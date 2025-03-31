Перфоманс Яремчука, вылет Забарного, дерби Каталонии, фиаско Джоковича
Главные новости за 30 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 30 марта.
1А. Закрыли серии. Кривбасс в Полтаве минимально одолел Ворсклу
Команда Максимова настолько отчаянно пыталась спасти игру, что едва не получила разгром
1B. Пенальти все испортил. Карпаты дома разгромно победили Черноморец
Хет-трик Бруниньо помог «львам» разгромить «моряков»
1C. Неожиданный разгром. Колос в Киеве уверенно переиграл Зарю
Ковалевцы одержали первую победу в 2025-м году
1D. Таблица УПЛ после 22-го тура. Топ-тройка: Динамо, Александрия, Шахтер
С 28 по 30 марта состоялись поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги
2A. Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Клуб из города Пирей одолел Панатинаикос в матче чемпионата Греции со счетом 4:2
2B. МЕНДИЛИБАР: «Яремчук – игрок, который с начала сезона работал без перерыва»
Главный тренер Олимпиакоса высказался о Романе после победы над Панатинаикосом
3A. Ман Сити одержал волевую победу над Борнмутом и вышел в полуфинал Кубка
Эрлинг Холанд не забил пенальти, затем провел гол и получил травму
3B. Без украинцев. Определены полуфинальные пары Кубка Англии 2024/25
Полуфинальные противостояния: Ноттингем vs Ман Сити, Кристал Пэлас vs Астон Вилла
4A. Дубль Левандовски и 71 минута Цыганкова. Барселона отгрузила Жироне 4 мяча
Сине-гранатовые победили соперников со счетом 4:1 в 29-м туре Ла Лиги
4B. 400-й гол Лукаку. Наполи справился с Миланом и продолжает погоню за Интером
Подопечные Антонио Конте победили со счетом 2:1 в 30-м туре Серии А 2024/25
4C. Таблица Бундеслиги. Боруссия Д впервые за месяц одержала победу в Германии
30 марта завершился 27-й тур чемпионата Германии, черно-желтые одолели Майнц 3:1
5. Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха
Якуб Меншик на двух тай-брейках одолел Новака, не позволив ему взять 100-й титул в карьере
6. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал контракт с Боруссией Дортмунд
15-летний Назар Рудзей продолжит карьеру в Германии
7. Золото Пидручного. Чемпионат Украины по биатлону завершился эстафетами
В соревнованиях в Буковели приняли участие по 5 команд среди мужчин и женщин
8А. ВИДЕО. Первый гол в MLS! Украинский защитник оформил шедевр в США
Артем Смоляков отличился за Лос-Анджелес в поединке против Сан-Диего
8B. Смоляков положил красоту, но Лос-Анджелес проиграл в матче MLS на 5 голов
Л-А уступил Сан-Диего со счетом 2:3, Артем отыграл 73 минуты, а на 43-й забил гол
9A. Лыжная акробатика. Брыкина заняла 9-е место в финале ЧМ по фристайлу
В швейцарском Энгадине проходит чемпионат мира 2025 по фристайлу
9B. Два шага до медали. Лыжная акробатика: Окипнюк занял 5-е место в финале ЧМ
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