Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ярмоленко? Обижаться на ребенка – это цирк»

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на инцидент нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

«Если у Ярмоленко прозвище Ярмола, то какая разница, кто тебя так называет – партнеры по команде или болельщики. Обижаться на ребенка через «Ярмолу» – это цирк. Тогда пусть всем скажет, чтобы его Андрей Николаевич называли», – лаконично сказал Виктор.

В текущем сезоне на счету 35-летнего Ярмоленко 10 голов и один ассист в 28 матчах во всех турнирах за киевский клуб.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 25 сыгранных матчей. В финальном матче Кубка Украины «Динамо» сыграет против донецкого «Шахтера».