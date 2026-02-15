Леоненко рассказал о пагубном пристрастии Белькевича и Хацкевича

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился воспоминаниями о белорусских легионерах столичного клуба – Валентине Белькевиче и Александре Хацкевиче.

«Белькевич и Хацкевич могли выпить, но всегда знали меру. Не было у них сильных нарушений режима. А так... Валентин постоянно играл на базе в бильярд. День и ночь. Возил всех безбожно», – вспомнил Виктор Леоненко.

