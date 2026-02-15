Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
15 февраля 2026, 22:22 | Обновлено 15 февраля 2026, 22:38
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное

Футболист мог начать вторую часть сезона в «Фенербахче»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий национальной сборной Украины по футболу Артем Довбик мог в январе сменить клубную прописку.

Как сообщают турецкие СМИ, титулованный клуб «Фенербахче» уже договорился о трансфере украинца, но произошло непредвиденное – Артем получил серьезную травму и ему потребовалась операция. По этой причине сделка в итоге была сорвана.

Артем Довбик по-прежнему находится вне игры из-за серьезной травмы. Нападающий сборной Украины восстанавливается после тяжелой травмы – разрыва мышечно-сухожильного аппарата левого бедра. После обследования футболисту потребовалось хирургическое вмешательство, которое уже было успешно проведено. Артем рискует пропустить весь остаток сезона 2025/26.

По теме:
Дубль Малена. Серия A: Наполи и Рома выдали суперматч на четыре гола
Наполи – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Наполи и Рома забили по голу за тайм: гол Малена и шедевр Спинаццолы
Рома Рим Фенербахче трансферы чемпионат Турции по футболу Артем Довбик трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
І в цьому винні представники Роми, медичний штаб в першу чергу 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
