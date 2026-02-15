Италия15 февраля 2026, 21:34 | Обновлено 15 февраля 2026, 21:38
Наполи и Рома назвали стартовые составы на вечерний суперматч Серии A
15 февраля в 21:45 состоится матч 25-го тура итальянской Серии А
Вечером 15 февраля состоится матч 25-го тура итальянской Серии А.
Наполи принимает команду Рома в Неаполе на стадионе Диего Марадона.
Украинский форвард Артем Довбик не включен в заявку на игру из-за травмы.
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Наполи – Рома. Стартовые составы на матч Серии A
