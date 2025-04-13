Бесстрашный лев Каталонии. Карлесу Пуйолю исполнилось 47 лет

13 апреля свой день рождения празднует легендарный капитан «Барселоны» и «Фурии Рохи» Карлес Пуйоль – настоящий воин футбола, который самоотверженно боролся за честь своих команд.

Свою футбольную карьеру начинал как голкипер, но после травмы плеча перешел на позицию нападающего. Присоединившись к молодежной системе «Барселоны» – «Ла Масии», начал выступать на позиции опорного полузащитника, а через два года уже играл как правый защитник.

В 1998 году Карлес имел возможность перейти в «Малагу», но отказался после того, как его лучший друг Хави дебютировал в составе основной команды. Старания молодого испанца оценил тогдашний тренер «каталонцев» Луи Ван Гал, который уже через год повысил Пуйоля до первой команды.

2 октября 1999 года Карлес дебютировал за испанский гранд в матче Ла Лиги против «Реал Вальядолида» (2:0). Впоследствии испанец совершил последнюю смену позиции в карьере, став центральным защитником.

В сезоне 2003/04 26-летний Пуйоль закрепился в основе «Барселоны» и был назначен капитаном команды.

Уже через два года Пуйоль в роли капитана поднял над головой Кубок Лиги чемпионов, победив в финале «Арсенал» со счетом 2:1. Этот трофей ЛЧ стал вторым в истории клуба и первым в карьере испанского защитника.

Лучшие моменты Карлеса Пуйоля за Барселону

В сезоне 2008/09 «Барселона» провела невероятную кампанию во всех соревнованиях и получила первый «требл» в истории. В чемпионате «блауграна» опередила мадридский «Реал», в финале Кубка Испании разгромила «Атлетик» (4:0), а в финале Лиги чемпионов одолела «Манчестер Юнайтед» (2:0).

По итогам того года (2009) Пуйоль вместе с «Барселоной» также получил Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и Клубный чемпионат мира. Всего в 2009 году испанец провел 100 официальных матчей, а «Барселона» стала первым клубом в истории, который оформил секстет.

Следующим успешным периодом в карьере испанского центрбека стал сезон 2010/11, в котором Пуйоль несмотря на травмы провел лишь 26 матчей, но смог поднять над головой кубок чемпионата Испании и третий трофей Лиги чемпионов, который стал последним в карьере непревзойденного капитана.

С 2012 года у Карлеса все чаще возникали проблемы с травмами. Переломным моментом стала операция на правом колене в июне 2013 года, после которой испанец начал задумываться о досрочном выходе на пенсию.

2 марта 2014 года Пуйоль стал вторым игроком в истории каталонского клуба по количеству проведенных матчей в Ла Лиге, а уже через 2 дня официально объявил о завершении карьеры футболиста в конце сезона 2013/14: «После двух последних крупных операций я чувствую, что мне нужно много усилий, чтобы достичь необходимого уровня, даже больше, чем я и хирурги считали нужным. Именно поэтому я принял такое решение», – прокомментировал Карлес.

Пуйоль попрощался с «Барселоной» 15 мая 2014 года в возрасте 36 лет, а затем – и с футболом. В общем испанец провел 15 лет в составе основной команды «каталонцев», 10 из которых – как капитан.

За сборную Испании Карлес провел 100 поединков, отметившись 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами. В 2008 году стал чемпионом Европы, а в 2010 – чемпионом мира.

Всего в своей клубной карьере Пуйоль сыграл 682 матча, забил 25 голов, отдал 14 ассистов и получил 21 трофей: