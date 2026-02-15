Наполи и Рома назвали стартовые составы на вечерний суперматч Серии A

Вечером 15 февраля состоится матч 25-го тура итальянской Серии А.

Наполи принимает команду Рома в Неаполе на стадионе Диего Марадона.

Украинский форвард Артем Довбик не включен в заявку на игру из-за травмы.

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Наполи – Рома. Стартовые составы на матч Серии A