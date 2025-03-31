Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перфоманс Яремчука, вылет Забарного, дерби Каталонии, фиаско Джоковича
Другие новости
31 марта 2025, 06:35 |
709
0

Перфоманс Яремчука, вылет Забарного, дерби Каталонии, фиаско Джоковича

Главные новости за 30 марта на Sport.ua

31 марта 2025, 06:35 |
709
0
Перфоманс Яремчука, вылет Забарного, дерби Каталонии, фиаско Джоковича
ФК Олимпиакос

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 30 марта.

1А. Закрыли серии. Кривбасс в Полтаве минимально одолел Ворсклу
Команда Максимова настолько отчаянно пыталась спасти игру, что едва не получила разгром

1B. Пенальти все испортил. Карпаты дома разгромно победили Черноморец
Хет-трик Бруниньо помог «львам» разгромить «моряков»

1C. Неожиданный разгром. Колос в Киеве уверенно переиграл Зарю
Ковалевцы одержали первую победу в 2025-м году

1D. Таблица УПЛ после 22-го тура. Топ-тройка: Динамо, Александрия, Шахтер
С 28 по 30 марта состоялись поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги

2A. Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Клуб из города Пирей одолел Панатинаикос в матче чемпионата Греции со счетом 4:2

2B. МЕНДИЛИБАР: «Яремчук – игрок, который с начала сезона работал без перерыва»
Главный тренер Олимпиакоса высказался о Романе после победы над Панатинаикосом

3A. Ман Сити одержал волевую победу над Борнмутом и вышел в полуфинал Кубка
Эрлинг Холанд не забил пенальти, затем провел гол и получил травму

3B. Без украинцев. Определены полуфинальные пары Кубка Англии 2024/25
Полуфинальные противостояния: Ноттингем vs Ман Сити, Кристал Пэлас vs Астон Вилла

4A. Дубль Левандовски и 71 минута Цыганкова. Барселона отгрузила Жироне 4 мяча
Сине-гранатовые победили соперников со счетом 4:1 в 29-м туре Ла Лиги

4B. 400-й гол Лукаку. Наполи справился с Миланом и продолжает погоню за Интером
Подопечные Антонио Конте победили со счетом 2:1 в 30-м туре Серии А 2024/25

4C. Таблица Бундеслиги. Боруссия Д впервые за месяц одержала победу в Германии
30 марта завершился 27-й тур чемпионата Германии, черно-желтые одолели Майнц 3:1

5. Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха
Якуб Меншик на двух тай-брейках одолел Новака, не позволив ему взять 100-й титул в карьере

6. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал контракт с Боруссией Дортмунд
15-летний Назар Рудзей продолжит карьеру в Германии

7. Золото Пидручного. Чемпионат Украины по биатлону завершился эстафетами
В соревнованиях в Буковели приняли участие по 5 команд среди мужчин и женщин

8А. ВИДЕО. Первый гол в MLS! Украинский защитник оформил шедевр в США
Артем Смоляков отличился за Лос-Анджелес в поединке против Сан-Диего

8B. Смоляков положил красоту, но Лос-Анджелес проиграл в матче MLS на 5 голов
Л-А уступил Сан-Диего со счетом 2:3, Артем отыграл 73 минуты, а на 43-й забил гол

9A. Лыжная акробатика. Брыкина заняла 9-е место в финале ЧМ по фристайлу
В швейцарском Энгадине проходит чемпионат мира 2025 по фристайлу

9B. Два шага до медали. Лыжная акробатика: Окипнюк занял 5-е место в финале ЧМ
Максим Кузнецов завершил финал ЧМ по фристайлу на 10-й позиции

9C. Онофрийчук выиграла все финалы. Украинки взяли 9 медалей на Гран-при
Соревнования по художественной гимнастике завершились во французском Тье

10А. От Лауды до Норриса: 50 дублей Макларен, определивших историю Формулы-1
Легендарные тандемы: какие пилоты приносили команде победные подиумы

10B. Сепеда снова с трудом прошел Фармера. Тевин удивил и с одной рукой
Травма помешала американцу показать больше

По теме:
Победный гол Довбика, победы лидеров УПЛ, камбэк Реала с Луниным
Ракицкий перешел в Черноморец, сухой матч Трубина, финалисты в Майами
Ураган от Котовского, победа Барселоны, шанс для Лунина, ЧУ по биатлону
главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер отправил экс-игрока сборной Украины в дубль. Срна ничего не объяснил
Футбол | 30 марта 2025, 08:58 7
Шахтер отправил экс-игрока сборной Украины в дубль. Срна ничего не объяснил
Шахтер отправил экс-игрока сборной Украины в дубль. Срна ничего не объяснил

Иван Петряк переживает не лучшие времена в своей карьере

РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
Футбол | 31 марта 2025, 00:41 1
РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»

Тренер «Ромы» рассказал о поддержке Артема

Многомиллионные предложения. Нападающий Барсы поставил условие руководству
Футбол | 30.03.2025, 12:10
Многомиллионные предложения. Нападающий Барсы поставил условие руководству
Многомиллионные предложения. Нападающий Барсы поставил условие руководству
Кремень – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Футбол | 31.03.2025, 07:01
Кремень – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Кремень – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Бокс | 30.03.2025, 08:52
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
30.03.2025, 08:32 12
Бокс
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
29.03.2025, 04:30
Футбол
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
29.03.2025, 01:40
Футбол
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
29.03.2025, 09:00 1
Война
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
30.03.2025, 09:20 24
Бокс
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
29.03.2025, 23:43 21
Футбол
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
29.03.2025, 00:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем