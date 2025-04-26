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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ярмоленко? Обижаться на ребенка – это цирк»
Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 10:12 | Обновлено 26 апреля 2025, 10:43
894
11

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ярмоленко? Обижаться на ребенка – это цирк»

Экс-форвард «Динамо» поделился мыслями об инциденте Андрея с юным фанатом

26 апреля 2025, 10:12 | Обновлено 26 апреля 2025, 10:43
894
11
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ярмоленко? Обижаться на ребенка – это цирк»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на инцидент нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

«Если у Ярмоленко прозвище Ярмола, то какая разница, кто тебя так называет – партнеры по команде или болельщики. Обижаться на ребенка через «Ярмолу» – это цирк. Тогда пусть всем скажет, чтобы его Андрей Николаевич называли», – лаконично сказал Виктор.

В текущем сезоне на счету 35-летнего Ярмоленко 10 голов и один ассист в 28 матчах во всех турнирах за киевский клуб.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 25 сыгранных матчей. В финальном матче Кубка Украины «Динамо» сыграет против донецкого «Шахтера».

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Виктор Леоненко Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 11
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Pavel_i_C0
Леоненко, в 35 років, вже два роки бухав, після того, як його поперли з Закарпаття.. Ярмоленко забив 10 голів, а сезон ще не завершений. От вам і різниця 
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+6
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Vbolivalnyk-Peter
Видно коти роздуплили Вітька від великоднього запою та сказали йому що жерти хочуть треба трохи бабла на корм - ось він і "пукнув" з бодуна...
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+5
DK2025
Ещё и алколеоненко вытащили, чтобы пукнуть перед матчем с конкурентом
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+5
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Saar
Отрезвів, що такі розумні речі говорити став!?  Все вірно. А Ярмолі нєфіг ображатись!
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+1
serhiy
Хочеться прочитати статтю,яку уйну приймав серна ,чи тяжко було відходити ,чи не тягне зараз,бо з вигляду деколи приймає .Хороші запитання і хороша б новина була .
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+1
serhiy
Дебілоїд,він його на пиво кликав ! Ну чого ж ви всі манкурти такі припи№джені ! 
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+1
😼
Про це вже всі поговорили і давно забули, а автор досі обсмоктує цю тему разом з алкашем.
Навіщо цю ху ню знову згадувати і публікувати ?
Автор єбанат, передрав статтю з іншого сайту і кинув її сюди
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0
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