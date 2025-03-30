Железный капитан. 39 лет Серхио Рамосу – легендарному лидеру Реала

30 марта свой день рождения празднует легенда мадридского «Реала» и «Фурии Рохи» Серхио Рамос – защитник, который вселял страх в лучших нападающих мира.

Футбольный путь Рамоса начался в 10 лет, когда он прибыл на просмотр в «Севилью», где хорошо проявил себя. Со временем начал выступать за юношеские составы испанского клуба. Некоторый период играл за резервную команду «Севильи» во втором дивизионе чемпионата Испании.

В феврале 2004 года в возрасте 17 лет дебютировал в составе главной команды севильского клуба в матче Ла Лиги против «Депортиво» (0:1). В сезоне 2004/05 приблизился к статусу игрока стартового состава и провел всего 31 матч.

Летом 2005 года Серхио Рамос стал игроком мадридского «Реала», где и состоялись лучшие моменты его карьеры. Во время первого пребывания Флорентино Переса на посту президента «сливочных» Рамос стал единственным испанцем, которого приобрели в команду. Сумма трансфера составила 27 млн евро.

Первый гол в составе «Реала» Серхио забил 6 декабря 2005 года в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (2:1). В первых сезонах за новый клуб Рамос выступал на позициях опорного хавбека, центрального и правого защитника. В дебютном сезоне получил четыре красные карточки, первую – во встрече против «Эспаньола» (1:0, 18 сентября 2005 года).

Лучшие голы Серхио Рамоса за мадридский Реал

По итогам 2008 года был включен в список лучшей команды по версии ФИФА и УЕФА. В начале следующего сезона (2008/09) его назначили одним из четырех капитанов.

В сезоне 2010/11 «Реал» выиграл Кубок Испании. Во время празднования Рамос случайно уронил кубок, который попал под колеса автобуса и был помят. В той кампании он запомнился также тем, что сравнялся с Фернандо Йерро по количеству красных карточек (10).

14 декабря 2013 года Серхио получил рекордную для королевского клуба 18-ю красную карточку в матче против «Осасуны». В том сезоне (2013/14) Рамос стал спасителем «Реала» в финале Лиги чемпионов: на 93-й минуте матча против «Атлетико» сравнял счет (1:1) и принес надежду своей команде. В конце концов, «Реал» выиграл финал и получил свой десятый трофей ЛЧ.

В августе 2015 года испанский защитник обновил контракт с клубом и стал основным капитаном команды. В следующем году Рамос снова отметился забитым мячом в финале ЛЧ против «Атлетико» и стал пятым игроком, который забивал в двух разных финалах Лиги чемпионов. Тот еврокубок стал для Рамоса первым в роли капитана.

По итогам сезона 2017/18 он побил рекорд Ла Лиги по количеству красных карточек и стал первым капитаном в истории, чья команда трижды подряд выиграла кубок Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18).

После ухода Криштиану из «Реала» в 2018 году стал основным штатным пенальтистом команды и стал забивать еще больше голов. В сезоне 2019/20 стал единственным игроком Ла Лиги, который отметился голом в каждом из последних 17 лет (с 2004). Чуть позже центрбек побил рекорд по количеству красных карточек в Лиге чемпионов.

Из-за разрыва мениска в левом колене Серхио пропустил значительный период игровой практики. Сезон 2020/21 стал для него травмоопасным, из-за чего защитник потерял место в стартовом составе. 16 июня Рамос покинул королевский клуб после 16 лет выступлений за него.

Следующими командами в его карьере стали «ПСЖ» и «Севилья», где он не задержался надолго из-за малого количества игрового времени, связанного с травмами.

После ухода из «Севильи» Серхио долгое время был в статусе свободного агента. Были слухи, что он хотел вернуться в «Реал» как замена для травмированных защитников, но Флорентино Перес отказался от предложения. Сейчас испанец выступает за мексиканский клуб «Монтеррей».

За свою карьеру Серхио стал одним из немногих игроков, которые успели поиграть как с Роналду («Реал»), так и с Месси («ПСЖ»).

На международной арене в составе сборной Испании Рамос сыграл 180 матчей, забил 23 гола и отдал 8 ассистов. Вместе с «Фурией Рохой» дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012) и стал чемпионом мира (2010).

За свою профессиональную карьеру Серхио Рамос выиграл 28 трофеев:

Чемпионат мира: 2010

Чемпионат Европы (2): 2008, 2012

Лига чемпионов (4): 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18

Суперкубок УЕФА (3): 2014, 2016, 2017

Клубный чемпионат мира (4): 2014, 2016, 2017, 2018

Чемпионат Испании (5): 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20

Кубок Испании (2): 2010/11, 2013/14

Кубок Франции (2): 2021/22, 2022/23

Суперкубок Испании (4): 2008, 2012, 2017, 2019

Суперкубок Франции: 2022

На клубном уровне испанский защитник провел 821 поединок, отметившись 120 забитыми мячами и 42 результативными передачами.