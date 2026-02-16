Лидер защиты. Известна оценка Таловерова за проигранный матч Кубка Англии
Украинец сыграл все 90 минут в составе «Сток Сити»
15 февраля состоялся поединок между клубами «Сток Сити» и «Фулхэм» в 1/16 финала Кубка Англии.
Минимальную победу на «Bet365 Стедиум» оформила команда из АПЛ – 2:1. Автором решающего гола стал Кевин, который ранее играл за «Шахтер».
Полный поединок в роли центрального защитника «Сток Сити» отыграл украинец Максим Таловеров.
Согласно оценкам портала SofaScore Максим имеет третий самый высокий балл в команде – 7.0.
Лучшим игроком матча признан Кевин за его финальный гол (9.6).
Оценка матча «Сток Сити» – «Фулхэм» от SofaScore
