Металлист отгрузил 10 мячей в ворота аматорского клуба на Закарпатье
Харьковская команда переиграла закарпатский клуб Сокол Кинчеш
Харьковский «Металлист» провел первый контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
31 января в 12:30 встречались «Металлист» Харьков и закарпатская аматорская команда «Сокол» Кинчеш.
«Металлист» проводит зимние учебно-тренировочные сборы на Закарпатье. Игра прошла на стадионе «Авангард» в Ужгороде.
«Металлист» занимает 12-е место в Первой лиге (16 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Харьковский «Металлист» начал зимний сбор с победы, забив 10 мячей в ворота аматорской команды.
Товарищеский матч
31 января 2026. Ужгород. Стадион «Авангард»
12:30. Металлист Харьков – Сокол Кинчеш – 10:0
Голы: Исаенко, 34, Гуренко, 35, Цвиренко, 51, автогол, 52, Ориховский, 60, Грищенко, 64, Цвиренко, 70, Колотай, 73, Луцив П., 77 (пен), Приходько, 87
Металлист (1 тайм): Владислав Рыбак, Александр Мизюк, Виталий Федоров, Кирилл Дигтярь, Никита Шахмаев, Денис Подручный, Максим Багачнский, Данило Гуренко, Антон Жданков, Данило Кайдалов, Евгений Исаенко
Металлист (2 тайм): Артем Шматко, Егор Шерстюк, Богдан Порох, Никита Шахмаев, Петр Луцив, Даниил Тепляков, Александр Цвиренко, Максим Ориховский, Илья Грищенко, Даниил Приходько, Матвей Колотай
Главный тренер – Андрей Анищенко.
Видеозапись матча
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Хет-трик Мухудина в дополнительное время выбил украинцев с турнира