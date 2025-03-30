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Чемпионат Италии
Наполи
30.03.2025 21:45 – FT 2 : 1
Милан
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Италия
30 марта 2025, 23:55 |
276
0

Наполи – Милан – 2:1. Как забил Лукаку. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Серии А 2024/25

30 марта 2025, 23:55 |
276
0
Наполи – Милан – 2:1. Как забил Лукаку. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта прошел матч 30-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Милан.

Коллективы сыграли на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Серия А 2024/25. 30-й тур, 30 марта

Наполи – Милан – 2:1

Голы: Политано, 2, Лукаку, 19 – Йович, 84

ГОЛ! 1:0 Политано, 2 мин.

ГОЛ! 2:0 Лукаку, 19 мин.

ГОЛ! 2:1 Йович, 84 мин.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Милан).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Наполи).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Политано (Наполи).
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Наполи – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наполи Милан Наполи - Милан видео голов и обзор Серия A чемпионат Италии по футболу Ромелу Лукаку Маттео Политано Лука Йович пенальти Сантьяго Хименес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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