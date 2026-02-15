Яремчук стал 11-м украинцем, сыгравшим в Лиге 1
Вспомним всех украинских футболистов, выступавших в чемпионате Франции
Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук, арендованный у греческого Олимпиакоса до конца сезона, стал 11-м украинцем, сыгравшим во французской Лиге 1.
Случилось это в матче 22-го тура, в котором Лион на своем поле принимает Ниццу.
Украинец вышел во втором тайме на замену.
По этому поводу вспомним всех представителей Украины, в разное время игравших в чемпионате Франции.
Рекорд по количеству матчей держит Александр Заваров, сыгравший 58 поединков за Нанси.
Интересным фактом является то, что Яремчук стал первым, кто сыграл в Лиге 1 за Лион.
Матчи украинцев в Лиге 1
- 58 – Александр Заваров (Нанси)
- 28 – Эдуард Соболь (Страсбург)
- 27 – Сергей Скаченко (Мец)
- 20 – Руслан Малиновский (Марсель)
- 17 – Илья Забарный (ПСЖ)
- 15 – Максим Левицкий (Сент-Этьен)
- 11 – Даниил Игнатенко (Бордо)
- 6 – Павел Яковенко (Сошо)
- 2 – Юрий Яковенко (Аяччо)
- 2 – Николай Кухаревич (Труа)
- 1 – Роман Яремчук (Лион)
