Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Наполи и Рома назвали стартовые составы на вечерний суперматч Серии A
Италия
15 февраля 2026, 21:34 | Обновлено 15 февраля 2026, 21:38
391
0

Наполи и Рома назвали стартовые составы на вечерний суперматч Серии A

15 февраля в 21:45 состоится матч 25-го тура итальянской Серии А

Наполи и Рома назвали стартовые составы на вечерний суперматч Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 февраля состоится матч 25-го тура итальянской Серии А.

Наполи принимает команду Рома в Неаполе на стадионе Диего Марадона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Артем Довбик не включен в заявку на игру из-за травмы.

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Наполи – Рома. Стартовые составы на матч Серии A

Рома Рим Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Наполи - Рома стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
