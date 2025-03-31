Перфоманс Яремчука, вылет Забарного, дерби Каталонии, фиаско Джоковича

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 30 марта.

1А. Закрыли серии. Кривбасс в Полтаве минимально одолел Ворсклу

Команда Максимова настолько отчаянно пыталась спасти игру, что едва не получила разгром

1B. Пенальти все испортил. Карпаты дома разгромно победили Черноморец

Хет-трик Бруниньо помог «львам» разгромить «моряков»

1C. Неожиданный разгром. Колос в Киеве уверенно переиграл Зарю

Ковалевцы одержали первую победу в 2025-м году

1D. Таблица УПЛ после 22-го тура. Топ-тройка: Динамо, Александрия, Шахтер

С 28 по 30 марта состоялись поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги

2A. Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника

Клуб из города Пирей одолел Панатинаикос в матче чемпионата Греции со счетом 4:2

2B. МЕНДИЛИБАР: «Яремчук – игрок, который с начала сезона работал без перерыва»

Главный тренер Олимпиакоса высказался о Романе после победы над Панатинаикосом

3A. Ман Сити одержал волевую победу над Борнмутом и вышел в полуфинал Кубка

Эрлинг Холанд не забил пенальти, затем провел гол и получил травму

3B. Без украинцев. Определены полуфинальные пары Кубка Англии 2024/25

Полуфинальные противостояния: Ноттингем vs Ман Сити, Кристал Пэлас vs Астон Вилла

4A. Дубль Левандовски и 71 минута Цыганкова. Барселона отгрузила Жироне 4 мяча

Сине-гранатовые победили соперников со счетом 4:1 в 29-м туре Ла Лиги

4B. 400-й гол Лукаку. Наполи справился с Миланом и продолжает погоню за Интером

Подопечные Антонио Конте победили со счетом 2:1 в 30-м туре Серии А 2024/25

4C. Таблица Бундеслиги. Боруссия Д впервые за месяц одержала победу в Германии

30 марта завершился 27-й тур чемпионата Германии, черно-желтые одолели Майнц 3:1

5. Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха

Якуб Меншик на двух тай-брейках одолел Новака, не позволив ему взять 100-й титул в карьере

6. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал контракт с Боруссией Дортмунд

15-летний Назар Рудзей продолжит карьеру в Германии

7. Золото Пидручного. Чемпионат Украины по биатлону завершился эстафетами

В соревнованиях в Буковели приняли участие по 5 команд среди мужчин и женщин

8А. ВИДЕО. Первый гол в MLS! Украинский защитник оформил шедевр в США

Артем Смоляков отличился за Лос-Анджелес в поединке против Сан-Диего

8B. Смоляков положил красоту, но Лос-Анджелес проиграл в матче MLS на 5 голов

Л-А уступил Сан-Диего со счетом 2:3, Артем отыграл 73 минуты, а на 43-й забил гол

9A. Лыжная акробатика. Брыкина заняла 9-е место в финале ЧМ по фристайлу

В швейцарском Энгадине проходит чемпионат мира 2025 по фристайлу

9B. Два шага до медали. Лыжная акробатика: Окипнюк занял 5-е место в финале ЧМ

Максим Кузнецов завершил финал ЧМ по фристайлу на 10-й позиции

9C. Онофрийчук выиграла все финалы. Украинки взяли 9 медалей на Гран-при

Соревнования по художественной гимнастике завершились во французском Тье

10А. От Лауды до Норриса: 50 дублей Макларен, определивших историю Формулы-1

Легендарные тандемы: какие пилоты приносили команде победные подиумы



10B. Сепеда снова с трудом прошел Фармера. Тевин удивил и с одной рукой

Травма помешала американцу показать больше