Лидер защиты. Известна ​​оценка Таловерова за проигранный матч Кубка Англии

15 февраля состоялся поединок между клубами «Сток Сити» и «Фулхэм» в 1/16 финала Кубка Англии.

Минимальную победу на «Bet365 Стедиум» оформила команда из АПЛ – 2:1. Автором решающего гола стал Кевин, который ранее играл за «Шахтер».

Полный поединок в роли центрального защитника «Сток Сити» отыграл украинец Максим Таловеров.

Согласно оценкам портала SofaScore Максим имеет третий самый высокий балл в команде – 7.0.

Лучшим игроком матча признан Кевин за его финальный гол (9.6).

Оценка матча «Сток Сити» – «Фулхэм» от SofaScore