Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное

Нападающий национальной сборной Украины по футболу Артем Довбик мог в январе сменить клубную прописку.

Как сообщают турецкие СМИ, титулованный клуб «Фенербахче» уже договорился о трансфере украинца, но произошло непредвиденное – Артем получил серьезную травму и ему потребовалась операция. По этой причине сделка в итоге была сорвана.

Артем Довбик по-прежнему находится вне игры из-за серьезной травмы. Нападающий сборной Украины восстанавливается после тяжелой травмы – разрыва мышечно-сухожильного аппарата левого бедра. После обследования футболисту потребовалось хирургическое вмешательство, которое уже было успешно проведено. Артем рискует пропустить весь остаток сезона 2025/26.