парадизо (Швейцария) – Таверн (Швейцария) – 3:2
  • Сандеция Новы-Сонч (Польша) – Подгале Новы-Тарг (Польша) – 1:1
  • Спартак (Болгария) – Миньор Перник (Болгария) – 2:1
  • Бавария Альценау (Германия) – Киккерс Оффенбах (Германия) – 0:1
  • Айленбург (Германия) – Цвикау (Германия) – 2:0
  • Буюкань (Молдова) – Олимп Комрат (Молдова) – 10:2
  • Вальдорф (Германия) – Ноттинген (Германия) – 4:1
  • Висла (Польша) – Сталь Мелец (Польша) – 5:0
  • ГКС Ястшембе (Польша) – Висляны Скавина (Польша) – 0:3
  • Гутник Краков (Польша) – Сталева Воля (Польша) – 2:2
  • Эгерсундс (Норвегия) – Видар (Норвегия) – 4:1
  • Элана Торунь (Польша) – Плоцк II (Польша) – 2:2
  • Кривбасс (Украина) – Тяньцзинь Цзиньмень Тайгер (Китай) – 3:0
  • Ефле (Швеция) – Хелгес (Швеция) – 3:0
  • Исхей Болдклуб (Дания) – Суннбю (Дания) – 1:5
  • Кеге (Дания) – Люнгбю (Дания) – 2:4
  • Лоне (Германия) – Пройссен Мюнстер 2 (Германия) – 4:3
  • Спарта Селемет (Молдова) – Real Sireti (Молдова) – 0:1
  • Сутьеска (Черногория) – Бокель (Черногория) – 1:0
  • Шльонск Вроцлав II (Польша) – Зелена Гура (Польша) – 0:0
  • Янтра Габрово (Болгария) – Лок. Горна (Болгария) – 0:0
  • Влтавін (Чехия) – Велке Гамри (Чехия) – 1:9
  • Черно Море (Болгария) – Етар (Болгария) – 3:0
  • Аустрия Лустенау (Австрия) – ВСГ Сваровски (Австрия) – 0:6
  • Аустрия Вена (Австрия) – Грацер АК (Австрия) – 2:0
  • Бероє (Болгария) – Спартак Плевен (Болгария) – 2:0
  • Бланско (Чехия) – Велка Битеш (Чехия) – 5:1
  • Гельсинборг (Швеция) – Энгельхольмс (Швеция) – 3:0
  • ГКС Погонь (Польша) – Ол. Грудзёндз (Польша) – 2:2
  • Енчепинг (Швеция) – Торд (Швеция) – 3:0
  • Жилина (Словакия) – Опава (Чехия) – 1:0
  • Иллертиссен (Германия) – Рафенсбург (Германия) – 3:1
  • КФУМ Осло (Норвегия) – Шейд (Норвегия) – 1:1
  • Ландскруна (Швеция) – Хиллерброд (Дания) – 3:1
  • ЛКС Лодзь (Польша) – Калиш (Польша) – 4:1
  • Лундс (Швеция) – Хесслехольм ИФ (Швеция) – 3:2
  • Нествед (Дания) – Ванлесе (Дания) – 2:2
  • Нымме Юнайтед (Эстония) – Таммека (Эстония) – 0:6
  • Норшелланн (Дания) – Б-93 (Дания) – 1:4
  • Осогово (Северная Македония) – Беласица (Северная Македония) – 0:3
  • С. Жешув (Польша) – Радомяк Радом (Польша) – 1:2
  • Славия София (Болгария) – Марек (Болгария) – 2:2
  • Треллеборг (Швеция) – Хеллеруп (Дания) – 2:1
  • Тролльхеттан (Швеция) – Ландветтер (Швеция) – 0:0
  • Фалькенберг (Швеция) – БК Астрио (Швеция) – 3:0
  • Паневежис (Литва) – Тукумс 2000 (Латвия) – 2:1
  • Флора (Эстония) – ДФЦ Даугавпилс (Латвия) – 4:0
  • Хальмстад (Швеция) – Видовре ИФ (Дания) – 3:2
  • ЦСКА София (Болгария) – Дунав Русе (Болгария) – 3:1
  • Шевде (Швеция) – Хускварна (Швеция) – 4:1
  • Заглембє II (Польша) – Краковия II (Польша) – 2:2
  • Карлберг (Швеция) – Ассириска ФФ (Швеция) – 3:1
  • Беласица (Болгария) – Брера Струмица (Северная Македония) – 0:0
  • Ботев Пловдив (Болгария) – Севлиево (Болгария) – 4:0
  • Клагенфурт (Австрия) – Аннабихлер (Австрия) – 4:0
  • Ленчна (Польша) – Островец-Свентокшиский (Польша) – 2:0
  • Македония ГП (С. Македония) – Шкендия Арачиново (С. Македония) – 1:1
  • Спартак Трнава (Словакия) – Зволен (Словакия) – 4:1
  • Стьердальс-Блинк (Норвегия) – Ранхейм (Норвегия) – 0:0
  • Кристианстад (Швеция) – Ханаскогс (Швеция) – 2:1
  • Айнтрахт Т. (Германия) – Нидеркорн (Люксембург) – 2:1
  • Айхштет (Германия) – Дахау (Германия) – 3:1
  • Аскер (Норвегия) – Мьондален (Норвегия) – 1:2
  • Аугсбург II (Германия) – Швабен Аугсбург (Германия) – 1:1
  • Аустрия Зальцбург (Австрия) – Унион Гуртен (Австрия) – 1:0
  • Байройт (Германия) – Ноймаркт (Германия) – 5:1
  • Белтинци (Словения) – Гляйсдорф (Австрия) – 1:1
  • Биль (Швейцария) – Паерн (Швейцария) – 2:0
  • Ванкувер Вайткепс (Канада) – Инчхон (Южная Корея) – 1:0
  • Гостоунь (Чехия) – Кунштат (Чехия) – 3:0
  • Гран-Саконне (Швейцария) – Ланси (Швейцария) – 2:1
  • Гроруд (Норвегия) – Стабек (Норвегия) – 1:2
  • Гурник Забже II (Польша) – Кромержиж B (Чехия) – 6:0
  • Енчепинг (Швеция) – Стоксунд (Швеция) – 1:2
  • Карлстад (Швеция) – Юнгшиле (Швеция) – 1:0
  • Лиллестрем (Норвегия) – Фредрикстад (Норвегия) – 2:2
  • ЛНЗ Черкассы (Украина) – Железничар (Босния и Герцеговина) – 1:0
  • Лугано II (Швейцария) – Приштина Берн (Швейцария) – 1:2
  • Майнц II (Германия) – Кобленц (Германия) – 0:0
  • Мангейм (Германия) – Гайльбронн (Германия) – 5:2
  • Миддельфарт (Дания) – Эсбьерг (Дания) – 2:1
  • Нойзидль (Австрия) – Швехат (Австрия) – 3:4
  • Нотодден (Норвегия) – Леренског (Норвегия) – 2:1
  • Нюрнберг II (Германия) – Виктория Пльзень B (Чехия) – 2:1
  • Пайде (Эстония) – Метта (Латвия) – 2:1
  • Победа Валандово (С. Македония) – Брегальница Штип (С. Македония) – 1:5
  • Полония Варшава (Польша) – Кудровка (Украина) – 2:1
  • Рец (Австрия) – Лак Интер (Австрия) – 1:1
  • Рух (Польша) – Одра Ополе (Польша) – 2:2
  • Сиэтл Саундерс (США) – Броммапойкарна (Швеция) – 3:0
  • Слован-ХАК (Австрия) – Фаворитнер (Австрия) – 3:6
  • Спортунион Мауер (Австрия) – Винер Виктория (Австрия) – 1:0
  • Стар Стараховице (Польша) – ГКС Белхатув (Польша) – 2:4
  • Уйпешт II (Венгрия) – ДВТК II (Венгрия) – 1:0
  • Торонто (Канада) – Чонбук (Южная Корея) – 2:0
  • Фрайбург II (Германия) – Хомбург (Германия) – 3:2
  • Шелбёрн (Ирландия) – Лонгфорд (Ирландия) – 4:1
  • Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – Ускок Клис (Хорватия) – 1:1
  • Шиофок (Венгрия) – Пакш II (Венгрия) – 7:2
  • Шльонск Вроцлав (Польша) – Заглембье (Польша) – 2:2
  • Штутг. Киккерс (Германия) – Унтерхахинг (Германия) – 3:2
  • Ядран ЛП (Хорватия) – Кроация Змиявци (Хорватия) – 1:2
  • Дубрава (Хорватия) – Опатия (Хорватия) – 1:2
  • А. Клагенфурт (Австрия) – Триглав (Словения) – 0:4
  • Гавличкув Брод (Чехия) – Свитавы (Чехия) – 0:3
  • Глубина (Чехия) – Вратимов (Чехия) – 5:0
  • Злате Моравце-Врабле (Словакия) – Комарно (Словакия) – 2:3
  • Новаци (Северная Македония) – Големо Коняри (Северная Македония) – 3:0
  • Уддеволд (Швеция) – Карлстад (Швеция) – 1:0
  • Арендал (Норвегия) – В. Хаугесунн (Норвегия) – 3:1
  • Башкими (Северная Македония) – Хрваце (Хорватия) – 1:3
  • Дун. Стреда (Словакия) – Тренчин (Словакия) – 0:0
  • Эстерсунд (Швеция) – Левангер (Норвегия) – 1:2
  • Лирия (Косово) – Работнички (Северная Македония) – 1:0
  • Локомотив Пловдив (Болгария) – Колос (Украина) – 0:0
  • Обенро (Дания) – Ольденбург (Германия) – 0:0
  • Уничов (Чехия) – Биловец (Чехия) – 4:2
  • ШОТТ Майнц (Германия) – Ашаффенбург (Германия) – 3:1
  • CSC 03 Kassel (Германия) – Кассель (Германия) – 0:4
  • Ариана (Швеция) – Треллеборг (Швеция) – 2:0
  • Рауфосс (Норвегия) – Элверум (Норвегия) – 4:0
  • Вапрус Пярну (Эстония) – Курессаре (Эстония) – 9:2
  • Эльфсборг (Швеция) – Теджон (Южная Корея) – 1:0
  • Котвица Курник (Польша) – Срода (Польша) – 1:3
  • Поланка-над-Одроу (Чехия) – Валашске Мезиржичи (Чехия) – 1:2
  • Слайго Роверс (Ирландия) – Финн Харпс (Ирландия) – 1:0
  • Стокгольм Интернационале (Швеция) – Эскильстуна (Швеция) – 3:1
  • Фридберг (Германия) – Бибрих (Германия) – 3:4
  • Прушкув (Польша) – Хойничанка (Польша) – 2:3
  • Левадия (Эстония) – Нарва (Эстония) – 0:0
  • Рана (Норвегия) – Столкам (Норвегия) – 3:1
  • Спарта Прага B (Чехия) – ЛАСК (Am) (Австрия) – 2:1
  • Спортинг Канзас-Сити (США) – Шарлотт (США) – 0:1
  • Жальгирис (Литва) – Шауляй ФА (Литва) – 4:2
  • Нью-Ингленд Революшн (США) – Хьюстон Динамо (США) – 2:3
  • Сараево (Босния и Герцеговина) – Вардар (Северная Македония) – 0:0
  • Гробиня (Латвия) – Банга (Литва) – 5:3
  • КаПа (Финляндия) – ВЙС (Финляндия) – 0:1
  • Гегельманн (Литва) – Сувалки (Польша) – 2:1
  • Ингольштадт II (Германия) – Ансбах 09 (Германия) – 1:0
  • Нымме Юнайтед U21 (Эстония) – Калев Таллин U21 (Эстония) – 3:1
  • Нью Йорк Ред Буллс (США) – Хартфорд Атлетик (США) – 5:0 (д.в.)
  • Лос-Анджелес Гелакси (США) – Ди Си Юнайтед (США) – 4:1

По теме:
Оболонь – Лиферинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Оболонь проводит спарринг с австрийским клубом Лиферинг. Стартовые составы
Металлист отгрузил 10 мячей в ворота аматорского клуба на Закарпатье
товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы Кудровка Кривбасс Кривой Рог Колос Ковалевка Сараево Железничар Сараево Полония Варшава Локомотив Пловдив Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер (Тэда)
Комментарии 0
Популярные новости
