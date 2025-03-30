Италия30 марта 2025, 23:55 |
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Наполи – Милан – 2:1. Как забил Лукаку. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Серии А 2024/25
30 марта 2025, 23:55 |
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30 марта прошел матч 30-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Милан.
Коллективы сыграли на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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Серия А 2024/25. 30-й тур, 30 марта
Наполи – Милан – 2:1
Голы: Политано, 2, Лукаку, 19 – Йович, 84
ГОЛ! 1:0 Политано, 2 мин.
ГОЛ! 2:0 Лукаку, 19 мин.
ГОЛ! 2:1 Йович, 84 мин.
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Милан).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Наполи).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Политано (Наполи).
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