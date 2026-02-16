ФОТО. Тренер узнал о своей отставке через приложение Strava

Гари Колдуэлл, экс-игрок «Селтика» и «Уигана», с 2022 года тренирует «Эксетер», но его активно связывают с возвращением в «Уиган», который он уже возглавлял в 2015–2016 годах.

«Уиган» сейчас идет 22-м в третьем дивизионе, тогда как «Эксетер» занимает 14-е место.

После ничьей 0:0 с «Нортгемптоном» фанаты решили, что Колдуэлл покидает клуб. Причиной стал пост клубного физиотерапевта Майкла Макбрайда в Strava с подписью: «Northampton (H) last one with Gary and Dave» («Нортгемптон» (дома) — последний раз с Гари и Дэйвом».)

Болельщики восприняли это как подтверждение ухода Колдуэлла и его ассистента Дэвида Перкинса. В соцсетях пользователи удивлялись, что новость о возможной отставке появилась именно через приложение для пробежек.

Сам Колдуэлл избегает прямых ответов. Перед матчем с «Уикомбом» он заявил: «Сегодня я здесь. Посмотрим, что будет». После игры тренер также не стал говорить о будущем, ограничившись похвалой команды.

Теперь спустя почти десять лет после первого периода в «Уигане» Колдуэлл, похоже, близок к возвращению в клуб.