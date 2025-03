30 марта в 21:45 проходит матч 30-го тура Серии А между командами Наполи и Милан.

Команд играют в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наполи идет на 2-й позиции (61 очко), уступая только Интеру (67), Милан идет на 9-й позиции (47).

Наполи – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

🚨 Team news! 🚨



Here's how we line up at the Maradona 📋#NapoliMilan #SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/wYxQc5IvLY