Зелено-желтое сердце плеймейкера. Кака празднует свой день рождения

22 апреля свой день рождения празднует невероятный бразильский плеймейкер Кака – игрок, который запомнился своей техничностью и изяществом на футбольном поле.

Настоящее имя бразильца – Рикардо, но мир запомнил его просто как Кака.

Футбольный путь будущего обладателя «Золотого мяча» начался в возрасте 7 лет, когда Кака вместе с семьей переехал в Сан-Паулу, где он начал заниматься футболом в «Альфавиле». Несмотря на это, бразилец также занимался теннисом.

Через год талант молодой звезды заметили скауты клуба «Сан-Паулу», в котором Кака проложил себе дорогу в профессиональный футбол. В возрасте 15 лет Рикардо подписал свой первый контракт с бразильской командой.

В 2000 году в жизни бразильца произошел инцидент, который мог поставить крест на карьере: Кака свернул шею в аквапарке. Врачи предупредили, что эта травма могла привести к параличу, но к счастью для Каки все обошлось. Уже через несколько месяцев он вернулся к тренировкам. Этот случай сильно повлиял на отношение Рикардо к религии: он поверил, что именно благодаря Богу избежал страшных последствий.

В следующем году основной состав «Сан-Паулу» нуждался в усилении, поэтому Кака стал одним из футболистов академии, которые были переведены в первую команду. Дебютный матч в основном составе состоялся 1 февраля 2001 года против «Ботафого», а уже в следующем поединке (через три дня) отметился первым голом за «трехцветных» в ворота «Сантоса» (4:2).

Выдавая невероятные перформансы, уже в 2003 году Кака был куплен итальянским «Миланом» за 8.5 млн евро.

Дебютный поединок в футболке «россонери» Рикардо провел 1 сентября против «Анконы» в чемпионате. Первый гол в составе нового клуба забил 5 октября в Миланском дерби. В своем первом сезоне в Италии Кака отметился 10 забитыми мячами и помог команде получить титул чемпиона Серии А.

Сезон 2004/05 стал для Рикардо определенным разочарованием. Несмотря на то, что он был признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов и помог «Милану» получить Суперкубок Италии, команда потерпела обидное поражение в финале ЛЧ против «Ливерпуля» и финишировала второй в чемпионате. По итогам года Кака занял девятое место в голосовании за «Золотой мяч».

Несмотря на драматическое поражение от «мерсисайдцев», уже через два года «россонери» взяли реванш в финале еврокубка, а Кака стал автором результативной передачи. Он также был признан лучшим игроком Лиги чемпионов 2006/07.

В 2007 году Рикардо стал лучшим футболистом Европы и получил «Золотой мяч». Бразилец стал последним игроком, который получил эту награду перед гегемонией Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Искусство Кака на футбольном поле

8 июня 2009 года по инициативе Флорентина Переса Кака стал игроком мадридского «Реала». Сумма трансфера составила 70 млн евро, а контракт был заключен на 6 лет.

Первый официальный матч за королевский клуб Рикардо сыграл 29 августа в Ла Лиге против «Депортиво», а первый гол забил в пятом туре – в ворота «Вильярреала».

Несмотря на хороший старт за «сливочных» бразильский хавбек в августе 2010 получил травму, которая вывела его из игры до 3 января 2011 года.

В 2012 году попытки «Милана» вернуть бразильца потерпели крах. Но уже 2 сентября 2013 года в последний день трансферного окна Кака все же подписал контракт с «россонери» и вернулся в Италию.

6 января 2014 года Кака отметился забитым мячом в ворота «Аталанты», став 10-м игроком в истории клуба, который достиг отметки в 100 голов.

Летом бразилец и клуб решили завершить контракт, после чего Кака подписал соглашение с «Орландо Сити» (MLS), где и доигрывал свою карьеру.

В октябре 2017 года Рикардо попрощался с американским клубом, а уже 17 декабря хавбек официально заявил о завершении профессиональной футбольной карьеры.

В составе сборной Бразилии Кака провел 92 поединка, забил 29 голов, отдал 23 результативные передачи и стал чемпионом мира в 2002 году.

На клубном уровне атакующий хавбек сыграл 614 матчей, отметившись 191 забитым мячом и 163 ассистами.

За футбольную карьеру бразилец получил 13 трофеев: