Чемпион без Золотого мяча. Франк Рибери празднует свой день рождения

7 апреля свой день рождения празднует легендарный вингер «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери – один из лучших дриблеров века.

Рибери в возрасте 2 лет вместе с семьей попал в автокатастрофу, в результате которой на его лице остались два длинных шрама. У него была возможность провести пластическую операцию, но Франк отказался, аргументируя это следующими словами: «В определенном смысле эта авария помогла мне. В детстве это мотивировало меня. Бог дал мне это отличие. Шрамы – это часть меня, и люди просто должны принять меня таким, какой я есть».

Свою футбольную карьеру француз начинал в футбольной школе «Лилля», но надолго там не задержался. Следующей остановкой для Франка стал любительский клуб «Булонь», а затем – «Олимпик Алес» и «Брест». Первым серьезным клубом в карьере Франка стал «Мец», в котором он влюбил болельщиков своей игрой.

После удачных выступлений за «Галатасарай» и «Олимпик Марселя» французом заинтересовался гранд немецкого футбола – мюнхенская «Бавария». Уже 7 июня 2007 года Рибери официально стал игроком «красных». Сумма трансфера составила рекордные для клуба 25 млн евро.

Дебют Рибери за новую команду состоялся 21 июля 2007 года во встрече против «Вердера», в котором французский нападающий забил 2 гола и отдал 1 ассист. По итогам первого сезона стал лучшим бомбардиром Кубка немецкой лиги, а также оформил вместе с «Баварией» «золотой дубль».

Франк сезон за сезоном продолжал показывать невероятную игру и сохранял стабильность, а в 2013 году достиг пика своей карьеры. По итогам того года француз выиграл большое количество индивидуальных наград, став ключевым фактором успеха «баварцев», которые на тот период выиграли почти все возможные трофеи, в частности Лигу чемпионов.

Лучшие голы Франка Рибери за Баварию

13 января 2014 года Рибери занял третье место в голосовании за «Золотой мяч», уступив Лионелю Месси и Криштиану Роналду, который получил награду. По словам француза, это была самая большая несправедливость в его карьере: «Я считал, что должен был выиграть «Золотой мяч». Даже сейчас считаю, что я этого заслуживал. До сих пор не смирился с этим, ведь сделал все возможное, чтобы получить награду».

Франк и в дальнейшем демонстрировал футбол высочайшего уровня, добывал многочисленные клубные рекорды, но в борьбе за «Золотой мяч» больше никогда не был столь близок к победе.

В период с 2017 по 2019 годы француз все меньше признавался ключевой фигурой немецкого клуба, а уже 5 мая 2019 года «Бавария» объявила, что Рибери покинет клуб по окончании сезона 2018/19. Прощальный матч состоялся 25 мая против «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии (3:0). По итогам выступлений в составе «баварцев» Франк стал рекордсменом клуба по количеству выигранных трофеев (24).

В 2019 году француз стал игроком «Фиорентины», однако не смог полностью реализовать свой потенциал из-за частых травм. В конце сезона 2020/21 стал свободным агентом, и уже 6 сентября 2021 года подписал свой последний профессиональный контракт с итальянской «Салернитаной».

20 октября 2021 года Франк объявил о завершении карьеры футболиста.

На международной арене в составе сборной Франции Рибери провел 81 матч, забил 16 мячей и отдал 25 результативных передач.

За свою профессиональную карьеру Франк выиграл 26 трофеев:

Лига чемпионов: 2012/13

Суперкубок УЕФА: 2013

Чемпионат Германии (9): 2007/08, 2009/10, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19

Кубок Германии (6): 2007/08, 2009/10, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2018/19

Суперкубок Германии (5): 2010, 2012, 2016, 2017, 2018

Кубок немецкой лиги: 2007

Клубный чемпионат мира: 2013

Кубок Интертото: 2005

Кубок Турции: 2004/05

На клубном уровне француз сыграл 632 поединка, отметившись 151 забитым мячом и 224 ассистами.