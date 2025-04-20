От таланта к опыту. Александру Заварову исполнилось 64 года
Украинский хавбек празднует свой день рождения
20 апреля свой день рождения празднует бывший советский и украинский футболист и тренер Александр Заваров – один из лучших плеймейкеров 80-х годов.
Александр является воспитанником ворошиловградской (луганской) детско-юношеской школы олимпийского резерва «Заря». С ранних лет отличался нестандартным мышлением на поле.
27 апреля 1979 года Заваров дебютировал за «Зарю» в высшей лиге против «Динамо» Тбилиси. В первом же сезоне 18-летний полузащитник забил 7 голов. В течение двух последующих лет «служил» в ростовском «СКА», где не смог полностью раскрыться из-за жестокой дисциплины, но несмотря на это получил вместе с командой Кубок СССР 1981 года.
В 1982 году Заваров вернулся в кризисную «Зарю», за которую провел 30 матчей в сезоне и отметился 10 забитыми мячами.
Следующий год сыграл значимую роль в карьере атакующего хавбека: Александр стал игроком сильнейшего клуба Украины в то время – киевского «Динамо», где сразу закрепился в основном составе и стал одним из ключевых исполнителей.
В 1986 году «Динамо» сосредоточило основные силы на борьбе в Кубке обладателей кубков, а уже 2 мая украинский клуб вместе с Заваровым обыграл в финале мадридский «Атлетико» (3:0) и поднял над головой желанный трофей.
Гол Заварова у ворота «Атлетико»
Следующей остановкой в карьере Александра стал итальянский «Ювентус», куда он перешел в 1988 году как один из кандидатов на замену Мишеля Платини, который на тот момент завершил карьеру. Дебютный поединок за команду из Турина украинец провел 14 сентября 1988 году. В первый период в Италии он не смог сравниться по результативности с легендарным французским плеймейкером, из-за чего фанаты и руководство клуба остались не довольны новичком.
Вместе со «Старой сеньорой» Заваров в 1990 году выиграл Кубок УЕФА, победив в финале «Фиорентину». С приходом нового тренера Джузеппе Манфреди украинский полузащитник окончательно потерял место в стартовом составе и четко осознал, что не входит в планы итальянского наставника.
По совету Мишеля Платини, Александр Заваров подписал контракт с французским «Нанси», который стал последней остановкой украинца в его профессиональной карьере игрока. За пять сезонов во Франции украинец стал основным игроком и примером для молодых игроков, а затем перешел в полулюбительский «Сен-Дизье», где украинец находился в должности тренера-игрока.
Заваров в составе сборной СССР сыграл 41 поединок, забил 6 мячей и отдал такое же количество результативных передач.
На клубном уровне Заваров провел 501 матч, отметился 112 голами, отдал 42 ассиста и добыл 10 трофеев:
- Кубок СССР (3): 1981, 1985, 1987
- Чемпионат СССР (2): 1985, 1986
- Суперкубок СССР (2): 1986, 1987
- Кубок обладателей кубков: 1986
- Кубок УЕФА: 1990
- Кубок Италии: 1990
Свою тренерскую карьеру начал во Франции, но первым профессиональным клубом украинца на этой должности стал швейцарский «Виль». Следующими клубами в роли тренера для Александра стали казахстанский «Женис», харьковский «Металлист», фк «москва» и киевский «Арсенал».
С 2010 по 2016 годы работал в сборной Украины на различных должностях. В период с 2018 по 2023 годы был скаутом в киевском «Динамо». За свою тренерскую деятельность получил один трофей – Кубок Швейцарии 2004 года.
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Как коренной луганчанин видел хоть и после карьеры игру вашу в живую.
Это мотор и энергия плюс техника.
Великий человек и легенда.
1. "у першому ж сезоні 18-річний півзахисник ..." У Зорі й потім у Ростові Заваров грав у нападі. Частіше у відтяжці, але все одно. Тоді всі грали у 2 нападники, ось другим він і був. У півзахист Заварова перевів Лоба.
2. Щодо "не зміг повністю розкритися" в ростовському СКА. Ой, таладна. 19-20-річний хлопець, граючи другого форварда, кладе у вищій лізі 13 голів за 2 сезони, при тому що головним забивалою у СКА був Сергій Андреєв, а Ростов навряд чи можна назвати дуже атакувальною командою. Тепер це називається, "не зміг розкритися". Для порівняння, "повністю розкрившись" у Динамо, Заваров заб'є 36 м'ячів за 5,5 років.
Динамо, Ювентус... Лучше бы фото из Зари Ворошиловград нашли. Там мы его впервые увидели.