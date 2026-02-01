Товарищеские матчи, 31 января. Два спарринга ЛНЗ, игры Колоса и Кривбасса

31 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели 4 команды УПЛ.

Черкасский ЛНЗ, лидер УПЛ, провел два поединка за день. Сначала ЛНЗ обыграл боснийский Сараево (2:1). Голи: Геннадий Пасич, 49, Денис Кузык, 53.

А затем черкасский клуб другим составом взял верх над боснийской командой Железничар (1:0). Гол забил Джевисон Беннетт, 51.

Криворожский Кривбасс разгромил Тяньцзинь Цзиньмень Тайгер из Китая (3:0). Голы: Карлос Парако, 12, Матвей Боднар, 50, Владимир Мулик, 89.

Кудровка уступила польскому клубу Полония Варшава (1:2). Голы забили: Артем Легостаев, 32 – Никита Васин, 3, 59.

В спарринге между Колосом из Ковалевки из болгарским клубом Локомотив Пловдив зафиксирована ничья (0:0).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 31 января 2026

Касива (Япония) – Тиба (Япония) – 2:1

ЛНЗ Черкассы (Украина) – Сараево (Босния и Герцеговина) – 2:1

Слога (Босния и Герцеговина) – Хебар (Болгария) – 0:2

Вольбуж (Польша) – Градец-Кралове U19 (Чехия) – 1:2

Арарат Ереван (Армения) – Ширак Гюмри (Армения) – 1:0

Аритма Прага (Чехия) – Запы (Чехия) – 1:3

Вжесня (Польша) – Срода (Польша) – 0:0

Градец-Кралове B (Чехия) – Трутнов (Чехия) – 5:1

Кошице (Словакия) – Славия Кошице (Словакия) – 8:0

Метеор Прага (Чехия) – Адмира Прага (Чехия) – 1:2

Моторлет Прага (Чехия) – Бенатки (Чехия) – 7:1

Славия Прага U20 (Чехия) – Гройтер Фюрт II (Германия) – 1:4

Словацко B (Чехия) – Ружомберок B (Словакия) – 2:3

Темпо Прага (Чехия) – Колин (Чехия) – 5:0

Угерски-Брод (Чехия) – Тренчин B (Словакия) – 4:2

Хрудим (Чехия) – Сигма Оломоуц B (Чехия) – 3:1

Виктория Пльзень U19 (Чехия) – Петрин Пльзень (Чехия) – 3:2

Кладно (Чехия) – Баник Мост-Соуш (Чехия) – 3:0

Левадия U21 (Эстония) – Нымме Калью U21 (Эстония) – 4:1

Политехника Яссы (Румыния) – Бакэу (Румыния) – 2:3

Прешов (Словакия) – Л. Микулаш (Словакия) – 2:2

Широки-Бриег (Босния и Герцеговина) – Крушево (Босния и Герцеговина) – 4:1

БКМА (Армения) – Ван (Армения) – 2:2

Веннсюссель ФФ (Дания) – Оддер (Дания) – 2:0

Волунтари (Румыния) – Конкордия (Румыния) – 0:2

Галанта (Словакия) – Шопорня (Словакия) – 8:0

Границе (Чехия) – Фридлант (Чехия) – 3:4

Лозанна II (Швейцария) – Мерен (Швейцария) – 2:3

Нафта (Словения) – Чарда Мартянци (Словения) – 5:0

Подбескидзе (Польша) – Пуща (Польша) – 2:3

Пухов (Словакия) – Годонин (Чехия) – 3:2

Рудар (Черногория) – Прва Искра (Сербия) – 2:2

Славия Прага B (Чехия) – С. Братислава B (Словакия) – 2:2

Спартак Трнава (Словакия) – Интер Б. (Словакия) – 4:1

Судува (Литва) – BE1 НФА (Литва) – 1:0

Флоридсдорф (Австрия) – Донауфельд Вена (Австрия) – 0:1

Фридек-Мистек (Чехия) – Всетин (Чехия) – 4:1

Хартберг (Австрия) – Лафниц (Австрия) – 7:0

Хиндия Тырговиште (Румыния) – Мускелул Кымполунг (Румыния) – 4:0

Ческа-Липа (Чехия) – Богемианс 1905 B (Чехия) – 2:2

Штурми (Грузия) – Гагра (Грузия) – 2:1

Ярун (Хорватия) – Редник Крижевци (Хорватия) – 3:1

Ильвес 2 (Финляндия) – Турку 2 (Финляндия) – 3:2

Мосс (Норвегия) – Стрёммен (Норвегия) – 2:0

Петржалка (Словакия) – Иглава (Чехия) – 2:2

Лахден Рейпас (Финляндия) – ПЕПО (Финляндия) – 0:0

Старт Брно (Чехия) – Куржим (Чехия) – 3:2

Эльблонг (Польша) – Гедания Гданьск (Польша) – 2:0

Мюнхен 1860 II (Германия) – Бухбах (Германия) – 4:0

Парадизо (Швейцария) – Таверн (Швейцария) – 3:2

Сандеция Новы-Сонч (Польша) – Подгале Новы-Тарг (Польша) – 1:1

Спартак (Болгария) – Миньор Перник (Болгария) – 2:1

Бавария Альценау (Германия) – Киккерс Оффенбах (Германия) – 0:1

Айленбург (Германия) – Цвикау (Германия) – 2:0

Буюкань (Молдова) – Олимп Комрат (Молдова) – 10:2

Вальдорф (Германия) – Ноттинген (Германия) – 4:1

Висла (Польша) – Сталь Мелец (Польша) – 5:0

ГКС Ястшембе (Польша) – Висляны Скавина (Польша) – 0:3

Гутник Краков (Польша) – Сталева Воля (Польша) – 2:2

Эгерсундс (Норвегия) – Видар (Норвегия) – 4:1

Элана Торунь (Польша) – Плоцк II (Польша) – 2:2

Кривбасс (Украина) – Тяньцзинь Цзиньмень Тайгер (Китай) – 3:0

Ефле (Швеция) – Хелгес (Швеция) – 3:0

Исхей Болдклуб (Дания) – Суннбю (Дания) – 1:5

Кеге (Дания) – Люнгбю (Дания) – 2:4

Лоне (Германия) – Пройссен Мюнстер 2 (Германия) – 4:3

Спарта Селемет (Молдова) – Real Sireti (Молдова) – 0:1

Сутьеска (Черногория) – Бокель (Черногория) – 1:0

Шльонск Вроцлав II (Польша) – Зелена Гура (Польша) – 0:0

Янтра Габрово (Болгария) – Лок. Горна (Болгария) – 0:0

Влтавін (Чехия) – Велке Гамри (Чехия) – 1:9

Черно Море (Болгария) – Етар (Болгария) – 3:0

Аустрия Лустенау (Австрия) – ВСГ Сваровски (Австрия) – 0:6

Аустрия Вена (Австрия) – Грацер АК (Австрия) – 2:0

Бероє (Болгария) – Спартак Плевен (Болгария) – 2:0

Бланско (Чехия) – Велка Битеш (Чехия) – 5:1

Гельсинборг (Швеция) – Энгельхольмс (Швеция) – 3:0

ГКС Погонь (Польша) – Ол. Грудзёндз (Польша) – 2:2

Енчепинг (Швеция) – Торд (Швеция) – 3:0

Жилина (Словакия) – Опава (Чехия) – 1:0

Иллертиссен (Германия) – Рафенсбург (Германия) – 3:1

КФУМ Осло (Норвегия) – Шейд (Норвегия) – 1:1

Ландскруна (Швеция) – Хиллерброд (Дания) – 3:1

ЛКС Лодзь (Польша) – Калиш (Польша) – 4:1

Лундс (Швеция) – Хесслехольм ИФ (Швеция) – 3:2

Нествед (Дания) – Ванлесе (Дания) – 2:2

Нымме Юнайтед (Эстония) – Таммека (Эстония) – 0:6

Норшелланн (Дания) – Б-93 (Дания) – 1:4

Осогово (Северная Македония) – Беласица (Северная Македония) – 0:3

С. Жешув (Польша) – Радомяк Радом (Польша) – 1:2

Славия София (Болгария) – Марек (Болгария) – 2:2

Треллеборг (Швеция) – Хеллеруп (Дания) – 2:1

Тролльхеттан (Швеция) – Ландветтер (Швеция) – 0:0

Фалькенберг (Швеция) – БК Астрио (Швеция) – 3:0

Паневежис (Литва) – Тукумс 2000 (Латвия) – 2:1

Флора (Эстония) – ДФЦ Даугавпилс (Латвия) – 4:0

Хальмстад (Швеция) – Видовре ИФ (Дания) – 3:2

ЦСКА София (Болгария) – Дунав Русе (Болгария) – 3:1

Шевде (Швеция) – Хускварна (Швеция) – 4:1

Заглембє II (Польша) – Краковия II (Польша) – 2:2

Карлберг (Швеция) – Ассириска ФФ (Швеция) – 3:1

Беласица (Болгария) – Брера Струмица (Северная Македония) – 0:0

Ботев Пловдив (Болгария) – Севлиево (Болгария) – 4:0

Клагенфурт (Австрия) – Аннабихлер (Австрия) – 4:0

Ленчна (Польша) – Островец-Свентокшиский (Польша) – 2:0

Македония ГП (С. Македония) – Шкендия Арачиново (С. Македония) – 1:1

Спартак Трнава (Словакия) – Зволен (Словакия) – 4:1

Стьердальс-Блинк (Норвегия) – Ранхейм (Норвегия) – 0:0

Кристианстад (Швеция) – Ханаскогс (Швеция) – 2:1

Айнтрахт Т. (Германия) – Нидеркорн (Люксембург) – 2:1

Айхштет (Германия) – Дахау (Германия) – 3:1

Аскер (Норвегия) – Мьондален (Норвегия) – 1:2

Аугсбург II (Германия) – Швабен Аугсбург (Германия) – 1:1

Аустрия Зальцбург (Австрия) – Унион Гуртен (Австрия) – 1:0

Байройт (Германия) – Ноймаркт (Германия) – 5:1

Белтинци (Словения) – Гляйсдорф (Австрия) – 1:1

Биль (Швейцария) – Паерн (Швейцария) – 2:0

Ванкувер Вайткепс (Канада) – Инчхон (Южная Корея) – 1:0

Гостоунь (Чехия) – Кунштат (Чехия) – 3:0

Гран-Саконне (Швейцария) – Ланси (Швейцария) – 2:1

Гроруд (Норвегия) – Стабек (Норвегия) – 1:2

Гурник Забже II (Польша) – Кромержиж B (Чехия) – 6:0

Енчепинг (Швеция) – Стоксунд (Швеция) – 1:2

Карлстад (Швеция) – Юнгшиле (Швеция) – 1:0

Лиллестрем (Норвегия) – Фредрикстад (Норвегия) – 2:2

ЛНЗ Черкассы (Украина) – Железничар (Босния и Герцеговина) – 1:0

Лугано II (Швейцария) – Приштина Берн (Швейцария) – 1:2

Майнц II (Германия) – Кобленц (Германия) – 0:0

Мангейм (Германия) – Гайльбронн (Германия) – 5:2

Миддельфарт (Дания) – Эсбьерг (Дания) – 2:1

Нойзидль (Австрия) – Швехат (Австрия) – 3:4

Нотодден (Норвегия) – Леренског (Норвегия) – 2:1

Нюрнберг II (Германия) – Виктория Пльзень B (Чехия) – 2:1

Пайде (Эстония) – Метта (Латвия) – 2:1

Победа Валандово (С. Македония) – Брегальница Штип (С. Македония) – 1:5

Полония Варшава (Польша) – Кудровка (Украина) – 2:1

Рец (Австрия) – Лак Интер (Австрия) – 1:1

Рух (Польша) – Одра Ополе (Польша) – 2:2

Сиэтл Саундерс (США) – Броммапойкарна (Швеция) – 3:0

Слован-ХАК (Австрия) – Фаворитнер (Австрия) – 3:6

Спортунион Мауер (Австрия) – Винер Виктория (Австрия) – 1:0

Стар Стараховице (Польша) – ГКС Белхатув (Польша) – 2:4

Уйпешт II (Венгрия) – ДВТК II (Венгрия) – 1:0

Торонто (Канада) – Чонбук (Южная Корея) – 2:0

Фрайбург II (Германия) – Хомбург (Германия) – 3:2

Шелбёрн (Ирландия) – Лонгфорд (Ирландия) – 4:1

Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – Ускок Клис (Хорватия) – 1:1

Шиофок (Венгрия) – Пакш II (Венгрия) – 7:2

Шльонск Вроцлав (Польша) – Заглембье (Польша) – 2:2

Штутг. Киккерс (Германия) – Унтерхахинг (Германия) – 3:2

Ядран ЛП (Хорватия) – Кроация Змиявци (Хорватия) – 1:2

Дубрава (Хорватия) – Опатия (Хорватия) – 1:2

А. Клагенфурт (Австрия) – Триглав (Словения) – 0:4

Гавличкув Брод (Чехия) – Свитавы (Чехия) – 0:3

Глубина (Чехия) – Вратимов (Чехия) – 5:0

Злате Моравце-Врабле (Словакия) – Комарно (Словакия) – 2:3

Новаци (Северная Македония) – Големо Коняри (Северная Македония) – 3:0

Уддеволд (Швеция) – Карлстад (Швеция) – 1:0

Арендал (Норвегия) – В. Хаугесунн (Норвегия) – 3:1

Башкими (Северная Македония) – Хрваце (Хорватия) – 1:3

Дун. Стреда (Словакия) – Тренчин (Словакия) – 0:0

Эстерсунд (Швеция) – Левангер (Норвегия) – 1:2

Лирия (Косово) – Работнички (Северная Македония) – 1:0

Локомотив Пловдив (Болгария) – Колос (Украина) – 0:0

Обенро (Дания) – Ольденбург (Германия) – 0:0

Уничов (Чехия) – Биловец (Чехия) – 4:2

ШОТТ Майнц (Германия) – Ашаффенбург (Германия) – 3:1

CSC 03 Kassel (Германия) – Кассель (Германия) – 0:4

Ариана (Швеция) – Треллеборг (Швеция) – 2:0

Рауфосс (Норвегия) – Элверум (Норвегия) – 4:0

Вапрус Пярну (Эстония) – Курессаре (Эстония) – 9:2

Эльфсборг (Швеция) – Теджон (Южная Корея) – 1:0

Котвица Курник (Польша) – Срода (Польша) – 1:3

Поланка-над-Одроу (Чехия) – Валашске Мезиржичи (Чехия) – 1:2

Слайго Роверс (Ирландия) – Финн Харпс (Ирландия) – 1:0

Стокгольм Интернационале (Швеция) – Эскильстуна (Швеция) – 3:1

Фридберг (Германия) – Бибрих (Германия) – 3:4

Прушкув (Польша) – Хойничанка (Польша) – 2:3

Левадия (Эстония) – Нарва (Эстония) – 0:0

Рана (Норвегия) – Столкам (Норвегия) – 3:1

Спарта Прага B (Чехия) – ЛАСК (Am) (Австрия) – 2:1

Спортинг Канзас-Сити (США) – Шарлотт (США) – 0:1

Жальгирис (Литва) – Шауляй ФА (Литва) – 4:2

Нью-Ингленд Революшн (США) – Хьюстон Динамо (США) – 2:3

Сараево (Босния и Герцеговина) – Вардар (Северная Македония) – 0:0

Гробиня (Латвия) – Банга (Литва) – 5:3

КаПа (Финляндия) – ВЙС (Финляндия) – 0:1

Гегельманн (Литва) – Сувалки (Польша) – 2:1

Ингольштадт II (Германия) – Ансбах 09 (Германия) – 1:0

Нымме Юнайтед U21 (Эстония) – Калев Таллин U21 (Эстония) – 3:1

Нью Йорк Ред Буллс (США) – Хартфорд Атлетик (США) – 5:0 (д.в.)

Лос-Анджелес Гелакси (США) – Ди Си Юнайтед (США) – 4:1

