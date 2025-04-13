Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бесстрашный лев Каталонии. Карлесу Пуйолю исполнилось 47 лет
Испания
13 апреля 2025, 16:37 | Обновлено 13 апреля 2025, 17:35
507
1

Бесстрашный лев Каталонии. Карлесу Пуйолю исполнилось 47 лет

Испанский центрбек празднует свой день рождения

13 апреля 2025, 16:37 | Обновлено 13 апреля 2025, 17:35
507
1
Бесстрашный лев Каталонии. Карлесу Пуйолю исполнилось 47 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлес Пуйоль

13 апреля свой день рождения празднует легендарный капитан «Барселоны» и «Фурии Рохи» Карлес Пуйоль – настоящий воин футбола, который самоотверженно боролся за честь своих команд.

Свою футбольную карьеру начинал как голкипер, но после травмы плеча перешел на позицию нападающего. Присоединившись к молодежной системе «Барселоны» – «Ла Масии», начал выступать на позиции опорного полузащитника, а через два года уже играл как правый защитник.

В 1998 году Карлес имел возможность перейти в «Малагу», но отказался после того, как его лучший друг Хави дебютировал в составе основной команды. Старания молодого испанца оценил тогдашний тренер «каталонцев» Луи Ван Гал, который уже через год повысил Пуйоля до первой команды.

2 октября 1999 года Карлес дебютировал за испанский гранд в матче Ла Лиги против «Реал Вальядолида» (2:0). Впоследствии испанец совершил последнюю смену позиции в карьере, став центральным защитником.

В сезоне 2003/04 26-летний Пуйоль закрепился в основе «Барселоны» и был назначен капитаном команды.

Уже через два года Пуйоль в роли капитана поднял над головой Кубок Лиги чемпионов, победив в финале «Арсенал» со счетом 2:1. Этот трофей ЛЧ стал вторым в истории клуба и первым в карьере испанского защитника.

Лучшие моменты Карлеса Пуйоля за Барселону

В сезоне 2008/09 «Барселона» провела невероятную кампанию во всех соревнованиях и получила первый «требл» в истории. В чемпионате «блауграна» опередила мадридский «Реал», в финале Кубка Испании разгромила «Атлетик» (4:0), а в финале Лиги чемпионов одолела «Манчестер Юнайтед» (2:0).

По итогам того года (2009) Пуйоль вместе с «Барселоной» также получил Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и Клубный чемпионат мира. Всего в 2009 году испанец провел 100 официальных матчей, а «Барселона» стала первым клубом в истории, который оформил секстет.

Следующим успешным периодом в карьере испанского центрбека стал сезон 2010/11, в котором Пуйоль несмотря на травмы провел лишь 26 матчей, но смог поднять над головой кубок чемпионата Испании и третий трофей Лиги чемпионов, который стал последним в карьере непревзойденного капитана.

С 2012 года у Карлеса все чаще возникали проблемы с травмами. Переломным моментом стала операция на правом колене в июне 2013 года, после которой испанец начал задумываться о досрочном выходе на пенсию.

2 марта 2014 года Пуйоль стал вторым игроком в истории каталонского клуба по количеству проведенных матчей в Ла Лиге, а уже через 2 дня официально объявил о завершении карьеры футболиста в конце сезона 2013/14: «После двух последних крупных операций я чувствую, что мне нужно много усилий, чтобы достичь необходимого уровня, даже больше, чем я и хирурги считали нужным. Именно поэтому я принял такое решение», – прокомментировал Карлес.

Пуйоль попрощался с «Барселоной» 15 мая 2014 года в возрасте 36 лет, а затем – и с футболом. В общем испанец провел 15 лет в составе основной команды «каталонцев», 10 из которых – как капитан.

За сборную Испании Карлес провел 100 поединков, отметившись 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами. В 2008 году стал чемпионом Европы, а в 2010 – чемпионом мира.

Всего в своей клубной карьере Пуйоль сыграл 682 матча, забил 25 голов, отдал 14 ассистов и получил 21 трофей:

  • Лига чемпионов (3): 2005/06, 2008/09, 2010/11
  • Чемпионат Испании (6): 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13
  • Кубок Испании (2): 2008/09, 2011/12
  • Суперкубок УЕФА (2): 2009, 2011
  • Суперкубок Испании (6): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013
  • Клубный чемпионат мира (2): 2009, 2011

По теме:
Алавес – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Цыганков не помог. Жирона минимально уступила Осасуне
Алавес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карлес Пуйоль Барселона сборная Испании по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу Каталония день рождения
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алавес – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 13 апреля 2025, 16:16 0
Алавес – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Алавес – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 13 апреля в 17:15 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
Футбол | 12 апреля 2025, 18:54 31
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола

Бывший игрок «Динамо» отказался пройти осмотр на состояние опьянения

Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
MMA | 13.04.2025, 08:51
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
Соглашение на 80 млн. Итальянский топ-клуб хочет подписать 2 звезд Шахтера
Футбол | 13.04.2025, 13:16
Соглашение на 80 млн. Итальянский топ-клуб хочет подписать 2 звезд Шахтера
Соглашение на 80 млн. Итальянский топ-клуб хочет подписать 2 звезд Шахтера
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
Футбол | 12.04.2025, 20:42
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
один з найкращих захисників в історії, з характером воїна, не вистачає в сучасному футболі таких лідерів
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
13.04.2025, 08:31 3
Футбол
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
12.04.2025, 01:00 4
Футбол
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
12.04.2025, 04:55 5
Бокс
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
11.04.2025, 17:29 4
Бокс
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
12.04.2025, 15:56 19
Футбол
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
12.04.2025, 06:23 5
Снукер
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
11.04.2025, 18:34 4
Футбол
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
11.04.2025, 21:33 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем