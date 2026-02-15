Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
15 февраля 2026, 21:02 | Обновлено 15 февраля 2026, 22:10
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта

Украинец может вернуться в АПЛ

15 февраля 2026, 21:02 | Обновлено 15 февраля 2026, 22:10
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Лондонский «Тоттенхэм» следит за защитником «ПСЖ» Ильей Забарным перед возможным трансфером летом.

Украинский защитник не сумел полностью закрепиться в «ПСЖ» – его выступления не убедили часть болельщиков, из-за чего игрок может рассмотреть варианты смены клуба после завершения сезона.

«Шпоры» сохраняют интерес к 23-летнему защитнику. Лондонцы пытались подписать его еще прошлым летом, однако тогда Забарный выбрал парижский клуб. Также ситуацию отслеживает «Ньюкасл».

Ранее сообщалось, что во Франции активно обсуждают не слишком удачную игру в составе «ПСЖ» защитника сборной Украины Ильи Забарного.

По теме:
Казахстанский клуб скоро подпишет украинца, от которого отказалось Динамо
Шахтер готовится сделать предложение по Матеусу Шавьеру
Шахтер нацелился на игрока сборной Украины U-21. У него 49 матчей в УПЛ
трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы Илья Забарный Тоттенхэм ПСЖ Ньюкасл
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
vitaly
Просто у Борнмуті він був під наглядом крутого тренера, який йому допомагав розвиватись. А в ПСЖ не до нього тренерам, "хтось там в захисті, нам захист взагалі не цікавий"
Було хоч і амбітно але поганим вибором йти до шейхів з кращої ліги Європи. Дуже сподіваюсь Ілля повернетьсяв АПЛ і поверне свій рівень, що дуже треба для нашої збірної.
Ответить
+1
Iigor6583
Якщо не буде в кожному матчі рухати мештами і перти плуга, то він там не затримається. 
Ответить
+1
Павло
Ви хоча б якогось Емрем Конура вигадали, як джерело інформації 
Ответить
0
samird
Я думаю він не "частину вболівальників" має переконати, а Луїса Енріке. Ця "частина вболівальників" там майже пів команди (яка на хвилиночку виграла все що можна) з лайном через матч рівняє. Вони страшенно лайнять Бералдо, а по тому що я бачив - він досить пристойно виглядає. І статистика чудова. Там всім дістається, крім пари священних корів. Поки таке враження, що стиль ПСЖ Іллі не дуже пасує. Але остаточні висновки робити зарано. Хоча моя думка завжди полягала в тому, що треба було залишатись в АПЛ. Ліга 1 та ПСЖ - ну дууууже специфічне середовище. Тоттенхем - це звісно болото, а ось Ньюкасл - було б дуже цікаво, як на мене. 
Ответить
0
AK.228
Возвращайся 
Ответить
-4
u6464u
все це махінації агентів , було зрозуміло спочатку що Ілля для цього клубу інородне тіло, але суркіс красава свої проценти зняв , а далі трава не рости , розвели шейхів на бабло, , без лоха і жизнь плоха  )))))
Ответить
-5
Денис Брегін
награв як на скрипці
Ответить
-6
Alex Suz
100 проц нехай вже йде. Гравець посередній з нього
Ответить
-9
Обсервер Влад
В Полісся. Якраз його рівень.
Ответить
-10
