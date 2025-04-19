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  4. От улиц Бразилии к славе мира. Ривалдо празднует свой день рождения
Испания
19 апреля 2025, 08:00 |
190
0

От улиц Бразилии к славе мира. Ривалдо празднует свой день рождения

Бразильскому нападающему исполнилось 53 года

19 апреля 2025, 08:00 |
190
0
От улиц Бразилии к славе мира. Ривалдо празднует свой день рождения
Колаж Sport.ua

19 апреля свой день рождения празднует непревзойденный бразильский нападающий Ривалдо – человек, который вырвался из рук бедности и стал одним из лучших футболистов своих времен.

Свою футбольную карьеру Ривалдо начал в бразильском клубе «Санта-Круз», в котором он не смог попасть в основную команду, из-за чего впоследствии перебрался в «Можи-Мирин». Следующими остановками в начале пути в футболе стали клубы «Коринтиас» и «Палмерайс».

В 1996 году он перебрался из Бразилии в Испанию, в «Депортиво Ла-Корунья». Проведя один сезон на хорошем уровне, Ривалдо стал одной из основных целей «Барселоны» на замену Роналдо, который на тот момент перебрался в итальянский «Интер». Уже в следующем сезоне бразилец перешел в состав «каталонцев» за 26 млн евро.

В своем же первом сезоне в каталонском клубе Ривалдо стал вторым лучшим бомбардиром Ла Лиги (19 голов в 34 матчах) и получил с командой «золотой дубль»: чемпионат и Кубок Испании.

1999 год стал одним из лучших индивидуальных сезонов бразильца в карьере: Ривалдо снова выиграл чемпионат Испании и стал вторым лучшим бомбардиром, был назван игроком года ФИФА, а также получил «Золотой мяч».

Позже в сезоне 1999/00 Ривалдо поссорился с главным тренером «каталонцев» Луи ван Галом, из-за чего ходили слухи, что бразилец может покинуть испанский клуб, но несмотря на это он остался и провел хорошую кампанию во всех соревнованиях.

Лучшие голы Ривалдо за Барселону

В составе «Барселоны» бразильский нападающий проводил лучший период в своей карьере, но из-за постоянных конфликтов с Ван Галом 30-летний Ривалдо в 2002 году перешел в итальянский «Милан». При том, что он считался одним из лучших футболистов тех времен, Ривалдо не смог показать тот уровень игры, который демонстрировал в Испании и сборной Бразилии.

Сезон 2002/03 не выдался для бразильца лучшим в плане статистики: он получил антинаграду «Золотая Урна», как худший игрок итальянского чемпионата, но несмотря на это Ривалдо стал обладателем Кубка Италии и единственного в своей карьере титула Лиги чемпионов, в финале которого он остался в резерве (против «Ювентуса»).

Став игроком резерва и редко выходя на поле, Ривалдо в конце 2003 года разорвал контракт с итальянским клубом и сменил место прописки на Грецию, где в течение 4 сезонов выступал в составе «Олимпиакоса» и «АЕК».

В течение следующих лет Ривалдо был игроком таких клубов, как «Можи-Мирин», «Сан-Паулу», «Кабушкорп» и «Сан-Кайетано», который стал последней остановкой в профессиональной карьере бразильца из-за проблем с коленом.

15 марта 2014 года Ривалдо официально объявил о завершении своей карьеры. Через год бразилец хотел вернуться в футбол в роли игрока, но хроническая травма колена не дала этому сбыться. 14 августа 2015 года бразильский нападающий второй и последний раз объявил о завершении профессиональной карьеры.

На международной арене в составе сборной Бразилии Ривалдо провел 76 матчей, забил 35 мячей, отдал 17 результативных передач и стал чемпионом мира в 2002 году.

За свою профессиональную карьеру бразилец получил 24 трофея:

  • Чемпионат мира: 2002
  • Кубок Америки: 1999
  • Кубок конфедерации: 1997
  • Лига чемпионов: 2002/03
  • Суперкубок УЕФА (2): 1997, 2003
  • Чемпионат Испании (2): 1997/98, 1998/99
  • Кубок Испании: 1997/98
  • Кубок Италии: 2002/03
  • Чемпионат Бразилии: 1994
  • Чемпионат штата Сан-Паулу (2): 1994, 1996
  • Чемпионат штата Минас-Жерайс: 2004
  • Кубок Греции (2): 2004/05, 2005/06
  • Чемпионат Греции (3): 2004/05, 2005/06, 2006/07
  • Кубок Узбекистана (2): 2008, 2010
  • Чемпионат Узбекистана (3): 2008, 2009, 2010

На клубном уровне Ривалдо сыграл 613 поединков, отметившись 269 забитыми мячами и 102 ассистами.

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Ривалдо Депортиво Ла-Корунья Барселона Милан Крузейро БК Олимпиакос АЕК Афины сборная Бразилии по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Бразилии по футболу день рождения
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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