«Удален за протест». Игрок из Серии А обвинил судей в расизме

23-летний нигерийский нападающий «Вероны», Гифт Орбан, резко высказался в адрес арбитров после матча 25-го тура Серии А.

Судья показал Гифту прямую красную карточку уже на 11-й минуте поединка с «Пармой», что и побудило игрока раскритиковать судейство.

Орбан указал не только на отсутствие профессионализма, но и заявил о расистских взглядах арбитров Серии А.

«Удален за протест против решения. Как темнокожий игрок в Италии, я не могу игнорировать то, как часто к нам относятся иначе.

Я люблю эту игру, и все, о чем прошу, – это справедливость, уважение и равное отношение на поле», – написал Гифт.

Без своего нападающего «Верона» не устояла и проиграла «Парме» на выезде – 1:2.