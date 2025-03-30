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Чемпионат Италии
Наполи
30.03.2025 21:45 – FT 2 : 1
Милан
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Италия
30 марта 2025, 23:46 | Обновлено 30 марта 2025, 23:48
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400-й гол Лукаку. Наполи справился с Миланом и продолжает погоню за Интером

Подопечные Антонио Конте победили со счетом 2:1 в 30-м туре Серии А 2024/25

30 марта 2025, 23:46 | Обновлено 30 марта 2025, 23:48
178
0
400-й гол Лукаку. Наполи справился с Миланом и продолжает погоню за Интером
Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта состоялся матч 30-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Милан.

Поединок прошел на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за Наполи отличились Маттео Политано и Ромелу Лукаку. Лукаку оформил 400-й гол в карьере.

У гостей единственный мяч забил Лука Йович. А на 69-й минуте Сантьяго Хименес не сумел реализовать пенальти.

Наполи набрал 64 очка. Неаполитанцы занимают второе место в таблице чемпионата Италии. У лидера Интера 67 пунктов. Милан с 47 баллами располагается на 9-й позиции.

Серия А 2024/25. 30-й тур, 30 марта

Наполи – Милан – 2:1

Голы: Политано, 2, Лукаку, 19 – Хименес, 69

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Ромелу Лукаку Наполи Милан Наполи - Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Маттео Политано Лука Йович Сантьяго Хименес пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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