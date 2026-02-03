Яремчук перешел в Лион, трансфер Бензема, скандальное заявление Инфантино

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 2 февраля.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука

Форвард «Олимпиакоса» продолжит карьеру в Франции на правах аренды

1B. ФОТО. Яремчук перешел в Лион на правах аренды с правом выкупа

Украинский форвард остается на контракте с греческим Олимпиакосом

2. ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль подписал обладателя Золотого мяча 2022

Карим Бензема покинул Аль-Иттихад и сменил клуб

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил трансфер за 60+12 млн евро

Мерсисайдцы подписали Жереми Жаке из Ренна

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико завершил трансфер нападающего

Адемола Лукман покинул Аталанту

4. Неожиданное поражение. Рома без Довбика уступила Удинезе

Матч Серии A завершился со счетом 1:0

5. «Этот бан приносит много ненависти». Скандальное интервью Инфантино

Президент ФИФА высказался за возвращение рф в футбол

6. ОФИЦИАЛЬНО. БК Кривбасс снялся с чемпионата Украины

Клуб прекращает свои выступления в Суперлиге сезона 2025/26

7. Ястремская выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби

Даяна в двух сетах разобралась с Беатрис Хаддад Майей в первом раунде

8. Что ждет Шакура Стивенсона после победы над Теофимо Лопесом

Как это было и что дальше?

9. Он прервал засуху. Джадд Трамп в ярком стиле выиграл German Masters

Спустя 14 месяцев Туз снова поднял над головой трофей снукерного турнира

10. Есть ли футбол в Гренландии – острове, который сейчас на слуху из-за Трампа

На самом крупном острове планеты в футбол играют, когда позволяет погода