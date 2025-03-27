Архитектор современного голкипера. Нойеру исполнилось 39 лет

27 марта свой день рождения празднует немецкий вратарь-революционер Мануэль Нойер – голкипер, который полностью изменил представление о своей позиции в футболе.

Футбольная карьера немецкой звезды началась в «Шальке», где Нойер с раннего детства хотел выступать в нападении и забивать голы, как и все дети. Из-за дефицита голкиперов Мануэлю пришлось стать в ворота. Именно так началась история будущей иконы вратарской позиции.

В сезоне 2005/06 Нойер был переведен в первую команду в роли третьего вратаря. Его дебют произошел 19 августа 2006 года в матче против «Алеманнии», где ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Впоследствии Мануэль вытеснил Мирко Сломка из стартового состава и стал основным вратарем «Шальке».

18 сентября 2007 года немец провел свою первую игру в Лиге чемпионов против «Валенсии», но из-за ошибки молодого голкипера команда уступила (0:1). На этом этапе своей карьеры Нойер часто допускал ошибки из-за своего уникального стиля игры, но в этом его поддержал главный тренер «Шальке» Зломка, который видел потенциал в Мануэле.

Сезон 2010/11 стал уникальным для немецкого игрока: Мануэль впервые стал основным капитаном своей команды. Несмотря на стабильную игру, «Шальке» финишировал лишь на 14-м месте в чемпионате – один из худших результатов за последние годы. Желая бросить себе новый вызов, Нойер решил продолжить карьеру в «Баварии». Свой последний матч в футболке «Шальке» он завершил с трофеем (Кубок Германии).

Лучшие сейвы Мануэля Нойера

1 июня 2011 года немец официально стал игроком мюнхенской «Баварии», а уже 1 августа сыграл свой первый матч за новый клуб против «Айнтрахта» (3:0).

Следующий сезон стал одним из самых успешных в карьере Нойера: немецкий вратарь в составе «баварцев» оформил «требл». В том же году его признали лучшим голкипером мира по версии МФФИИС.

Под руководством нового тренера Пепа Гвардиолы Нойер в сезоне 2014/15 начал чаще выступать в роли вратаря-либеро, что подняло его игру на новый уровень. В том году Мануэлю удалось невероятное достижение для голкиперов: войти в топ-3 в голосовании за «Золотой мяч».

В июле 2017 года немец стал основным капитаном «баварцев». Сезон он начал на привычном высоком уровне, но из-за рецидива травмы был вынужден пропустить значительный период времени. Временным кипером стал Свен Ульрайх, однако он не смог полностью заменить уникального немца.

После долгого периода без выдающихся побед тренер «Баварии» Ковач был уволен. Основным тренером команды стал его помощник, Ханс-Дитер Флик, который подарил Нойеру второе дыхание. В сезоне 2019/20 при новом менеджере «Бавария» во второй раз в истории выиграла «требл», а Мануэль снова получил титул лучшего голкипера мира.

Следующий сезон не был столь выдающимся, однако «Бавария» вместе с Нойером выиграла Суперкубок Германии и Суперкубок УЕФА.

10 декабря 2022 года во время катания на лыжах Мануэль получил перелом голени, из-за чего пропустил почти год (вернулся на поле 28 октября 2023).

Сейчас, под руководством Компани, немец так же остается основным вратарем «Баварии».

На международном уровне Нойер сыграл 124 матча за сборную Германии, пропустил 118 голов и 51 раз сыграл на «ноль». Вместе с командой в 2014 году стал чемпионом мира.

За свою профессиональную карьеру Мануэль Нойер выиграл 32 трофея:

Чемпионат мира: 2014

Лига чемпионов (2): 2012/13, 2019/20

Суперкубок УЕФА (2): 2013, 2020

Чемпионат Германии (11): 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2022/23

Кубок Германии (6): 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2018/19, 2019/20

Суперкубок Германии (7): 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022

Клубный чемпионат (2): 2013, 2020

Чемпион Европы (до 21 года): 2009

На клубном уровне немецкий голкипер провел 814 поединков, пропустил 695 мячей и сохранил свои ворота «сухими» в 371 матче.