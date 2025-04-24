Династия красных дьяволов. Манчестер Юнайтед празднует 123-летие

24 апреля свой день рождения отмечает гранд английского и европейского футбола – «Манчестер Юнайтед».

Легендарный английский клуб был основан в 1878 году в Манчестере под названием «Ньютон-Хит», а 24 апреля 1902 года получил свое нынешнее название.

В самом начале дела у команды шли не лучшим образом, но после финансовой поддержки клуба и изменения названия местным предпринимателем Джоном Дэвисом ситуация улучшилась. Уже в 1908 году английский гранд получил первые трофеи: чемпионат и Суперкубок Англии.

Во время мировых войн у «красных дьяволов» были тяжелые периоды. Самой большой проблемой для клуба стала потеря домашнего стадиона – «Олд Траффорда», который был разрушен в результате бомбардировок. С 1945 года команда некоторое время выступала на футбольной арене «Мейн Роуд».

Одной из ключевых фигур в манчестерской команде стал шотландский тренер Мэтт Басби, строгость и профессионализм которого помогли «красным дьяволам» за два года вернуться на вершину английского футбола. В 1969 году Басби заявил о завершении карьеры тренера, отдав английской команде 24 года своей жизни.

После Басби в клубе исчезла стабильность на английской арене, из-за чего на протяжении последующих лет в «Ман Юнайтед» позиция главного менеджера команды всегда менялась.

Ситуация изменилась в 1986 году, когда тренером команды стал другой шотландский тренер – Алекс Фергюсон. Его тренерская деятельность в Англии началась не лучшим образом, из-за чего он был на грани отставки. По итогам сезона 1989/90 шотландец завоевал с командой Кубок Англии, который стал первым из многих будущих трофеев Фергюсона во главе «красных дьяволов».

По итогам сезона 1992/93 «манкунианцы» впервые за 26 лет праздновали чемпионство. Лидерами той команды были Эрик Кантона и Петер Шмейхель.

Кампания 1995/96 порадовала клуб новым поколением талантливой молодежи, в который входили Райан Гиггз, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Гари Неввил и будущий капитан команды – Рой Кин. Уже через 4 года «красные дьяволы» со звездным составом оформили первый требл в истории клуба.

Кампания Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов 1998/99

Начало нового тысячелетия для «МЮ» началось нестабильно: смена поколений, вылет команды на групповом этапе ЛЧ 2005/06 и намеки Фергюсона о возможном завершении тренерской карьеры.

Ситуация нормализовалась в сезоне 2006/07, когда клуб смог сбалансировать состав ветеранами (Гиггз, Скоулз, Невилл) и молодых звезд (Уэйн Руни, Криштиану Роналду), а шотландский тренер привез опытного Эдвина Ван дер Сара, которого он видел заменой Петеру Шмейхелю. Большую роль в той команде играл защитный дуэт Фердинанд-Видич.

С помощью нового звездного состава «красные дьяволы» в сезоне 2007/08 в третий раз в своей истории завоевали кубок Лиги чемпионов, обыграв в финале английский «Челси» в серии послематчевых пенальти. Героем той встречи стал Ван дер Сар.

По завершению кампании 2008/09 английский клуб продал в мадридский «Реал» Криштиану Роналду за рекордные 96 млн евро. На тот момент португалец был обладателем звания лучшего футболиста мира. Через 4 года (8 мая 2013) «красные дьяволы» попрощались еще с одной легендой команды – Фергюсоном.

Преемниками шотландскими тренерами стали Дэвид Мойес, Луи ван Гал, Жозе Моуриньо, Уле Гуннар Сульшер и Эрик Тен Хаг, но никто из них даже близко не приблизился к уровню легендарного коуча. Со времени завершения карьеры Фергюсона «Манчестер Юнайтед» за 12 лет получил лишь 6 трофеев, среди которых нет ни одного кубка Премьер-лиги.

На сегодня реабилитировать английский гранд пытается португальский тренер Рубен Аморим, который вошел в состав «манкунианцев» 11 октября 2024 года. Капитаном команды является Бруну Фернандеш.

Трофеи Манчестер Юнайтед за время существования