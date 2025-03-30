400-й гол Лукаку. Наполи справился с Миланом и продолжает погоню за Интером
Подопечные Антонио Конте победили со счетом 2:1 в 30-м туре Серии А 2024/25
30 марта состоялся матч 30-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Милан.
Поединок прошел на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами за Наполи отличились Маттео Политано и Ромелу Лукаку. Лукаку оформил 400-й гол в карьере.
У гостей единственный мяч забил Лука Йович. А на 69-й минуте Сантьяго Хименес не сумел реализовать пенальти.
Наполи набрал 64 очка. Неаполитанцы занимают второе место в таблице чемпионата Италии. У лидера Интера 67 пунктов. Милан с 47 баллами располагается на 9-й позиции.
Серия А 2024/25. 30-й тур, 30 марта
Наполи – Милан – 2:1
Голы: Политано, 2, Лукаку, 19 – Хименес, 69
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем забил в ворота «Лечче»
15-летний Назар Рудзей продолжит карьеру в Германии