Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидер защиты. Известна ​​оценка Таловерова за проигранный матч Кубка Англии
Кубок Англии
16 февраля 2026, 01:12 | Обновлено 16 февраля 2026, 01:15
195
0

Лидер защиты. Известна ​​оценка Таловерова за проигранный матч Кубка Англии

Украинец сыграл все 90 минут в составе «Сток Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

15 февраля состоялся поединок между клубами «Сток Сити» и «Фулхэм» в 1/16 финала Кубка Англии.

Минимальную победу на «Bet365 Стедиум» оформила команда из АПЛ – 2:1. Автором решающего гола стал Кевин, который ранее играл за «Шахтер».

Полный поединок в роли центрального защитника «Сток Сити» отыграл украинец Максим Таловеров.

Согласно оценкам портала SofaScore Максим имеет третий самый высокий балл в команде – 7.0.

Лучшим игроком матча признан Кевин за его финальный гол (9.6).

Оценка матча «Сток Сити» – «Фулхэм» от SofaScore

По теме:
Арсенал – Уиган – 4:0. Разгромили за один тайм. Видео голов и обзор матча
Сток Сити – Фулхэм – 1:2. Таловеров и гол Кевина. Видео голов, обзор матча
Яремчук удачно дебютирует за Лион: статистика и оценка от Sofascore
Максим Таловеров Сток Сити Фулхэм Кубок Англии по футболу оценки SofaScore Кевин (Лопес де Маседо)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
