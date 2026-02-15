«Удален за протест». Игрок из Серии А обвинил судей в расизме

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
15 февраля 2026, 22:48 | Обновлено 15 февраля 2026, 22:51
Эмоциональное заявление Гифта Орбана

Getty Images/Global Images Ukraine. Гифт Орбан

23-летний нигерийский нападающий «Вероны», Гифт Орбан, резко высказался в адрес арбитров после матча 25-го тура Серии А.

Судья показал Гифту прямую красную карточку уже на 11-й минуте поединка с «Пармой», что и побудило игрока раскритиковать судейство.

Орбан указал не только на отсутствие профессионализма, но и заявил о расистских взглядах арбитров Серии А.

«Удален за протест против решения. Как темнокожий игрок в Италии, я не могу игнорировать то, как часто к нам относятся иначе.

Я люблю эту игру, и все, о чем прошу, – это справедливость, уважение и равное отношение на поле», – написал Гифт.

Без своего нападающего «Верона» не устояла и проиграла «Парме» на выезде – 1:2.

Гифт Орбан чемпионат Италии по футболу Серия A удаление (красная карточка) Верона Парма
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
