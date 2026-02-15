Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Украинец может вернуться в АПЛ
Лондонский «Тоттенхэм» следит за защитником «ПСЖ» Ильей Забарным перед возможным трансфером летом.
Украинский защитник не сумел полностью закрепиться в «ПСЖ» – его выступления не убедили часть болельщиков, из-за чего игрок может рассмотреть варианты смены клуба после завершения сезона.
«Шпоры» сохраняют интерес к 23-летнему защитнику. Лондонцы пытались подписать его еще прошлым летом, однако тогда Забарный выбрал парижский клуб. Также ситуацию отслеживает «Ньюкасл».
Ранее сообщалось, что во Франции активно обсуждают не слишком удачную игру в составе «ПСЖ» защитника сборной Украины Ильи Забарного.
Було хоч і амбітно але поганим вибором йти до шейхів з кращої ліги Європи. Дуже сподіваюсь Ілля повернетьсяв АПЛ і поверне свій рівень, що дуже треба для нашої збірної.