400-й гол Лукаку. Наполи справился с Миланом и продолжает погоню за Интером

30 марта состоялся матч 30-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Милан.

Поединок прошел на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Голами за Наполи отличились Маттео Политано и Ромелу Лукаку. Лукаку оформил 400-й гол в карьере.

У гостей единственный мяч забил Лука Йович. А на 69-й минуте Сантьяго Хименес не сумел реализовать пенальти.

Наполи набрал 64 очка. Неаполитанцы занимают второе место в таблице чемпионата Италии. У лидера Интера 67 пунктов. Милан с 47 баллами располагается на 9-й позиции.

Серия А 2024/25. 30-й тур, 30 марта

Наполи – Милан – 2:1

Голы: Политано, 2, Лукаку, 19 – Хименес, 69

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine