  Яремчук стал 11-м украинцем, сыгравшим в Лиге 1
15 февраля 2026, 23:56
Яремчук стал 11-м украинцем, сыгравшим в Лиге 1

Вспомним всех украинских футболистов, выступавших в чемпионате Франции

Яремчук стал 11-м украинцем, сыгравшим в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук, арендованный у греческого Олимпиакоса до конца сезона, стал 11-м украинцем, сыгравшим во французской Лиге 1.

Случилось это в матче 22-го тура, в котором Лион на своем поле принимает Ниццу.

Украинец вышел во втором тайме на замену.

По этому поводу вспомним всех представителей Украины, в разное время игравших в чемпионате Франции.

Рекорд по количеству матчей держит Александр Заваров, сыгравший 58 поединков за Нанси.

Интересным фактом является то, что Яремчук стал первым, кто сыграл в Лиге 1 за Лион.

Матчи украинцев в Лиге 1

  • 58 – Александр Заваров (Нанси)
  • 28 – Эдуард Соболь (Страсбург)
  • 27 – Сергей Скаченко (Мец)
  • 20 – Руслан Малиновский (Марсель)
  • 17 – Илья Забарный (ПСЖ)
  • 15 – Максим Левицкий (Сент-Этьен)
  • 11 – Даниил Игнатенко (Бордо)
  • 6 – Павел Яковенко (Сошо)
  • 2 – Юрий Яковенко (Аяччо)
  • 2 – Николай Кухаревич (Труа)
  • 1 – Роман Яремчук (Лион)
