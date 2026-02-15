Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 февраля 2026, 22:02 |
Леоненко рассказал о пагубном пристрастии Белькевича и Хацкевича

Виктор высказался о бывших лидерах «Динамо»

Леоненко рассказал о пагубном пристрастии Белькевича и Хацкевича
ФК Динамо. Виктор Леоненко

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился воспоминаниями о белорусских легионерах столичного клуба – Валентине Белькевиче и Александре Хацкевиче.

«Белькевич и Хацкевич могли выпить, но всегда знали меру. Не было у них сильных нарушений режима. А так... Валентин постоянно играл на базе в бильярд. День и ночь. Возил всех безбожно», – вспомнил Виктор Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

Динамо Киев Валентин Белькевич Александр Хацкевич Виктор Леоненко
Дмитрий Олийченко Источник: 1927.kiev.ua
Falko
"Згубна пристрасть" — це знати міру?
Gargantua
Белькевич конечно талант был, светлая головушка.
