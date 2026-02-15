Яремчук стал 11-м украинцем, сыгравшим в Лиге 1

Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук, арендованный у греческого Олимпиакоса до конца сезона, стал 11-м украинцем, сыгравшим во французской Лиге 1.

Случилось это в матче 22-го тура, в котором Лион на своем поле принимает Ниццу.

Украинец вышел во втором тайме на замену.

По этому поводу вспомним всех представителей Украины, в разное время игравших в чемпионате Франции.

Рекорд по количеству матчей держит Александр Заваров, сыгравший 58 поединков за Нанси.

Интересным фактом является то, что Яремчук стал первым, кто сыграл в Лиге 1 за Лион.

Матчи украинцев в Лиге 1