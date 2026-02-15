Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта

Лондонский «Тоттенхэм» следит за защитником «ПСЖ» Ильей Забарным перед возможным трансфером летом.

Украинский защитник не сумел полностью закрепиться в «ПСЖ» – его выступления не убедили часть болельщиков, из-за чего игрок может рассмотреть варианты смены клуба после завершения сезона.

«Шпоры» сохраняют интерес к 23-летнему защитнику. Лондонцы пытались подписать его еще прошлым летом, однако тогда Забарный выбрал парижский клуб. Также ситуацию отслеживает «Ньюкасл».

Ранее сообщалось, что во Франции активно обсуждают не слишком удачную игру в составе «ПСЖ» защитника сборной Украины Ильи Забарного.