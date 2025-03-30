30 марта на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет матч 29-го тура Серии А, в котором Наполи встретится с Миланом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Наполи

Команда устраивает своим болельщикам максимальные эмоциональные качели - как раз подходящая атмосфера для бурного юга страны. В 2023-м году получилось выиграть скудетто, первое после времен Марадоны. Но к титулу уже докатывались, растеряв форму. Понимавший это Спаллетти ушел, и не зря: прошлый сезон получился провальным, и закончился падением на десятое место.

Несмотря на это, клуб сумел заманить летом Конте. И тот сразу стал демонстрировать готовность снова бороться за титул. Спад пошел в 2025-м году и, похоже, все-таки аукнулся довольно внезапный уход Хвичи. После семи побед кряду, с февраля, прибавили только один выигранный матч, с Фиорентиной, при 5 ничьих и поражении Комо. С другой стороны, проблемы были и у соперников, и все равно удается держаться на 2-м месте, отставая всего на 3 очка от чемпиона, Интера.

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Милан

Клуб в прошлом сезоне занял 2-е место в Серии А. Такого результата не хватило, чтобы с Пиоли продлили сотрудничество. Наставника, что вернул подопечным статус гранда, и даже брал скудетто, все же решили уволить. Но с преемником откровенно промахнулись: Паулу Фонсека напрочь провалился, постоянно теряя очки. В итоге в конце декабря с экс-наставником Шахтера расстались.

Его сменил земляк, Сержиу Консейсау. Он начинал с выигранного Суперкубка, с победами над историческими конкурентами, Ювентусом и Интером. Но этот медовый месяц быстро сменился неудачами. В Лиге чемпионов итальянцы уступили уже в феврале Фейеноорду. А сразу после этого проиграли трижды в рамках Серии А. Потом вышло исправить ситуацию, победив скромные Лечче и Комо. Даже этого хватило только для того, чтобы провести паузу на 9-м месте.

Статистика личных встреч

Милан не проигрывали в пяти поединках кряду, в том числе и в Лиге чемпионов. Но в этом сезоне он дома уступил 0:2 гостям из Неаполя.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех принимающей стороны. Верим, что неаполитанцы выиграют (коэффициент - 2,0).