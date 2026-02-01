Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
01 февраля 2026, 12:23 | Обновлено 01 февраля 2026, 12:35
Металлист отгрузил 10 мячей в ворота аматорского клуба на Закарпатье

Харьковская команда переиграла закарпатский клуб Сокол Кинчеш

ФК Металлист Харьков

Харьковский «Металлист» провел первый контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

31 января в 12:30 встречались «Металлист» Харьков и закарпатская аматорская команда «Сокол» Кинчеш.

«Металлист» проводит зимние учебно-тренировочные сборы на Закарпатье. Игра прошла на стадионе «Авангард» в Ужгороде.

«Металлист» занимает 12-е место в Первой лиге (16 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Харьковский «Металлист» начал зимний сбор с победы, забив 10 мячей в ворота аматорской команды.

Товарищеский матч

31 января 2026. Ужгород. Стадион «Авангард»

12:30. Металлист Харьков – Сокол Кинчеш – 10:0

Голы: Исаенко, 34, Гуренко, 35, Цвиренко, 51, автогол, 52, Ориховский, 60, Грищенко, 64, Цвиренко, 70, Колотай, 73, Луцив П., 77 (пен), Приходько, 87

Металлист (1 тайм): Владислав Рыбак, Александр Мизюк, Виталий Федоров, Кирилл Дигтярь, Никита Шахмаев, Денис Подручный, Максим Багачнский, Данило Гуренко, Антон Жданков, Данило Кайдалов, Евгений Исаенко

Металлист (2 тайм): Артем Шматко, Егор Шерстюк, Богдан Порох, Никита Шахмаев, Петр Луцив, Даниил Тепляков, Александр Цвиренко, Максим Ориховский, Илья Грищенко, Даниил Приходько, Матвей Колотай

Главный тренер – Андрей Анищенко.

Видеозапись матча

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
