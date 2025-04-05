Ум, играющий лучше ног. Симоне Индзаги исполнилось 49 лет

5 апреля свой день рождения празднует бывший итальянский нападающий и нынешний тренер «Интера» Симоне Индзаги – хороший игрок прошлого и невероятный менеджер настоящего.

Футбольное путешествие Симоне началось в академии клуба «Пьяченца». Не пробившись в основной состав итальянского клуба, он побывал в аренде в «Карпи», «Новара», «Лумеццане» и «Брешелло». Вернувшись в «Пьяченцу» в 1998 году, выдал успешную кампанию (15 голов в 30 поединках) и вызвал интерес ведущих итальянских клубов.

Уже в следующем году (1999) Индзаги подписал контракт с римским «Лацио». В первом же сезоне за новый клуб отметился 17 забитыми мячами в 33 матчах и выиграл Суперкубок УЕФА.

Сезон 1999/00 стал для итальянского нападающего щедрым на трофеи: Индзаги в составе «орлов» выиграл Серию А, Кубок Италии и Суперкубок Италии.

Лучшие голы Симоне Индзаги в Серии А

Симоне регулярно играл в составе римского клуба до 2005 года. Потеряв форму и игровую стабильность, итальянец был отправлен в аренду в «Сампдорию». Уже в следующем сезоне вернулся в «Лацио», но выходил на поле редко (12 матчей за два года).

В поисках нового вызова итальянский нападающий перебрался в «Аталанту», где он не сумел найти свою игру: в 19 играх не отметился ни одним забитым мячом. Летом 2008 года Индзаги вернулся в «Лацио», но основным игроком команды так и не стал.

17 января 2010 года Симоне сыграл последний матч в составе «орлов» против «бергамасков», а уже 23 мая официально завершил карьеру футболиста.

За все время своих выступлений Индзаги провел на клубном уровне 321 матч, забил 89 голов, отдал 28 результативных передач и выиграл 7 трофеев:

Чемпионат Италии: 1999/00

Кубок Италии (3): 1999/00, 2003/04, 2008/09

Суперкубок Италии (2): 2000, 2009

Суперкубок УЕФА: 1999

В составе национальной сборной итальянец сыграл 3 поединка, но голевыми действиями не отличался.

После завершения карьеры игрока футбольная жизнь Индзаги не закончилась: итальянец остался в «Лацио», где работал тренером юношеских команд. Молодежный состав «орлов» под руководством Симоне впервые за 35 лет взял Кубок Италии Примаверы. Также, они впервые в истории выиграли молодежный Суперкубок Италии.

10 апреля 2016 года итальянец дебютировал в роли главного тренера «Лацио» в матче против «Палермо» (3:0). В следующем году «орлы» под его руководством выиграли Суперкубок Италии, а сам Индзаги стал первым в истории клуба, кто получил эту награду в роли игрока и тренера.

В римской команде Симоне пробыл до апреля 2021 года. Следующим и нынешним клубом в его тренерской карьере стал «Интер», с которым в 2023 году Индзаги дошел до финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», но главный трофей клубного футбола получить не удалось (0:1).

За свою карьеру тренера Симоне Индзаги выиграл 9 трофеев:

Чемпионат Италии: 2023/24

Кубок Италии (3): 2018/19, 2021/22, 2022/23

Суперкубок Италии (5): 2017, 2019, 2021, 2022, 2023

Симоне также является братом Филиппо Индзаги, который в составе «Милана» дважды выиграл Лигу чемпионов (2002/03, 2006/07), а со сборной Италии стал чемпионом мира 2006 года.