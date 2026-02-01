Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Комо – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Комо
01.02.2026 16:00 - : -
Аталанта
Италия
Комо – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 1 февраля в 16:00 по Киеву

Комо – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

1 февраля, в рамках 23 тура Серии А, между собой сыграют Комо – Аталанта. Начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Комо

Текущий сезон Комо проводит на солидном уровне, команда идет шестой в чемпионате, отставание от первого квартета составляет всего три очка. В последнем туре подопечные Сеска Фабрегаса разгромили на своем поле Торино со счетом 6:0. Не так давно команда завоевала путевку в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет в четвертьфинале против сильного Наполи.

Комо любит играть первым номером, навязывать соперникам свой футбол. В этом сезоне клуб уступил дома всего раз в 11 встречах. Предстоящий матч из-за повреждений вынуждены пропустить Диао, Дувикас и Гольданига.

Аталанта

У бергамасков сезон не самый простой, хотя постепенно ситуация стабилизировалась, но для этого понадобилась смена главного тренера. Команда идет сейчас седьмой в чемпионате, отставание от предстоящего соперника составляет 5 очков. В последнем туре Аталанта разгромила дома Парму со счетом 4:0, чем довела свою серию без поражений в элитном итальянском дивизионе до пяти матчей.

На этой неделе команда играла в Лиге чемпионов, где уступила на выезде не самому опасному Рояль Унион Сент-Жиллуаз – 0:1, но даже при таком исходе клуб пробился в 1/16 финала, где сыграет против сильной Боруссии Дортмунд.

Аталанта тоже продолжает борьбу в Кубке Италии, где сыграет дома в четвертьфинале против Ювентус. Баккер и Белланова пропустят предстоящий матч из-за повреждений.

Личные встречи

В первом круге команды не смогли определить победителя, сыграв 1:1, оба мяча было забито уже к 19-й минуте. Стоит обратить внимание на тот факт, что в трех последних очных встречах, соперники регулярно обменивались забитыми мячами.

Прогноз

Ожидаю интенсивной игры от двух интересных коллективов, минимальным фаворитом считается Комо, хотя здесь стоит ожидать игры на три результата. Матч интересен еще и тем, что встречаются прямые конкуренты. Поскольку отдать кому-то преимущество сложно, предлагаю поставить здесь на обмен забитыми мячами за 1,72.

Комо
1 февраля 2026 -
16:00
Аталанта
По теме:
Испания – Италия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала ЧЕ-2026 по футзалу
Португалия – Бельгия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала ЧЕ-2026 по футзалу
ОФИЦИАЛЬНО. Уволили легенду. Клуб Серии А остался без главного тренера
Комо Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
