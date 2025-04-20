От таланта к опыту. Александру Заварову исполнилось 64 года

20 апреля свой день рождения празднует бывший советский и украинский футболист и тренер Александр Заваров – один из лучших плеймейкеров 80-х годов.

Александр является воспитанником ворошиловградской (луганской) детско-юношеской школы олимпийского резерва «Заря». С ранних лет отличался нестандартным мышлением на поле.

27 апреля 1979 года Заваров дебютировал за «Зарю» в высшей лиге против «Динамо» Тбилиси. В первом же сезоне 18-летний полузащитник забил 7 голов. В течение двух последующих лет «служил» в ростовском «СКА», где не смог полностью раскрыться из-за жестокой дисциплины, но несмотря на это получил вместе с командой Кубок СССР 1981 года.

В 1982 году Заваров вернулся в кризисную «Зарю», за которую провел 30 матчей в сезоне и отметился 10 забитыми мячами.

Следующий год сыграл значимую роль в карьере атакующего хавбека: Александр стал игроком сильнейшего клуба Украины в то время – киевского «Динамо», где сразу закрепился в основном составе и стал одним из ключевых исполнителей.

В 1986 году «Динамо» сосредоточило основные силы на борьбе в Кубке обладателей кубков, а уже 2 мая украинский клуб вместе с Заваровым обыграл в финале мадридский «Атлетико» (3:0) и поднял над головой желанный трофей.

Гол Заварова у ворота «Атлетико»

Следующей остановкой в карьере Александра стал итальянский «Ювентус», куда он перешел в 1988 году как один из кандидатов на замену Мишеля Платини, который на тот момент завершил карьеру. Дебютный поединок за команду из Турина украинец провел 14 сентября 1988 году. В первый период в Италии он не смог сравниться по результативности с легендарным французским плеймейкером, из-за чего фанаты и руководство клуба остались не довольны новичком.

Вместе со «Старой сеньорой» Заваров в 1990 году выиграл Кубок УЕФА, победив в финале «Фиорентину». С приходом нового тренера Джузеппе Манфреди украинский полузащитник окончательно потерял место в стартовом составе и четко осознал, что не входит в планы итальянского наставника.

По совету Мишеля Платини, Александр Заваров подписал контракт с французским «Нанси», который стал последней остановкой украинца в его профессиональной карьере игрока. За пять сезонов во Франции украинец стал основным игроком и примером для молодых игроков, а затем перешел в полулюбительский «Сен-Дизье», где украинец находился в должности тренера-игрока.

Заваров в составе сборной СССР сыграл 41 поединок, забил 6 мячей и отдал такое же количество результативных передач.

На клубном уровне Заваров провел 501 матч, отметился 112 голами, отдал 42 ассиста и добыл 10 трофеев:

Кубок СССР (3): 1981, 1985, 1987

Чемпионат СССР (2): 1985, 1986

Суперкубок СССР (2): 1986, 1987

Кубок обладателей кубков: 1986

Кубок УЕФА: 1990

Кубок Италии: 1990

Свою тренерскую карьеру начал во Франции, но первым профессиональным клубом украинца на этой должности стал швейцарский «Виль». Следующими клубами в роли тренера для Александра стали казахстанский «Женис», харьковский «Металлист», фк «москва» и киевский «Арсенал».

С 2010 по 2016 годы работал в сборной Украины на различных должностях. В период с 2018 по 2023 годы был скаутом в киевском «Динамо». За свою тренерскую деятельность получил один трофей – Кубок Швейцарии 2004 года.